Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1899190019011902 Додано: Суб 02 бер, 2024 11:57 Shaman написав: Бетон написав: Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много? Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?

щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала Доречі.

Не знаю сімей з маленькими дітьми, щоб дружина працювала, це, оказывается,тяжкий труд Доречі.Не знаю сімей з маленькими дітьми, щоб дружина працювала, це, оказывается,тяжкий труд Бетон

Повідомлень: 1863 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 11:59 Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены



Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->женыСмысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся

як важливі нюанси.



якщо там реально податків 50% - в чому сумніваюся, то 6 на сім'ю - жити можна, як й усі. дружина просто має працювати. й на школу 2 кує на місяць - при доході 6 - оце забагато.



як писав вище, схоже на однобоку подачу інфо - варіант живемо погано, але не розкриваючи деталі. наприклад, всюди, як я чув, навіть у нас, витрати на навчання можна вираховувати при сплаті податків як важливі нюанси.якщо там реально податків 50% - в чому сумніваюся, то 6 на сім'ю - жити можна, як й усі. дружина просто має працювати. й на школу 2 кує на місяць - при доході 6 - оце забагато.як писав вище, схоже на однобоку подачу інфо - варіант живемо погано, але не розкриваючи деталі. наприклад, всюди, як я чув, навіть у нас, витрати на навчання можна вираховувати при сплаті податків Shaman

Повідомлень: 5405 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 12:04 Дюрі-бачі написав: Бетон Який зміст писати доходи до податків і обов'язкових страховок? Сенс є тільки в "чистих" Який зміст писати доходи до податків і обов'язкових страховок? Сенс є тільки в "чистих"

податки можна відкидати, а от страховки - це вже маніпуляція. бо страховка у випадку хвороби вам компенсуєте витрати, а при її відсутності ви можете отримати незапланові значні витрати.



це просто підхід до життя інший. на Заході переважна більшість платить, щоб мати гарантію. у нас навпаки, переважна більшість не платить за медичну страховку - тому, кому не пощастить захворіти - той витратить значні кошти з власної кишені.



те ж саме стосується й відрахувань до пенсійних фондів - хтось їх робить, хтось забиває. тому порівнювати можна хіба що чистий дохід - після сплати податків. особливо в країні, де до половини доходу взагалі не оподатковується податки можна відкидати, а от страховки - це вже маніпуляція. бо страховка у випадку хвороби вам компенсуєте витрати, а при її відсутності ви можете отримати незапланові значні витрати.це просто підхід до життя інший. на Заході переважна більшість платить, щоб мати гарантію. у нас навпаки, переважна більшість не платить за медичну страховку - тому, кому не пощастить захворіти - той витратить значні кошти з власної кишені.те ж саме стосується й відрахувань до пенсійних фондів - хтось їх робить, хтось забиває. тому порівнювати можна хіба що чистий дохід - після сплати податків. особливо в країні, де до половини доходу взагалі не оподатковується Shaman

Повідомлень: 5405 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 12:07 Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав: Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много? Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?

щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала Доречі.

Не знаю сімей з маленькими дітьми, щоб дружина працювала, це, оказывается,тяжкий труд Доречі.Не знаю сімей з маленькими дітьми, щоб дружина працювала, це, оказывается,тяжкий труд

це ваше коло спілкування. й частково моє. й знаю купу дівчат, які вже десь через рік виходять на роботу.



на Заході оці 3 роки в декреті - такого й близько немає, наскільки знаю. це ваше коло спілкування. й частково моє. й знаю купу дівчат, які вже десь через рік виходять на роботу.на Заході оці 3 роки в декреті - такого й близько немає, наскільки знаю. Shaman

Повідомлень: 5405 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 12:10 Бетон написав: Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много? Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?

В місяць?

До чи після податків?

Працює на США,? Має два фултайми?

