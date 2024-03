Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1901190219031904> Додано: Суб 02 бер, 2024 12:34 flyman написав: То Ви в Амаозоні підробляєте прибиральником?

Думаю, звідки такі історії, не інакше, як на кухні/WC післуханні під час прибирань. То Ви в Амаозоні підробляєте прибиральником?Думаю, звідки такі історії, не інакше, як на кухні/WC післуханні під час прибирань.

Чудику! Мені приємно відзначити, що у тебе в мозку бувають "просвітлення" – я навіть іноді дивуюсь адекватності думок та ставлю "+".

Але начинку мозку змінити важко і - як бачимо - неможливо.

Я буваю в США частіше, ніж ти їси ковбасу.

Наступний візит – 10 квітня.

Я прибуваю до Сан Франциско, де мене зустрічає представники української діаспори, живу в готелі в Силіконовій долині - Santa Clara - до 13 квітня, о 21:10 - виліт на Атланту (штат Джорджія) далі будуть візити ще до 2 різних штатів. Зараз вивчаю ціни на оренду авто: хочу взяти класу SUV на декілька тижнів.

Як підготовка до цього візиту - вилітаю о 08:20 ранку в понеділок на Анкару - о 12-00 в мене зустріч з співробітниками Посольства України в Туреччині. Відлітаю в той же понеділок назад додому о 16-30.

Це при тому, що ти за все життя не зміг купити за 9,99 євро квиток на рейс Wizzair.

Чудику! Мені приємно відзначити, що у тебе в мозку бувають "просвітлення" – я навіть іноді дивуюсь адекватності думок та ставлю "+".Але начинку мозку змінити важко і - як бачимо - неможливо.Я буваю в США частіше, ніж ти їси ковбасу.Наступний візит – 10 квітня.Я прибуваю до Сан Франциско, де мене зустрічає представники української діаспори, живу в готелі в Силіконовій долині - Santa Clara - до 13 квітня, о 21:10 - виліт на Атланту (штат Джорджія) далі будуть візити ще до 2 різних штатів. Зараз вивчаю ціни на оренду авто: хочу взяти класу SUV на декілька тижнів.Як підготовка до цього візиту - вилітаю о 08:20 ранку в понеділок на Анкару - о 12-00 в мене зустріч з співробітниками Посольства України в Туреччині. Відлітаю в той же понеділок назад додому о 16-30.Це при тому, що ти за все життя не зміг купити за 9,99 євро квиток на рейс Wizzair.So who works as a cleaner after buying 2 kg of apples at the ATB supermarket?

Додано: Суб 02 бер, 2024 12:53 Бетон написав: Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям. Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос.

Я можу розказати тільки про США.



Може бути. Залежить від роботодавця та профілю фірми. І ви знаєте це краще за мене.Я можу розказати тільки про США.

ИМХО всі ці розповіді були актуальні для ІТ кілька років тому. Зараз масові скорочення і міграція з FAANG в середні фірми, а з середніх - в дрібні... І багато любителів ходити в трусах залишаються і без роботи і без трусів, або сидять в офісі більше ніж 9/5

Додано: Суб 02 бер, 2024 13:06 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: .............

Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.

.............

Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульмонологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.

В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульмонологов дать образование своим детям? .............Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой..............Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульмонологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульмонологов дать образование своим детям?

Задачка для первого класса.

Задачка для первого класса.Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видео flyman называется цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает.



"Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел. "Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел.

Почему Вы так решили, не понятно. Видео смотрел полностью.

61 куе в год, это примерно 30 долларов в час.

30 долларов в час, это примерно 4500 после вычета налогов.

НЙ - самый дорогой, официально, город мира сейчас.

Рент студии не на Манхеттене, но в приличном, безопасном районе, около 1500 в месяц. На одного долларов 500 на питание - с головой, если есть дома.

Расходы на Интернет, мобильный, проезд - долларов 300 (интернет 40, мобильный по контракту среднего оператора, безлим около 40. Одна поездка в НЙ в ОТ 2,90. Но если с метро пересаживаться на автобус в течении 1,5 часов или с автобуса на автобус, то плата повторно не снимается. Сейчас еще ОМНИ ввели - платишь телефоном за первые 12 поездок в неделю, а все что выше - плата не снимается.

12 поездок в неделю - это примерно 150 долларов в месяц). Одежда - дешевая, покупается не каждый день.

Итого, минимум нужен 2300. А есть 4500. 2200 на все остальное.

Я не только не жил, но и никогда не был в США. Могу только доверять или Вашим расчётам, или Любарского.

Вы не обратили внимание, у меня в конце: "Это если Любарский не передёргивает"?

Он назвал после налогов 4000, Вы говорите - 4500. Уже разница почти на величину выплаты по студкредиту.



Касательно образования и что оно дает...

Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа.

Но и нет больших финансовых и временных затрат.

После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти.

28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь.

Ну тау этот Ваш пример вроде как доказывает, что учёба большого смысла не имеет 0 можно обеспечить себе практически такой же доход при 5-месячной, а не 5-летней учёбе. И за очень скромную сумму.



И я в отличие от шамана, не пытаюсь доказать, что уровень жизни в США такой же, как в Украине. Понятно, что там живут существенно лучше.

Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.

Правильно написал Дюрі-бачі viewtopic.php?p=5692660#p5692660.



Ну тау этот Ваш пример вроде как доказывает, что учёба большого смысла не имеет 0 можно обеспечить себе практически такой же доход при 5-месячной, а не 5-летней учёбе. И за очень скромную сумму.И я в отличие от шамана, не пытаюсь доказать, что уровень жизни в США такой же, как в Украине. Понятно, что там живут существенно лучше.Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.Правильно написал Дюрі-бачі viewtopic.php?p=5692660#p5692660.Ну и всё же пример с 2 врачами-пульмонологами с доходом 1 млн.+ неудачный. Это далеко не рядовая семья.

Ну ви ж знаєте знамениту фразу "Нужно знать места"...

Ось всі мої респонденти працюють (перехрещуся) не один рік у відомих та дуже відомих фірмах.

Я періодично читаю те, шо написано вище та періодично задаю питання про скорочення.

Відповідь завжди: "Ми про таке не чули, і в нас багато роботи".



За наполегливу роботу (часто і днями, і ночами, і вихідними) отримують смаколики у вигляді додаткової відпустки.

На днях один з наших українців відлітає жінкою на 2-о тижневий відпочинок на Гавайі на острів Мауі.

Тут таке цікаво: завжди - щорічно, а то і 2 рази на рік, зупиняються тільки в цьому готелі

https://www.booking.com/hotel/us/aston- ... rrency=USD



Але кожний візит змінюють номери - всі вони по-різному оформлені та мають різний вид на океан.

Подивіться на ціну.

Ну ви ж знаєте знамениту фразу "Нужно знать места"...Ось всі мої респонденти працюють (перехрещуся) не один рік у відомих та дуже відомих фірмах.Я періодично читаю те, шо написано вище та періодично задаю питання про скорочення.Відповідь завжди: "Ми про таке не чули, і в нас багато роботи".За наполегливу роботу (часто і днями, і ночами, і вихідними) отримують смаколики у вигляді додаткової відпустки.На днях один з наших українців відлітає жінкою на 2-о тижневий відпочинок на Гавайї на острів Мауі.Тут таке цікаво: завжди - щорічно, а то і 2 рази на рік, зупиняються тільки в цьому готелі https://www.booking.com/hotel/us/aston- ... rrency=USD Але кожний візит змінюють номери - всі вони по-різному оформлені та мають різний вид на океан.Подивіться на ціну.Якщо прочитати цей форум, то в США живуть жебраки, які не можуть розплатитися за кредитами.

Повідомлень: 9288 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3483 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 13:09 rjkz написав: ................

Любая американская паблик скул.

Обучние на английском языке.

Бесплатно.

Еще и кормят.

................Любая американская паблик скул.Обучние на английском языке.Бесплатно.Еще и кормят.

Не очень понял, к чему это.

Не очень понял, к чему это.Я просто привёл примеры Дюрі-бачі дорогих (очень дорогих) школ в Украине в ответ на его удивление.

И сейвинг - тоже с них.

По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу.

К среднему среднему явно нет.

Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой. Все расходы моей семьи - из ТЕКУЩИХ доходов.И сейвинг - тоже с них.По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу.К среднему среднему явно нет.Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой.

Питання (звичайно не в абсолютних величинах), який % від доходів можете відкласти на сейвінг? І чи живете в оренді? Якщо так скільки тяне % оренда від доходів? От цікаво яка реальна пропорція.

Додано: Суб 02 бер, 2024 13:15 Пане Shaman та пан BIGor!

Реально класні питання ставите. Цікаві питання як для Фінансового форуму України, так і на тему "Еміграція, заробітчанство".

Поставив вам "плюси".

Чекаємо на відповідь пана rjkz. akurt

Додано: Суб 02 бер, 2024 13:22 akurt написав: Пане Shaman та пан BIGor!

Реально класні питання ставите. Цікаві питання як для Фінансового форуму України, так і на тему "Еміграція, заробітчанство".

Поставив вам "плюси".

Чекаємо на відповідь пана rjkz. Панета панРеально класні питання ставите. Цікаві питання як для Фінансового форуму України, так і на тему "Еміграція, заробітчанство".Поставив вам "плюси".Чекаємо на відповідь пана

Не rjkz, але отвєчу з своєї дзвінниці, що після пари-трьох років вайті відкладити можна весь активний дохід живучи в неньці на пасивний.

Не rjkz, але отвєчу з своєї дзвінниці, що після пари-трьох років вайті відкладити можна весь активний дохід живучи в неньці на пасивний.Відносно кінця 90х в Україні, життя подорожчало разів так в 4. Якщо тоді можна було жити на десь біля $30 в місяць (шабашка на $10 була чималим бонусом), то зараз можна вкластися в $120+-

Додано: Суб 02 бер, 2024 13:29 Gastarbaiter написав: Бетон написав: Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям. Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос. Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос.

12куе-евро здесь баснословные деньги

И налогов с них платишь чуть больше чем ноль

Непонятно зачем была выбрана Португалия, а не какой нибудь иной райончик мира с минимальными налогами, и платили бы у нас этому спецу за ту же работу хотя бы 8куевро.

