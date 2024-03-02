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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1899190019011902>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:19

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи.

Просто якщо дати українцю життя типового невдахи в США (халявне житло, їжу ще й 500$) то він буде вважатись нормальним середнім класом. А середній клас США із зп в 8k$ - це вже справжній олігарх в Україні.

оце класичне перебільшення.

ви ж не даєте всій картинки - якщо ви живете в халявному житлі й на фудстемпах - то напевне в не дуже гарних районах. навряд чи ти будеш відчувати себе середнім класом проходячи похапцем білю юрб молодих хлопців, які ще й не дуже схожі на тебе.

з іншого боку, 8 куо - якщо відняти оренду житла, кредити на машину, інші кредити, якщо є, страхування, поточні витрати на їжу - то на розваги умовно залишиться 500 баксів (це розрахунок не мій, одного американця). та в нас купа населення на розваги витрачає схожу суму. де ж олігарх?..

те, що ви написали, це стереотипи. порівнювати рівні зп в наших країнах треба нелінійно. я так бачу розрив в 4-5 разів, не більше. як порівняти якість життя - це важче, там взагалі немає математики. але розрив ще менше. звісно я порівнюю ситуації до війни - війна це взагалі інший стан речей
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:26

  Shaman написав:й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.

Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.
Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:54

  akurt написав:
  Shaman написав:й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.

Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.
Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

щоб ми знову не впали в беззмістовну суперечку - я не заперечую життя в кредит, як ви кажете дехто на цьому форумі. навпаки я розумію чому більшість живе в кредит.

я кажу про таку ситуацію, що можна купити в кредит будинок за 300 чи 500 куо, а можна за 1 млн уо. чи машину можна купити ройс чи бентлі, або BMW чи мерс, або опель чи корейця. та й комплектації можуть бути різні.

й як вираховувати який рівень для твоєї зп - це чисте фінансове питання, й не важливо де ти живеш. фінансова математика всюди однакова, відсотки хіба що різні ;) формалізовану відповідь на це питання ще не сформулював. купуєш дорожче свого рівня - живеш не за коштами. в США це явище теж є, не заперечуйте :D скільки в США банкрутств, й скільки людей залишилися внаслідок без житла?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:навпаки я розумію чому більшість живе в кредит

почему?
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:скільки в США банкрутств
а хіба більшість банкрутств не через медичну систему, зроблену через одне місце?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:40

Re: Еміграція, заробітчанство

Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:44

Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:51

  Дюрі-бачі написав:Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.
Расходы:
Налоги 50%
Аренда хаты 2к
Школа частная 2к
Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.
*Записано со слов жены->жены

Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:54

  Бетон написав:Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?

щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:56

Бетон Який зміст писати доходи до податків і обов'язкових страховок? Сенс є тільки в "чистих"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 02 бер, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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