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#<1 ... 1897189818991900 Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:58 Shaman написав: rjkz написав: Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.

Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.

При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.

Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.

Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.

В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям? Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?

інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести



понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?



судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство? інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довестипонаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генераламиа інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?

Тут цікава статистика, зі 100 осіб на початку кар"єри через 40 років

1 особа стане мільонером, 4 фінансово стабільні, ще 5 працюватимуть щоб оплачувати рахунки, 32 не доживуть, решта будуть жити "на підсосі" від держави/друзів/родичів.

Ітого 5 успєшних успєхов.

Тут цікава статистика, зі 100 осіб на початку кар"єри через 40 років1 особа стане мільонером, 4 фінансово стабільні, ще 5 працюватимуть щоб оплачувати рахунки, 32 не доживуть, решта будуть жити "на підсосі" від держави/друзів/родичів.Ітого 5 успєшних успєхов. flyman

Повідомлень: 34074 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1573 раз. Подякували: 2745 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:23 flyman написав: Ітого 5 успєшних успєхов.

Ітого 5 успєшних успєхов.

В тексті невеличка помилка.

Насправді 100 успішних успіхів.

І вірогідність в 1% стати доларовим мільйонером - це теж успішний успіх. В тексті невеличка помилка.Насправді 100 успішних успіхів.І вірогідність в 1% стати доларовим мільйонером - це теж успішний успіх. akurt

Повідомлень: 9281 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3476 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 01:57 Shaman написав: rjkz написав:

Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.

Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.

При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.

Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.

Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.

В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям? Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?

інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести



понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?



судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство? інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довестипонаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генераламиа інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?



Все расходы моей семьи - из ТЕКУЩИХ доходов.

И сейвинг - тоже с них.

По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу.

К среднему среднему явно нет.

Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой.

У меня в доме живут архитектор - 2 шт, инженеры - до фига, работники МТА - целая толпа, медсестры - тоже много, адвокаты - как минимум 2, банковский манагер, инвестор на сток маркете, айти, менеджер страховой компании.

Я не вижу, чтобы они сильно нуждались. Скорей всего, не только имеют бОльшие доходы, но и бОльшие сбережения, так как среди всех их я - самый "зеленый" иммигрант. Кстати, не все они - иммигранты из стран б.ссср. Есть из стран б.Югославии, Германии, Китая, Мексики (возможно, латиноамериканец).

Меня удивляет просто это нелепое убеждение из разряда "негры в Омерике не доедают".

Я хочу сделать "сносочку".

Я знаю пару человек, которые в США давно,но точно знаю, чтто у них нет ни имущества ни сбережений. Только люди эти ...как-бы сказать...безалаберные.

Могли-бы хорошо зарабатывать своей профессией. Но там поработал, что-то не так ( а везде бывает что-то не так) - уволился, пожил не работая, потом опять устроился, поработал....попробовал открыть свое дело, купил оборудование, "что-то не так" - закрыл, оборудование куда-то в сторидж завез, опять без работы.

С женой уже тут развелся. Наверное, тоже было "что-то не так".

Люди, которые добросовестно и системно работают, хоть ННА (хоть зп и чуть-ли не самая низкая на рынке труда, но есть возможности зарабатывать на овертаймах и лонгаурз), хоть сантехником хоть медсестрой, хоть ...кем угодно... обеспечат свою семью.

Рынок труда устроен таким образом, что есть минимальная по закону зп и от нее пляшет все остальное, а это все базируется на том, чтобы человек мог обеспечить свои потребности.

Вот, в Украине - не так.

Я знал одного человека, он технолог в одной из тем строительных технологий (тавталогия технолог-технологии). Очень скромный, верующий человек.

Как на одной из крупнейших в его отрасли фирм ему много лет платили копейки, потом перешел в другую фирму - и там ему году эдак в 2010 дали аж 4000 грн.

И получал он эти 4000 грн до конца 2010-х пока на пенсию не вышел.

Это-ж справедливо, что человек реально предпенсионного возраста в Украине вынужден держаться за любую работу тупо потому что его никто не возьмет в другом месте? И платить ему можно копейки.

В США местами, мне говорили, но сам пока не встречал, есть скрытый эйджизм.

Но это очень мало где и никто никогда не скажет, что "мы тебе мало платим..." или "вы нам не подходите..." "или мы вас увольняем..." "...из-за возраста".

Еслии человек может делать свою работу, то никого не волнует какого он возраста. А работа стоит столько-то. И это "столько-то" отталкивается от минимума, который предполагает обеспечение базовыми потребностями в виде жилья, еды, медицины, проезда, одежды и тд. Я писал как-то давно, про своего знакомого, ныне тестировшика, а тогда пришел в американскую фирму электриком устраиваться. Спрашивают, на какую зарплату расчитываете? (это его первая работа в США была), он - "хотя-бы 18 долларов в час" - "Мы не можем столько платить. Давайте на испытательный срок 24 в час на 3 месяца, а потом 27".

