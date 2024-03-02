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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 11:57
Shaman написав: Бетон написав:
Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?
щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала
Доречі.
Не знаю сімей з маленькими дітьми, щоб дружина працювала, це, оказывается,тяжкий труд
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Бетон
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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:59
Бетон написав: Дюрі-бачі написав:Бетон
Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...
В місяць.
Расходы:
Налоги 50%
Аренда хаты 2к
Школа частная 2к
Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.
*Записано со слов жены->жены
Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся
як важливі нюанси.
якщо там реально податків 50% - в чому сумніваюся, то 6 на сім'ю - жити можна, як й усі. дружина просто має працювати. й на школу 2 кує на місяць - при доході 6 - оце забагато.
як писав вище, схоже на однобоку подачу інфо - варіант живемо погано, але не розкриваючи деталі. наприклад, всюди, як я чув, навіть у нас, витрати на навчання можна вираховувати при сплаті податків
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:04
Дюрі-бачі написав:Бетон
Який зміст писати доходи до податків і обов'язкових страховок? Сенс є тільки в "чистих"
податки можна відкидати, а от страховки - це вже маніпуляція. бо страховка у випадку хвороби вам компенсуєте витрати, а при її відсутності ви можете отримати незапланові значні витрати.
це просто підхід до життя інший. на Заході переважна більшість платить, щоб мати гарантію. у нас навпаки, переважна більшість не платить за медичну страховку - тому, кому не пощастить захворіти - той витратить значні кошти з власної кишені.
те ж саме стосується й відрахувань до пенсійних фондів - хтось їх робить, хтось забиває. тому порівнювати можна хіба що чистий дохід - після сплати податків. особливо в країні, де до половини доходу взагалі не оподатковується
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:07
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?
щоб відповісти на це питання, треба домовитися - порівняно з чим? щоб їздити на BMW - може й недостаньо. теоретично, на сім'ю з 4 чоловік (якщо дружина не працює) - нормально, але без зайвого. якщо ще й дружина працює - то я так розумію трохи вище середнього класу. щоб купити нерухомість без напрягів - тре, щоб дружина працювала
Доречі.
Не знаю сімей з маленькими дітьми, щоб дружина працювала, це, оказывается,тяжкий труд
це ваше коло спілкування. й частково моє. й знаю купу дівчат, які вже десь через рік виходять на роботу.
на Заході оці 3 роки в декреті - такого й близько немає, наскільки знаю.
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Shaman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:10
Бетон написав:
Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?
В місяць?
До чи після податків?
Працює на США,? Має два фултайми?
Ваш варіант?
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flyman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:12
Shaman написав:
це ваше коло спілкування. й частково моє. й знаю купу дівчат, які вже десь через рік виходять на роботу.
на Заході оці 3 роки в декреті - такого й близько немає, наскільки знаю.
там робота 9..5 відчувається мілінеалами/зерами як концтабір
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flyman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:17
Бетон написав: Дюрі-бачі написав:Бетон
Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...
В місяць.
Расходы:
Налоги 50%
Аренда хаты 2к
Школа частная 2к
Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.
*Записано со слов жены->жены
Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся
1. як для Португалії дорога оренда.
2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?
3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?
4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:25
flyman написав:
там робота 9..5 відчувається мілінеалами/зерами як концтабір
Може бути. Залежить від роботодавця та профілю фірми. І ви знаєте це краще за мене.
Я можу розказати тільки про США.
Наприклад, ІТ-ники
компанії Amazon
зобовʼязані"язані приїжджати на роботу 3 рази на тиждень.
В інші дні - за бажанням
, тому що: а) безкоштовна зарядка автівки; б) безкоштовний обід в силу якоїсь події в офісі роботодавця.
В інші дні: а) обов"язково прймати участь в meeting
(A meeting is a gathering of two or more people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction, such as sharing information or reaching agreement.) о 09:30 ранку; б) обов"язково виконувати завдання своєї групи у визначений термін.
Наприклад, випадок 2 - бачив своїми очами, поки варив каву та прибирав "після вчорашнього" - тобто після вечірки: співробітник фірми вискочив із своєї спальні в трусах, дуже швидко наклацав кнопками на своєму MakBook - почався meeting
- сидить в одних трусах на канапі - роботодавець за 2000 км в штаті Техас
- уважно слухає, бо говорити язиком важко - інколи говорить довгу фразу типу @Yes@ - потім починається робочий день, тобто: нагодувати кота, що нявкає як скажений, розбудити свою дівчину, приготувати їй та собі яєчню з лососем та авокадо, натягнути джинси та футболку, на забути одягнути кросівки замість кімнатних тапців, відвезти на своєму BMW
(авто в лізинг) її на роботу.
Або ті хлопці почитали, що пишуть про їх звичні кредити
українці, то точно вибігали би з ранку без трусів...
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akurt
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