Ваш варіант? В місяць?До чи після податків?Працює на США,? Має два фултайми?Ваш варіант? flyman

Повідомлень: 34081 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1573 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 12:12 Shaman написав: це ваше коло спілкування. й частково моє. й знаю купу дівчат, які вже десь через рік виходять на роботу.



на Заході оці 3 роки в декреті - такого й близько немає, наскільки знаю. це ваше коло спілкування. й частково моє. й знаю купу дівчат, які вже десь через рік виходять на роботу.на Заході оці 3 роки в декреті - такого й близько немає, наскільки знаю.

там робота 9..5 відчувається мілінеалами/зерами як концтабір

там робота 9..5 відчувається мілінеалами/зерами як концтабір flyman

Повідомлень: 34081 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1573 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 12:17 Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены



Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->женыСмысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся

1. як для Португалії дорога оренда.

2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?

3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?

4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі? 1. як для Португалії дорога оренда.2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі? flyman

Повідомлень: 34081 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1573 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 12:25 flyman написав: там робота 9..5 відчувається мілінеалами/зерами як концтабір

там робота 9..5 відчувається мілінеалами/зерами як концтабір

Може бути. Залежить від роботодавця та профілю фірми. І ви знаєте це краще за мене.

Я можу розказати тільки про США.



Наприклад, ІТ-ники компанії Amazon зобовʼязані"язані приїжджати на роботу 3 рази на тиждень.

В інші дні - за бажанням , тому що: а) безкоштовна зарядка автівки; б) безкоштовний обід в силу якоїсь події в офісі роботодавця.

В інші дні: а) обов"язково прймати участь в meeting (A meeting is a gathering of two or more people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction, such as sharing information or reaching agreement.) о 09:30 ранку; б) обов"язково виконувати завдання своєї групи у визначений термін.



Наприклад, випадок 2 - бачив своїми очами, поки варив каву та прибирав "після вчорашнього" - тобто після вечірки: співробітник фірми вискочив із своєї спальні в трусах, дуже швидко наклацав кнопками на своєму MakBook - почався meeting - сидить в одних трусах на канапі - роботодавець за 2000 км в штаті Техас - уважно слухає, бо говорити язиком важко - інколи говорить довгу фразу типу @Yes@ - потім починається робочий день, тобто: нагодувати кота, що нявкає як скажений, розбудити свою дівчину, приготувати їй та собі яєчню з лососем та авокадо, відвезти на своєму BMW (авто в лізинг) її на роботу.



Або ті хлопці почитали, що пишуть про їх звичні кредити українці, то точно вибігали би з ранку без трусів... Може бути. Залежить від роботодавця та профілю фірми. І ви знаєте це краще за мене.Я можу розказати тільки про США.Наприклад, ІТ-ники компанії Amazon зобовʼязані"язані приїжджати на роботу 3 рази на тиждень.В інші дні -, тому що: а) безкоштовна зарядка автівки; б) безкоштовний обід в силу якоїсь події в офісі роботодавця.В інші дні: а) обов"язково прймати участь в meeting (A meeting is a gathering of two or more people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction, such as sharing information or reaching agreement.) о 09:30 ранку; б)Наприклад, випадок 2 - бачив своїми очами, поки варив каву та прибирав "після вчорашнього" - тобто після вечірки: співробітник фірми вискочив із своєї спальні в трусах, дуже швидко наклацав кнопками на своєму MakBook - почався meeting - сидить в одних трусах на канапі - роботодавець за 2000 км в штаті Техас - уважно слухає, бо говорити язиком важко - інколи говорить довгу фразу типу @Yes@ - потім починається робочий день, тобто: нагодувати кота, що нявкає як скажений, розбудити свою дівчину, приготувати їй та собі яєчню з лососем та авокадо, відвезти на своєму BMW (авто в лізинг) її на роботу.Або ті хлопці почитали, що пишуть про їх звичні кредити українці, то точно вибігали би з ранку без трусів... akurt

Повідомлень: 9285 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3479 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1899190019011902 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор