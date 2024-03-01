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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1897189818991900
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:58

  Shaman написав:
  rjkz написав:Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.
Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.
При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.
Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.
Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.
В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?

інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести :D

понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни? :D

судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами :D а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство? :lol:

Тут цікава статистика, зі 100 осіб на початку кар"єри через 40 років
1 особа стане мільонером, 4 фінансово стабільні, ще 5 працюватимуть щоб оплачувати рахунки, 32 не доживуть, решта будуть жити "на підсосі" від держави/друзів/родичів.
Ітого 5 успєшних успєхов.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:23

  flyman написав:Ітого 5 успєшних успєхов.

В тексті невеличка помилка.
Насправді 100 успішних успіхів.
І вірогідність в 1% стати доларовим мільйонером - це теж успішний успіх.
akurt
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  #<1 ... 1897189818991900
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