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#<1 ... 1897189818991900 Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:58 Shaman написав: rjkz написав: Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.

Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.

При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.

Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.

Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.

В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям? Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?

інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести



понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?



судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство? інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довестипонаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генераламиа інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?

Тут цікава статистика, зі 100 осіб на початку кар"єри через 40 років

1 особа стане мільонером, 4 фінансово стабільні, ще 5 працюватимуть щоб оплачувати рахунки, 32 не доживуть, решта будуть жити "на підсосі" від держави/друзів/родичів.

Ітого 5 успєшних успєхов.

Тут цікава статистика, зі 100 осіб на початку кар"єри через 40 років1 особа стане мільонером, 4 фінансово стабільні, ще 5 працюватимуть щоб оплачувати рахунки, 32 не доживуть, решта будуть жити "на підсосі" від держави/друзів/родичів.Ітого 5 успєшних успєхов. flyman

Повідомлень: 34074 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1573 раз. Подякували: 2745 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:23 flyman написав: Ітого 5 успєшних успєхов.

Ітого 5 успєшних успєхов.

В тексті невеличка помилка.

Насправді 100 успішних успіхів.

І вірогідність в 1% стати доларовим мільйонером - це теж успішний успіх. В тексті невеличка помилка.Насправді 100 успішних успіхів.І вірогідність в 1% стати доларовим мільйонером - це теж успішний успіх. akurt

Повідомлень: 9281 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3476 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1897189818991900 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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