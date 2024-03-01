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Ну, не факт що ви маєте рацію… Я вже писав репортаж «з перших рук» від мами хлопця 12 років, які майже рік мешкають в місті Вінніпег. Вона дуже задоволена навчанням в школі: - є обовʼязковий перелік предметів для вивчення. - є додатковий необовʼязковий - за вибором учня: то клас малювання, то клас природи, то клас додаткового вивчення фізики, то клас різьблення або ліпки з глини. І дитина в залежності від свого настрою сьогодні вільно відвідує будь-який клас. - цікаво, що як тільки учень вийшов за паркан школи - мамі приходить СМС-повідомлення. В школі безкоштовно дитина може вільно брати банани, яблука, тістечка, воду. Ніде ні за що платити не треба. Школа поруч з будинком. Для обʼєктивності: мама вважає, що вивченню математики приділяють мало часу, мамі хочеться більше. Я не впевнений що краще: мої друзі щоденно возять дітей з приміського села піді Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік. Напружує таке, тому ввели чергування дідусів: кожен дідусь везе через день. Я реально дуже скептично відношусь до навчання в таких платних ліцеях.
akurt написав:Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.
О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)? Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)...
akurt написав:Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць.
Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.
akurt написав:Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.
Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив. І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн.
Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год. При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем. Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?
akurt написав:Еміграція, заробітчанство головне - забезпечити навчання дітей.
Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати. Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
Тут другой акцент. Северная Америка - самый емкий и финансово щедрый рынок труда. Соответственно, образование США и Канады ориентировано на этот рынок труда. А то, что будущий авиаконструктор, например, будет ни в зуб ногой в теме "опыление крестоцветных" - ну то такое. Бывший инженер-строитель из Украины тоже как-то живет без этих бесценных (и бесполезных для него, то есть меня) знаний.
akurt написав:Еміграція, заробітчанство головне - забезпечити навчання дітей.
Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати. Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
Тут другой акцент. Северная Америка - самый емкий и финансово щедрый рынок труда. Соответственно, образование США и Канады ориентировано на этот рынок труда. А то, что будущий авиаконструктор, например, будет ни в зуб ногой в теме "опыление крестоцветных" - ну то такое. Бывший инженер-строитель из Украины тоже как-то живет без этих бесценных (и бесполезных для него, то есть меня) знаний.
іт депендс, кому і кобила нєвєста
реальні з.п. впали, а нетвортз вернувся до рівня 2014 року, якщо до 55 виплатити кредити - єта успєшний успєх. економіка нагадує СРСР часів застою, в політиці вашингтонський обком і генсєк який як кіт шрьодінгєра, чи доживе до виборів
akurt написав:Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць.
Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.
akurt написав:Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.
Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив. І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн.
Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год. При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем. Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?
інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести
понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?
судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?
akurt написав:Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.
О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)? Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)...
Например, https://antikor.com.ua/ru/articles/480960-ot_640_tysjach_griven_za_god_samye_prestihnye_shkoly_ukrainy_gde_uchatsja_deti_ukrainskih_zvezd: "Печерская международная школа. Стоимость обучения: от 640 тыс. грн за 9 месяцев обучения. Год обучения здесь стоит от 24 тысяч долларов, и это самая дорогая школа столицы. Уроки здесь проводят учителя из США, Канады, Австралии, Франции и других стран только на английском языке." Статья, правда, довоенная - курс - 25, не знаю, как считают сейчас. Ещё вдохновляет: "Столица, вполне прогнозировано, вышла на первое место как по ценам на среднее «элитное» образование, так и по их «разлету». Так, например, стоимость обучения в Международном лицее «Гранд» «затянет» на 9800 евро в год. При этом плата берется с родителей по принципу «все включено»: обязательная государственная программа, усиленное изучение английского языка, бизнеса, компьютерных технологий, дополнительные кружки и факультативы. В эту же сумму входят оплата за проезд, 3-разовое питание, учебники, факультативы и так далее." (https://euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1219).
rjkz написав:............. Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. ............. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульмонологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульмонологов дать образование своим детям?
Задачка для первого класса. Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видео flyman называется цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает.