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rjkz написав:Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год. При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем. Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?
інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести
понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?
судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?
Тут цікава статистика, зі 100 осіб на початку кар"єри через 40 років 1 особа стане мільонером, 4 фінансово стабільні, ще 5 працюватимуть щоб оплачувати рахунки, 32 не доживуть, решта будуть жити "на підсосі" від держави/друзів/родичів. Ітого 5 успєшних успєхов.
rjkz написав: Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год. При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем. Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?
інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести
понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?
судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?
Все расходы моей семьи - из ТЕКУЩИХ доходов. И сейвинг - тоже с них. По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу. К среднему среднему явно нет. Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой. У меня в доме живут архитектор - 2 шт, инженеры - до фига, работники МТА - целая толпа, медсестры - тоже много, адвокаты - как минимум 2, банковский манагер, инвестор на сток маркете, айти, менеджер страховой компании. Я не вижу, чтобы они сильно нуждались. Скорей всего, не только имеют бОльшие доходы, но и бОльшие сбережения, так как среди всех их я - самый "зеленый" иммигрант. Кстати, не все они - иммигранты из стран б.ссср. Есть из стран б.Югославии, Германии, Китая, Мексики (возможно, латиноамериканец). Меня удивляет просто это нелепое убеждение из разряда "негры в Омерике не доедают". Я хочу сделать "сносочку". Я знаю пару человек, которые в США давно,но точно знаю, чтто у них нет ни имущества ни сбережений. Только люди эти ...как-бы сказать...безалаберные. Могли-бы хорошо зарабатывать своей профессией. Но там поработал, что-то не так ( а везде бывает что-то не так) - уволился, пожил не работая, потом опять устроился, поработал....попробовал открыть свое дело, купил оборудование, "что-то не так" - закрыл, оборудование куда-то в сторидж завез, опять без работы. С женой уже тут развелся. Наверное, тоже было "что-то не так". Люди, которые добросовестно и системно работают, хоть ННА (хоть зп и чуть-ли не самая низкая на рынке труда, но есть возможности зарабатывать на овертаймах и лонгаурз), хоть сантехником хоть медсестрой, хоть ...кем угодно... обеспечат свою семью. Рынок труда устроен таким образом, что есть минимальная по закону зп и от нее пляшет все остальное, а это все базируется на том, чтобы человек мог обеспечить свои потребности. Вот, в Украине - не так. Я знал одного человека, он технолог в одной из тем строительных технологий (тавталогия технолог-технологии). Очень скромный, верующий человек. Как на одной из крупнейших в его отрасли фирм ему много лет платили копейки, потом перешел в другую фирму - и там ему году эдак в 2010 дали аж 4000 грн. И получал он эти 4000 грн до конца 2010-х пока на пенсию не вышел. Это-ж справедливо, что человек реально предпенсионного возраста в Украине вынужден держаться за любую работу тупо потому что его никто не возьмет в другом месте? И платить ему можно копейки. В США местами, мне говорили, но сам пока не встречал, есть скрытый эйджизм. Но это очень мало где и никто никогда не скажет, что "мы тебе мало платим..." или "вы нам не подходите..." "или мы вас увольняем..." "...из-за возраста". Еслии человек может делать свою работу, то никого не волнует какого он возраста. А работа стоит столько-то. И это "столько-то" отталкивается от минимума, который предполагает обеспечение базовыми потребностями в виде жилья, еды, медицины, проезда, одежды и тд. Я писал как-то давно, про своего знакомого, ныне тестировшика, а тогда пришел в американскую фирму электриком устраиваться. Спрашивают, на какую зарплату расчитываете? (это его первая работа в США была), он - "хотя-бы 18 долларов в час" - "Мы не можем столько платить. Давайте на испытательный срок 24 в час на 3 месяца, а потом 27". Вот такая идеология. Не будут платить мало. Не принято. Разве что бывшие "наши".
akurt написав:Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.
О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)? Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)...
Например, https://antikor.com.ua/ru/articles/480960-ot_640_tysjach_griven_za_god_samye_prestihnye_shkoly_ukrainy_gde_uchatsja_deti_ukrainskih_zvezd: "Печерская международная школа. Стоимость обучения: от 640 тыс. грн за 9 месяцев обучения. Год обучения здесь стоит от 24 тысяч долларов, и это самая дорогая школа столицы. Уроки здесь проводят учителя из США, Канады, Австралии, Франции и других стран только на английском языке." Статья, правда, довоенная - курс - 25, не знаю, как считают сейчас. Ещё вдохновляет: "Столица, вполне прогнозировано, вышла на первое место как по ценам на среднее «элитное» образование, так и по их «разлету». Так, например, стоимость обучения в Международном лицее «Гранд» «затянет» на 9800 евро в год. При этом плата берется с родителей по принципу «все включено»: обязательная государственная программа, усиленное изучение английского языка, бизнеса, компьютерных технологий, дополнительные кружки и факультативы. В эту же сумму входят оплата за проезд, 3-разовое питание, учебники, факультативы и так далее." (https://euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1219).
rjkz написав:............. Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. ............. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульмонологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульмонологов дать образование своим детям?
Задачка для первого класса. Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видео flyman называется цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает.
"Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел. 61 куе в год, это примерно 30 долларов в час. 30 долларов в час, это примерно 4500 после вычета налогов. НЙ - самый дорогой, официально, город мира сейчас. Рент студии не на Манхеттене, но в приличном, безопасном районе, около 1500 в месяц. На одного долларов 500 на питание - с головой, если есть дома. Расходы на Интернет, мобильный, проезд - долларов 300 (интернет 40, мобильный по контракту среднего оператора, безлим около 40. Одна поездка в НЙ в ОТ 2,90. Но если с метро пересаживаться на автобус в течении 1,5 часов или с автобуса на автобус, то плата повторно не снимается. Сейчас еще ОМНИ ввели - платишь телефоном за первые 12 поездок в неделю, а все что выше - плата не снимается. 12 поездок в неделю - это примерно 150 долларов в месяц). Одежда - дешевая, покупается не каждый день. Итого, минимум нужен 2300. А есть 4500. 2200 на все остальное. Не, можно смотреть, что студия в Манхеттене начинается от 5 куе в месяц, можно машину в лиз взять и расходы будут 1 куе +, можно в ресторанах завтракать-обедать-ужинать. Есть у нью-йоркеров привычка кофе пить на ходу. Эта привычка стоиит примерно 2 куе в год. Да и работа за 61 куе в год - не повод не пытаться найти другую. Касательно образования и что оно дает... Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа. Но и нет больших финансовых и временных затрат. После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти. 28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь.
Дюрі-бачі написав:Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)...
rjkz написав:... Меня удивляет просто это нелепое убеждение из разряда "негры в Омерике не доедают". ... Люди, которые добросовестно и системно работают, хоть ННА (хоть зп и чуть-ли не самая низкая на рынке труда, но есть возможности зарабатывать на овертаймах и лонгаурз), хоть сантехником хоть медсестрой, хоть ...кем угодно... обеспечат свою семью. Рынок труда устроен таким образом, что есть минимальная по закону зп и от нее пляшет все остальное, а это все базируется на том, чтобы человек мог обеспечить свои потребности. Вот, в Украине - не так. Я знал одного человека, он технолог в одной из тем строительных технологий (тавталогия технолог-технологии). Очень скромный, верующий человек. Как на одной из крупнейших в его отрасли фирм ему много лет платили копейки, потом перешел в другую фирму - и там ему году эдак в 2010 дали аж 4000 грн. И получал он эти 4000 грн до конца 2010-х пока на пенсию не вышел. Это-ж справедливо, что человек реально предпенсионного возраста в Украине вынужден держаться за любую работу тупо потому что его никто не возьмет в другом месте? И платить ему можно копейки. В США местами, мне говорили, но сам пока не встречал, есть скрытый эйджизм. Но это очень мало где и никто никогда не скажет, что "мы тебе мало платим..." или "вы нам не подходите..." "или мы вас увольняем..." "...из-за возраста". Еслии человек может делать свою работу, то никого не волнует какого он возраста. А работа стоит столько-то. И это "столько-то" отталкивается от минимума, который предполагает обеспечение базовыми потребностями в виде жилья, еды, медицины, проезда, одежды и тд. Я писал как-то давно, про своего знакомого, ныне тестировшика, а тогда пришел в американскую фирму электриком устраиваться. Спрашивают, на какую зарплату расчитываете? (это его первая работа в США была), он - "хотя-бы 18 долларов в час" - "Мы не можем столько платить. Давайте на испытательный срок 24 в час на 3 месяца, а потом 27". Вот такая идеология. Не будут платить мало. Не принято. Разве что бывшие "наши".
твердження в тому, що в будь-якій країні є бідне населення, навіть у США. й заперечувати це - трошки дивно. ну не створили на землі ще раю - й не створять...
люди які якісно та системно працюють й в Україні можуть забезпечити свою сім'ю.
просто у вас якась дивина - знайомі в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи. цікаво, якщо такий невдаха переїде до США, він стане успішної людиною чи так й залишиться невдахою?..
бо що ви пишите про США - треба вчитися, й якщо не подобається - міняти роботу. й тут же про Україну - людина на одній й тій же посаді з низькою зп десятки років - й нічого не робить. я так розумію з таким підходом й в США нічого не вийде
я з будівництвом зіткнувся досить недавно. так тут золота жила, а до 2008 року - взагалі Ельдорадо. тут же ціла гілка про нерухомість - я правий? й заробити може й технолог теж.
мені лише цікаво на якій рівень зп ви вийдете до пенсії? ви то не скажете, але чисто академічна інтерес. бо на днях спілкувався з людиною - вже рік працює, мовне середовище років 2 - й все одно великі проблеми з розумінням при розмові з носіями, навіть деякими колегами - й це англійська мова. хоча так В2
й так, здається в Україні ейджизму вже немає як класу, навпаки пенсіонери хоч на роботу готові влаштуватися.
й ще, вас ніхто не примушує розкривати ваші доходи/розходи, але коли в одному повідомленні ви пишете, що на початку оренда житла перевищувала ваші доходи, а в іншому - що все закриваєте з заробітаного - то є нестиковка. бо у вас багато халяви тому що ви у НЙ, але відповідно це не сама дешева локація для проживання. й якось не пишете про страхівки - по 1 тис уо на місяць на кожного - це не дорога страхівка? чи ви ще ігноруєте цей елемент американських витрат?
Слід визнати: на диво цікаві, коректні та правильні запитання від пана Shaman вище. Подивимося що відповість пан rjkz.
В його захист я cкажу таке: НЕ було, НЕмає і НЕ буде (мабуть) людини, як так чітко та точно все розписує про свої витрати та свої доходи. Та про досягнення/помилки. Не буду говорити, що всім треба вчитися. Але вчитися у нього варто.
Shaman написав:в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи.
Просто якщо дати українцю життя типового невдахи в США (халявне житло, їжу ще й 500$) то він буде вважатись нормальним середнім класом. А середній клас США із зп в 8k$ - це вже справжній олігарх в Україні.
akurt написав:Слід визнати: на диво цікаві, коректні та правильні запитання від пана Shaman вище. Подивимося що відповість пан rjkz.
В його захист я cкажу таке: НЕ було, НЕмає і НЕ буде (мабуть) людини, як так чітко та точно все розписує про свої витрати та свої доходи. Та про досягнення/помилки. Не буду говорити, що всім треба вчитися. Але вчитися у нього варто.
як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)
тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.
а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається.