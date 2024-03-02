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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1899190019011902> Додано: Суб 02 бер, 2024 10:19 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи. в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи.

Просто якщо дати українцю життя типового невдахи в США (халявне житло, їжу ще й 500$) то він буде вважатись нормальним середнім класом. А середній клас США із зп в 8k$ - це вже справжній олігарх в Україні. Просто якщо дати українцю життя типового невдахи в США (халявне житло, їжу ще й 500$) то він буде вважатись нормальним середнім класом. А середній клас США із зп в 8k$ - це вже справжній олігарх в Україні.

оце класичне перебільшення.



ви ж не даєте всій картинки - якщо ви живете в халявному житлі й на фудстемпах - то напевне в не дуже гарних районах. навряд чи ти будеш відчувати себе середнім класом проходячи похапцем білю юрб молодих хлопців, які ще й не дуже схожі на тебе.



з іншого боку, 8 куо - якщо відняти оренду житла, кредити на машину, інші кредити, якщо є, страхування, поточні витрати на їжу - то на розваги умовно залишиться 500 баксів (це розрахунок не мій, одного американця). та в нас купа населення на розваги витрачає схожу суму. де ж олігарх?..



те, що ви написали, це стереотипи. порівнювати рівні зп в наших країнах треба нелінійно. я так бачу розрив в 4-5 разів, не більше. як порівняти якість життя - це важче, там взагалі немає математики. але розрив ще менше. звісно я порівнюю ситуації до війни - війна це взагалі інший стан речей оце класичне перебільшення.ви ж не даєте всій картинки - якщо ви живете в халявному житлі й на фудстемпах - то напевне в не дуже гарних районах. навряд чи ти будеш відчувати себе середнім класом проходячи похапцем білю юрб молодих хлопців, які ще й не дуже схожі на тебе.з іншого боку, 8 куо - якщо відняти оренду житла, кредити на машину, інші кредити, якщо є, страхування, поточні витрати на їжу - то на розваги умовно залишиться 500 баксів (це розрахунок не мій, одного американця). та в нас купа населення на розваги витрачає схожу суму. де ж олігарх?..те, що ви написали, це стереотипи. порівнювати рівні зп в наших країнах треба нелінійно. я так бачу розрив в 4-5 разів, не більше. як порівняти якість життя - це важче, там взагалі немає математики. але розрив ще менше. звісно я порівнюю ситуації до війни - війна це взагалі інший стан речей Shaman

Повідомлень: 5405 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 10:26 Shaman написав: й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.

й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.

Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.

Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.

Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.

В США та Канаді - це НОРМА життя.

Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.

Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками. Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.Інший спосіб життя - "загострений/заточений"Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.В США та Канаді - це НОРМА життя.Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг",тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками. akurt

Повідомлень: 9285 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3479 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 10:54 akurt написав: Shaman написав: й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.

й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.

Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.

Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.

Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.

В США та Канаді - це НОРМА життя.

Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.

Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками. Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.Інший спосіб життя - "загострений/заточений"Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.В США та Канаді - це НОРМА життя.Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг",тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

щоб ми знову не впали в беззмістовну суперечку - я не заперечую життя в кредит, як ви кажете дехто на цьому форумі. навпаки я розумію чому більшість живе в кредит.



я кажу про таку ситуацію, що можна купити в кредит будинок за 300 чи 500 куо, а можна за 1 млн уо. чи машину можна купити ройс чи бентлі, або BMW чи мерс, або опель чи корейця. та й комплектації можуть бути різні.



й як вираховувати який рівень для твоєї зп - це чисте фінансове питання, й не важливо де ти живеш. фінансова математика всюди однакова, відсотки хіба що різні формалізовану відповідь на це питання ще не сформулював. купуєш дорожче свого рівня - живеш не за коштами. в США це явище теж є, не заперечуйте скільки в США банкрутств, й скільки людей залишилися внаслідок без житла? щоб ми знову не впали в беззмістовну суперечку - я не заперечую життя в кредит, як ви кажете дехто на цьому форумі. навпаки я розумію чому більшість живе в кредит.я кажу про таку ситуацію, що можна купити в кредит будинок за 300 чи 500 куо, а можна за 1 млн уо. чи машину можна купити ройс чи бентлі, або BMW чи мерс, або опель чи корейця. та й комплектації можуть бути різні.й як вираховувати який рівень для твоєї зп - це чисте фінансове питання, й не важливо де ти живеш. фінансова математика всюди однакова, відсотки хіба що різніформалізовану відповідь на це питання ще не сформулював. купуєш дорожче свого рівня - живеш не за коштами. в США це явище теж є, не заперечуйтескільки в США банкрутств, й скільки людей залишилися внаслідок без житла? Shaman

Повідомлень: 5405 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 11:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: навпаки я розумію чому більшість живе в кредит навпаки я розумію чому більшість живе в кредит

почему? почему? nekefer

Повідомлень: 928 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 11:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: скільки в США банкрутств скільки в США банкрутств а хіба більшість банкрутств не через медичну систему, зроблену через одне місце? а хіба більшість банкрутств не через медичну систему, зроблену через одне місце? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2408 З нами з: 29.07.22 Подякував: 440 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 11:40 Re: Еміграція, заробітчанство Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много? Бетон

Повідомлень: 1863 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 11:44 Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2408 З нами з: 29.07.22 Подякував: 440 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 11:51 Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены



Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->женыСмысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся Бетон

Повідомлень: 1863 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 11:54 Бетон написав: Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много? Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?

щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала Shaman

Повідомлень: 5405 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 11:56 Бетон Який зміст писати доходи до податків і обов'язкових страховок? Сенс є тільки в "чистих" Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 02 бер, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2408 З нами з: 29.07.22 Подякував: 440 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1899190019011902> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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