Вот такая идеология.

Не будут платить мало. Не принято.

Разве что бывшие "наши". Все расходы моей семьи - из ТЕКУЩИХ доходов.И сейвинг - тоже с них.По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу.К среднему среднему явно нет.Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой.У меня в доме живут архитектор - 2 шт, инженеры - до фига, работники МТА - целая толпа, медсестры - тоже много, адвокаты - как минимум 2, банковский манагер, инвестор на сток маркете, айти, менеджер страховой компании.Я не вижу, чтобы они сильно нуждались. Скорей всего, не только имеют бОльшие доходы, но и бОльшие сбережения, так как среди всех их я - самый "зеленый" иммигрант. Кстати, не все они - иммигранты из стран б.ссср. Есть из стран б.Югославии, Германии, Китая, Мексики (возможно, латиноамериканец).Меня удивляет просто это нелепое убеждение из разряда "негры в Омерике не доедают".Я хочу сделать "сносочку".Я знаю пару человек, которые в США давно,но точно знаю, чтто у них нет ни имущества ни сбережений. Только люди эти ...как-бы сказать...безалаберные.Могли-бы хорошо зарабатывать своей профессией. Но там поработал, что-то не так ( а везде бывает что-то не так) - уволился, пожил не работая, потом опять устроился, поработал....попробовал открыть свое дело, купил оборудование, "что-то не так" - закрыл, оборудование куда-то в сторидж завез, опять без работы.С женой уже тут развелся. Наверное, тоже было "что-то не так".Люди, которые добросовестно и системно работают, хоть ННА (хоть зп и чуть-ли не самая низкая на рынке труда, но есть возможности зарабатывать на овертаймах и лонгаурз), хоть сантехником хоть медсестрой, хоть ...кем угодно... обеспечат свою семью.Рынок труда устроен таким образом, что есть минимальная по закону зп и от нее пляшет все остальное, а это все базируется на том, чтобы человек мог обеспечить свои потребности.Вот, в Украине - не так.Я знал одного человека, он технолог в одной из тем строительных технологий (тавталогиятехнолог-технологии). Очень скромный, верующий человек.Как на одной из крупнейших в его отрасли фирм ему много лет платили копейки, потом перешел в другую фирму - и там ему году эдак в 2010 дали аж 4000 грн.И получал он эти 4000 грн до конца 2010-х пока на пенсию не вышел.Это-ж справедливо, что человек реально предпенсионного возраста в Украине вынужден держаться за любую работу тупо потому что его никто не возьмет в другом месте? И платить ему можно копейки.В США местами, мне говорили, но сам пока не встречал, есть скрытый эйджизм.Но это очень мало где и никто никогда не скажет, что "мы тебе мало платим..." или "вы нам не подходите..." "или мы вас увольняем..." "...из-за возраста".Еслии человек может делать свою работу, то никого не волнует какого он возраста. А работа стоит столько-то. И это "столько-то" отталкивается от минимума, который предполагает обеспечение базовыми потребностями в виде жилья, еды, медицины, проезда, одежды и тд. Я писал как-то давно, про своего знакомого, ныне тестировшика, а тогда пришел в американскую фирму электриком устраиваться. Спрашивают, на какую зарплату расчитываете? (это его первая работа в США была), он - "хотя-бы 18 долларов в час" - "Мы не можем столько платить. Давайте на испытательный срок 24 в час на 3 месяца, а потом 27".Вот такая идеология.Не будут платить мало. Не принято.Разве что бывшие "наши". rjkz

Повідомлень: 16239 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8219 раз. Подякували: 5101 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 02:03 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік. Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.

О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)?

Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)... О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)?Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)...

Например, https://antikor.com.ua/ru/articles/480960-ot_640_tysjach_griven_za_god_samye_prestihnye_shkoly_ukrainy_gde_uchatsja_deti_ukrainskih_zvezd : "Печерская международная школа. Стоимость обучения: от 640 тыс. грн за 9 месяцев обучения. Год обучения здесь стоит от 24 тысяч долларов, и это самая дорогая школа столицы. Уроки здесь проводят учителя из США, Канады, Австралии, Франции и других стран только на английском языке." Статья, правда, довоенная - курс - 25, не знаю, как считают сейчас.

Ещё вдохновляет: "Столица, вполне прогнозировано, вышла на первое место как по ценам на среднее «элитное» образование, так и по их «разлету». Так, например, стоимость обучения в Международном лицее «Гранд» «затянет» на 9800 евро в год. При этом плата берется с родителей по принципу «все включено»: обязательная государственная программа, усиленное изучение английского языка, бизнеса, компьютерных технологий, дополнительные кружки и факультативы. В эту же сумму входят оплата за проезд, 3-разовое питание, учебники, факультативы и так далее." ( https://euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1219 ).



