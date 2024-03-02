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rjkz написав:Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год. При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем. Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?
інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести
понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?
судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?
Тут цікава статистика, зі 100 осіб на початку кар"єри через 40 років 1 особа стане мільонером, 4 фінансово стабільні, ще 5 працюватимуть щоб оплачувати рахунки, 32 не доживуть, решта будуть жити "на підсосі" від держави/друзів/родичів. Ітого 5 успєшних успєхов.
rjkz написав: Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год. При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем. Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?
інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести
понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?
судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?
Все расходы моей семьи - из ТЕКУЩИХ доходов. И сейвинг - тоже с них. По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу. К среднему среднему явно нет. Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой. У меня в доме живут архитектор - 2 шт, инженеры - до фига, работники МТА - целая толпа, медсестры - тоже много, адвокаты - как минимум 2, банковский манагер, инвестор на сток маркете, айти, менеджер страховой компании. Я не вижу, чтобы они сильно нуждались. Скорей всего, не только имеют бОльшие доходы, но и бОльшие сбережения, так как среди всех их я - самый "зеленый" иммигрант. Кстати, не все они - иммигранты из стран б.ссср. Есть из стран б.Югославии, Германии, Китая, Мексики (возможно, латиноамериканец). Меня удивляет просто это нелепое убеждение из разряда "негры в Омерике не доедают". Я хочу сделать "сносочку". Я знаю пару человек, которые в США давно,но точно знаю, чтто у них нет ни имущества ни сбережений. Только люди эти ...как-бы сказать...безалаберные. Могли-бы хорошо зарабатывать своей профессией. Но там поработал, что-то не так ( а везде бывает что-то не так) - уволился, пожил не работая, потом опять устроился, поработал....попробовал открыть свое дело, купил оборудование, "что-то не так" - закрыл, оборудование куда-то в сторидж завез, опять без работы. С женой уже тут развелся. Наверное, тоже было "что-то не так". Люди, которые добросовестно и системно работают, хоть ННА (хоть зп и чуть-ли не самая низкая на рынке труда, но есть возможности зарабатывать на овертаймах и лонгаурз), хоть сантехником хоть медсестрой, хоть ...кем угодно... обеспечат свою семью. Рынок труда устроен таким образом, что есть минимальная по закону зп и от нее пляшет все остальное, а это все базируется на том, чтобы человек мог обеспечить свои потребности. Вот, в Украине - не так. Я знал одного человека, он технолог в одной из тем строительных технологий (тавталогия технолог-технологии). Очень скромный, верующий человек. Как на одной из крупнейших в его отрасли фирм ему много лет платили копейки, потом перешел в другую фирму - и там ему году эдак в 2010 дали аж 4000 грн. И получал он эти 4000 грн до конца 2010-х пока на пенсию не вышел. Это-ж справедливо, что человек реально предпенсионного возраста в Украине вынужден держаться за любую работу тупо потому что его никто не возьмет в другом месте? И платить ему можно копейки. В США местами, мне говорили, но сам пока не встречал, есть скрытый эйджизм. Но это очень мало где и никто никогда не скажет, что "мы тебе мало платим..." или "вы нам не подходите..." "или мы вас увольняем..." "...из-за возраста". Еслии человек может делать свою работу, то никого не волнует какого он возраста. А работа стоит столько-то. И это "столько-то" отталкивается от минимума, который предполагает обеспечение базовыми потребностями в виде жилья, еды, медицины, проезда, одежды и тд. Я писал как-то давно, про своего знакомого, ныне тестировшика, а тогда пришел в американскую фирму электриком устраиваться. Спрашивают, на какую зарплату расчитываете? (это его первая работа в США была), он - "хотя-бы 18 долларов в час" - "Мы не можем столько платить. Давайте на испытательный срок 24 в час на 3 месяца, а потом 27". Вот такая идеология. Не будут платить мало. Не принято. Разве что бывшие "наши".
akurt написав:Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.
О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)? Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)...
Например, https://antikor.com.ua/ru/articles/480960-ot_640_tysjach_griven_za_god_samye_prestihnye_shkoly_ukrainy_gde_uchatsja_deti_ukrainskih_zvezd: "Печерская международная школа. Стоимость обучения: от 640 тыс. грн за 9 месяцев обучения. Год обучения здесь стоит от 24 тысяч долларов, и это самая дорогая школа столицы. Уроки здесь проводят учителя из США, Канады, Австралии, Франции и других стран только на английском языке." Статья, правда, довоенная - курс - 25, не знаю, как считают сейчас. Ещё вдохновляет: "Столица, вполне прогнозировано, вышла на первое место как по ценам на среднее «элитное» образование, так и по их «разлету». Так, например, стоимость обучения в Международном лицее «Гранд» «затянет» на 9800 евро в год. При этом плата берется с родителей по принципу «все включено»: обязательная государственная программа, усиленное изучение английского языка, бизнеса, компьютерных технологий, дополнительные кружки и факультативы. В эту же сумму входят оплата за проезд, 3-разовое питание, учебники, факультативы и так далее." (https://euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1219).
rjkz написав:............. Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой. ............. Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульмонологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей. В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульмонологов дать образование своим детям?
Задачка для первого класса. Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видео flyman называется цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает.
"Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел. 61 куе в год, это примерно 30 долларов в час. 30 долларов в час, это примерно 4500 после вычета налогов. НЙ - самый дорогой, официально, город мира сейчас. Рент студии не на Манхеттене, но в приличном, безопасном районе, около 1500 в месяц. На одного долларов 500 на питание - с головой, если есть дома. Расходы на Интернет, мобильный, проезд - долларов 300 (интернет 40, мобильный по контракту среднего оператора, безлим около 40. Одна поездка в НЙ в ОТ 2,90. Но если с метро пересаживаться на автобус в течении 1,5 часов или с автобуса на автобус, то плата повторно не снимается. Сейчас еще ОМНИ ввели - платишь телефоном за первые 12 поездок в неделю, а все что выше - плата не снимается. 12 поездок в неделю - это примерно 150 долларов в месяц). Одежда - дешевая, покупается не каждый день. Итого, минимум нужен 2300. А есть 4500. 2200 на все остальное. Не, можно смотреть, что студия в Манхеттене начинается от 5 куе в месяц, можно машину в лиз взять и расходы будут 1 куе +, можно в ресторанах завтракать-обедать-ужинать. Есть у нью-йоркеров привычка кофе пить на ходу. Эта привычка стоиит примерно 2 куе в год. Да и работа за 61 куе в год - не повод не пытаться найти другую. Касательно образования и что оно дает... Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа. Но и нет больших финансовых и временных затрат. После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти. 28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь.
rjkz написав:... Меня удивляет просто это нелепое убеждение из разряда "негры в Омерике не доедают". ... Люди, которые добросовестно и системно работают, хоть ННА (хоть зп и чуть-ли не самая низкая на рынке труда, но есть возможности зарабатывать на овертаймах и лонгаурз), хоть сантехником хоть медсестрой, хоть ...кем угодно... обеспечат свою семью. Рынок труда устроен таким образом, что есть минимальная по закону зп и от нее пляшет все остальное, а это все базируется на том, чтобы человек мог обеспечить свои потребности. Вот, в Украине - не так. Я знал одного человека, он технолог в одной из тем строительных технологий (тавталогия технолог-технологии). Очень скромный, верующий человек. Как на одной из крупнейших в его отрасли фирм ему много лет платили копейки, потом перешел в другую фирму - и там ему году эдак в 2010 дали аж 4000 грн. И получал он эти 4000 грн до конца 2010-х пока на пенсию не вышел. Это-ж справедливо, что человек реально предпенсионного возраста в Украине вынужден держаться за любую работу тупо потому что его никто не возьмет в другом месте? И платить ему можно копейки. В США местами, мне говорили, но сам пока не встречал, есть скрытый эйджизм. Но это очень мало где и никто никогда не скажет, что "мы тебе мало платим..." или "вы нам не подходите..." "или мы вас увольняем..." "...из-за возраста". Еслии человек может делать свою работу, то никого не волнует какого он возраста. А работа стоит столько-то. И это "столько-то" отталкивается от минимума, который предполагает обеспечение базовыми потребностями в виде жилья, еды, медицины, проезда, одежды и тд. Я писал как-то давно, про своего знакомого, ныне тестировшика, а тогда пришел в американскую фирму электриком устраиваться. Спрашивают, на какую зарплату расчитываете? (это его первая работа в США была), он - "хотя-бы 18 долларов в час" - "Мы не можем столько платить. Давайте на испытательный срок 24 в час на 3 месяца, а потом 27". Вот такая идеология. Не будут платить мало. Не принято. Разве что бывшие "наши".
твердження в тому, що в будь-якій країні є бідне населення, навіть у США. й заперечувати це - трошки дивно. ну не створили на землі ще раю - й не створять...
люди які якісно та системно працюють й в Україні можуть забезпечити свою сім'ю.
просто у вас якась дивина - знайомі в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи. цікаво, якщо такий невдаха переїде до США, він стане успішної людиною чи так й залишиться невдахою?..
бо що ви пишите про США - треба вчитися, й якщо не подобається - міняти роботу. й тут же про Україну - людина на одній й тій же посаді з низькою зп десятки років - й нічого не робить. я так розумію з таким підходом й в США нічого не вийде
я з будівництвом зіткнувся досить недавно. так тут золота жила, а до 2008 року - взагалі Ельдорадо. тут же ціла гілка про нерухомість - я правий? й заробити може й технолог теж.
мені лише цікаво на якій рівень зп ви вийдете до пенсії? ви то не скажете, але чисто академічна інтерес. бо на днях спілкувався з людиною - вже рік працює, мовне середовище років 2 - й все одно великі проблеми з розумінням при розмові з носіями, навіть деякими колегами - й це англійська мова. хоча так В2
й так, здається в Україні ейджизму вже немає як класу, навпаки пенсіонери хоч на роботу готові влаштуватися.
й ще, вас ніхто не примушує розкривати ваші доходи/розходи, але коли в одному повідомленні ви пишете, що на початку оренда житла перевищувала ваші доходи, а в іншому - що все закриваєте з заробітаного - то є нестиковка. бо у вас багато халяви тому що ви у НЙ, але відповідно це не сама дешева локація для проживання. й якось не пишете про страхівки - по 1 тис уо на місяць на кожного - це не дорога страхівка? чи ви ще ігноруєте цей елемент американських витрат?
Слід визнати: на диво цікаві, коректні та правильні запитання від пана Shaman вище. Подивимося що відповість пан rjkz.
В його захист я cкажу таке: НЕ було, НЕмає і НЕ буде (мабуть) людини, як так чітко та точно все розписує про свої витрати та свої доходи. Та про досягнення/помилки. Не буду говорити, що всім треба вчитися. Але вчитися у нього варто.
Shaman написав:в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи.
Просто якщо дати українцю життя типового невдахи в США (халявне житло, їжу ще й 500$) то він буде вважатись нормальним середнім класом. А середній клас США із зп в 8k$ - це вже справжній олігарх в Україні.
akurt написав:Слід визнати: на диво цікаві, коректні та правильні запитання від пана Shaman вище. Подивимося що відповість пан rjkz.
В його захист я cкажу таке: НЕ було, НЕмає і НЕ буде (мабуть) людини, як так чітко та точно все розписує про свої витрати та свої доходи. Та про досягнення/помилки. Не буду говорити, що всім треба вчитися. Але вчитися у нього варто.
як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)
тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.
а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається.
Третю добу родина племінниці (двоє синів 9 та 11 років) перебуває в Канаді. Враження: 1. Дивується, як терпляче канадці відносяться до її буцім-то "англійської мови". Яку б дурню вона або її чоловік не "мололи", намагаються віднестися з розумінням та терпляче. 2. Дивуються турботі українських волонтерів - як сказали: "Ведуть, як сліпих кошенят". Довго говорили з нашою українкою, яка працює на видачі/оформленні стартових пакетів мобільного зв"яку: дівчина отримує мінімалку - 15 доларів на годину - здавалося б на самому дні життя - ні, ввічлива розумна акуратна та ділиться досвідом по всіх питаннях. Стартові пакети, які містять не тільки хвилини розмов, а й 50 (!!!) гігабайт інтернету видається безкоштовно - рахунок прийде через місяць - 45 доларів. 3. Ось це сподобалося мені (це цитата): "Дуже незвична, незрозуміла, "інша" країна, не схожа нічим ні на рідну Україну, ні на тимчасову для прожиття Туреччину... Правда, ми ще нічого докладно не бачили, ще не можемо скласти точне уявлення... По враженням: мені все подобається, крім втоми після зміни годинникових поясів - прокидаєшся в 03 ночі, бодрим та веселим, а вдень нагадуєш м"яку тупу подушку..."
Наведено цитату. Зверніть увагу саме на виділені слова: це саме те, в чому часто помиляються учасники форуму, намагаючись спроєктувати свої знання свій досвід та "навчити їх жити" - той народ, який живе на іншому боці Земної кулі.