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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1901190219031904>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 12:34

  flyman написав:То Ви в Амаозоні підробляєте прибиральником?
Думаю, звідки такі історії, не інакше, як на кухні/WC післуханні під час прибирань.

Чудику! Мені приємно відзначити, що у тебе в мозку бувають "просвітлення" – я навіть іноді дивуюсь адекватності думок та ставлю "+".
Але начинку мозку змінити важко і - як бачимо - неможливо.
Я буваю в США частіше, ніж ти їси ковбасу.
Наступний візит – 10 квітня.
Я прибуваю до Сан Франциско, де мене зустрічає представники української діаспори, живу в готелі в Силіконовій долині - Santa Clara - до 13 квітня, о 21:10 - виліт на Атланту (штат Джорджія) далі будуть візити ще до 2 різних штатів. Зараз вивчаю ціни на оренду авто: хочу взяти класу SUV на декілька тижнів.
Як підготовка до цього візиту - вилітаю о 08:20 ранку в понеділок на Анкару - о 12-00 в мене зустріч з співробітниками Посольства України в Туреччині. Відлітаю в той же понеділок назад додому о 16-30.
Це при тому, що ти за все життя не зміг купити за 9,99 євро квиток на рейс Wizzair.
So who works as a cleaner after buying 2 kg of apples at the ATB supermarket?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 12:53

  Бетон написав:Аренда хаты 2к
Школа частная 2к
Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 12:56

  akurt написав:Може бути. Залежить від роботодавця та профілю фірми. І ви знаєте це краще за мене.
Я можу розказати тільки про США.


ИМХО всі ці розповіді були актуальні для ІТ кілька років тому. Зараз масові скорочення і міграція з FAANG в середні фірми, а з середніх - в дрібні... І багато любителів ходити в трусах залишаються і без роботи і без трусів, або сидять в офісі більше ніж 9/5
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:06

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:.............
Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.
.............
Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульмонологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.
В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульмонологов дать образование своим детям?

Задачка для первого класса. :)
Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видео flyman называется цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает.


"Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел.

Почему Вы так решили, не понятно. Видео смотрел полностью.
61 куе в год, это примерно 30 долларов в час.
30 долларов в час, это примерно 4500 после вычета налогов.
НЙ - самый дорогой, официально, город мира сейчас.
Рент студии не на Манхеттене, но в приличном, безопасном районе, около 1500 в месяц. На одного долларов 500 на питание - с головой, если есть дома.
Расходы на Интернет, мобильный, проезд - долларов 300 (интернет 40, мобильный по контракту среднего оператора, безлим около 40. Одна поездка в НЙ в ОТ 2,90. Но если с метро пересаживаться на автобус в течении 1,5 часов или с автобуса на автобус, то плата повторно не снимается. Сейчас еще ОМНИ ввели - платишь телефоном за первые 12 поездок в неделю, а все что выше - плата не снимается.
12 поездок в неделю - это примерно 150 долларов в месяц). Одежда - дешевая, покупается не каждый день.
Итого, минимум нужен 2300. А есть 4500. 2200 на все остальное.

Я не только не жил, но и никогда не был в США. Могу только доверять или Вашим расчётам, или Любарского.
Вы не обратили внимание, у меня в конце: "Это если Любарский не передёргивает"?
Он назвал после налогов 4000, Вы говорите - 4500. Уже разница почти на величину выплаты по студкредиту.

Касательно образования и что оно дает...
Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа.
Но и нет больших финансовых и временных затрат.
После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти.
28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь.

Ну тау этот Ваш пример вроде как доказывает, что учёба большого смысла не имеет 0 можно обеспечить себе практически такой же доход при 5-месячной, а не 5-летней учёбе. И за очень скромную сумму.

И я в отличие от шамана, не пытаюсь доказать, что уровень жизни в США такой же, как в Украине. Понятно, что там живут существенно лучше.
Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.
Правильно написал Дюрі-бачі viewtopic.php?p=5692660#p5692660.

Ну и всё же пример с 2 врачами-пульмонологами с доходом 1 млн.+ неудачный. Это далеко не рядовая семья.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:07

  Дюрі-бачі написав:ИМХО всі ці розповіді були актуальні для ІТ кілька років тому. Зараз масові скорочення і міграція з FAANG в середні фірми, а з середніх - в дрібні... І багато любителів ходити в трусах залишаються і без роботи і без трусів, або сидять в офісі більше ніж 9/5

Ну ви ж знаєте знамениту фразу "Нужно знать места"...
Ось всі мої респонденти працюють (перехрещуся) не один рік у відомих та дуже відомих фірмах.
Я періодично читаю те, шо написано вище та періодично задаю питання про скорочення.
Відповідь завжди: "Ми про таке не чули, і в нас багато роботи".

За наполегливу роботу (часто і днями, і ночами, і вихідними) отримують смаколики у вигляді додаткової відпустки.
На днях один з наших українців відлітає жінкою на 2-о тижневий відпочинок на Гавайі на острів Мауі.
Тут таке цікаво: завжди - щорічно, а то і 2 рази на рік, зупиняються тільки в цьому готелі
https://www.booking.com/hotel/us/aston- ... rrency=USD

Але кожний візит змінюють номери - всі вони по-різному оформлені та мають різний вид на океан.
Подивіться на ціну.
Якщо прочитати цей форум, то в США живуть жебраки, які не можуть розплатитися за кредитами.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 02 бер, 2024 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:09

  rjkz написав:................
Любая американская паблик скул.
Обучние на английском языке.
Бесплатно.
Еще и кормят.
:lol:

Не очень понял, к чему это.
Я просто привёл примеры Дюрі-бачі дорогих (очень дорогих) школ в Украине в ответ на его удивление.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Все расходы моей семьи - из ТЕКУЩИХ доходов.
И сейвинг - тоже с них.
По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу.
К среднему среднему явно нет.
Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой.

Питання (звичайно не в абсолютних величинах), який % від доходів можете відкласти на сейвінг? І чи живете в оренді? Якщо так скільки тяне % оренда від доходів? От цікаво яка реальна пропорція.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:15

Пане Shaman та пан BIGor!
Реально класні питання ставите. Цікаві питання як для Фінансового форуму України, так і на тему "Еміграція, заробітчанство".
Поставив вам "плюси".
Чекаємо на відповідь пана rjkz.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:22

  akurt написав:Пане Shaman та пан BIGor!
Реально класні питання ставите. Цікаві питання як для Фінансового форуму України, так і на тему "Еміграція, заробітчанство".
Поставив вам "плюси".
Чекаємо на відповідь пана rjkz.

Не rjkz, але отвєчу з своєї дзвінниці, що після пари-трьох років вайті відкладити можна весь активний дохід живучи в неньці на пасивний.
Відносно кінця 90х в Україні, життя подорожчало разів так в 4. Якщо тоді можна було жити на десь біля $30 в місяць (шабашка на $10 була чималим бонусом), то зараз можна вкластися в $120+-
Востаннє редагувалось flyman в Суб 02 бер, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:29

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Аренда хаты 2к
Школа частная 2к
Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос.

12куе-евро здесь баснословные деньги
И налогов с них платишь чуть больше чем ноль
Непонятно зачем была выбрана Португалия, а не какой нибудь иной райончик мира с минимальными налогами, и платили бы у нас этому спецу за ту же работу хотя бы 8куевро.
Хотя возможно этот спец жил и не в Киеве совсем а на линии боевых действий.
барабашов
 
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