В Харькове, конечно подешевле - https://kharkov.info/news/chastnye-shkoly-harkova-spisok-i-ceny-2020-g , но тоже есть такое: "Стоимость:от 16 200 грн/мес₴. Стоимость обучения в 9-11 классе:

Полная оплата / за учебный год - 149 400 грн. ..." ( https://itstep.kh.ua/ru/its-school1 ). Например,: ". Стоимость обучения: от 640 тыс. грн за 9 месяцев обучения. Год обучения здесь стоит от 24 тысяч долларов, и это самая дорогая школа столицы. Уроки здесь проводят учителя из США, Канады, Австралии, Франции и других стран только на английском языке." Статья, правда, довоенная - курс - 25, не знаю, как считают сейчас.Ещё вдохновляет: "Столица, вполне прогнозировано, вышла на первое место как по ценам на среднее «элитное» образование, так и по их «разлету». Так, например, стоимость обучения в Международном лицее «Гранд» «затянет» на 9800 евро в год. При этом плата берется с родителей по принципу «все включено»: обязательная государственная программа, усиленное изучение английского языка, бизнеса, компьютерных технологий, дополнительные кружки и факультативы. В эту же сумму входят оплата за проезд, 3-разовое питание, учебники, факультативы и так далее." ().В Харькове, конечно подешевле -, но тоже есть такое: "Стоимость:от 16 200 грн/мес₴. Стоимость обучения в 9-11 классе:Полная оплата / за учебный год - 149 400 грн. ..." ().



Любая американская паблик скул.

Обучние на английском языке.

Бесплатно.

Еще и кормят.

Любая американская паблик скул.Обучние на английском языке.Бесплатно.Еще и кормят. rjkz

Повідомлень: 16239 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8219 раз. Подякували: 5101 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 02:31 ЛАД написав: rjkz написав: .............

Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.

.............

Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульмонологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.

В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульмонологов дать образование своим детям? .............Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой..............Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульмонологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульмонологов дать образование своим детям?

Задачка для первого класса.

Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видео flyman называется цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает. Задачка для первого класса.Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видеоназывается цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает.



"Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел.

61 куе в год, это примерно 30 долларов в час.

30 долларов в час, это примерно 4500 после вычета налогов.

НЙ - самый дорогой, официально, город мира сейчас.

Рент студии не на Манхеттене, но в приличном, безопасном районе, около 1500 в месяц. На одного долларов 500 на питание - с головой, если есть дома.

Расходы на Интернет, мобильный, проезд - долларов 300 (интернет 40, мобильный по контракту среднего оператора, безлим около 40. Одна поездка в НЙ в ОТ 2,90. Но если с метро пересаживаться на автобус в течении 1,5 часов или с автобуса на автобус, то плата повторно не снимается. Сейчас еще ОМНИ ввели - платишь телефоном за первые 12 поездок в неделю, а все что выше - плата не снимается.

12 поездок в неделю - это примерно 150 долларов в месяц). Одежда - дешевая, покупается не каждый день.

Итого, минимум нужен 2300. А есть 4500. 2200 на все остальное.

Не, можно смотреть, что студия в Манхеттене начинается от 5 куе в месяц, можно машину в лиз взять и расходы будут 1 куе +, можно в ресторанах завтракать-обедать-ужинать. Есть у нью-йоркеров привычка кофе пить на ходу. Эта привычка стоиит примерно 2 куе в год.

Да и работа за 61 куе в год - не повод не пытаться найти другую.

Касательно образования и что оно дает...

Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа.

Но и нет больших финансовых и временных затрат.

После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти.

28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь. "Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел.61 куе в год, это примерно 30 долларов в час.30 долларов в час, это примерно 4500 после вычета налогов.НЙ - самый дорогой, официально, город мира сейчас.Рент студии не на Манхеттене, но в приличном, безопасном районе, около 1500 в месяц. На одного долларов 500 на питание - с головой, если есть дома.Расходы на Интернет, мобильный, проезд - долларов 300 (интернет 40, мобильный по контракту среднего оператора, безлим около 40. Одна поездка в НЙ в ОТ 2,90. Но если с метро пересаживаться на автобус в течении 1,5 часов или с автобуса на автобус, то плата повторно не снимается. Сейчас еще ОМНИ ввели - платишь телефоном за первые 12 поездок в неделю, а все что выше - плата не снимается.12 поездок в неделю - это примерно 150 долларов в месяц). Одежда - дешевая, покупается не каждый день.Итого, минимум нужен 2300. А есть 4500. 2200 на все остальное.Не, можно смотреть, что студия в Манхеттене начинается от 5 куе в месяц, можно машину в лиз взять и расходы будут 1 куе +, можно в ресторанах завтракать-обедать-ужинать. Есть у нью-йоркеров привычка кофе пить на ходу. Эта привычка стоиит примерно 2 куе в год.Да и работа за 61 куе в год - не повод не пытаться найти другую.Касательно образования и что оно дает...Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа.Но и нет больших финансовых и временных затрат.После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти.28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь. rjkz

Повідомлень: 16239 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8219 раз. Подякували: 5101 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1897189818991900 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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