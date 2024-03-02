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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 13:38
flyman написав: Бетон написав: Дюрі-бачі написав:Бетон
Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...
В місяць.
Расходы:
Налоги 50%
Аренда хаты 2к
Школа частная 2к
Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.
*Записано со слов жены->жены
Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся
1. як для Португалії дорога оренда.
2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?
3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?
4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?
Скажу хай пишуть нам під карандаш по пунктах. Вимагаємо пояснень. Але в бабські теребеньки краще не лізти, собі дорожче вийде.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:39
Бетон написав:
Налоги 50%
Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.
Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути...
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:46
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
Налоги 50%
Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.
Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути...
В мене на одному з рахунків Польщі теж блокада півтора року 12 куе. Оптимізація в дії. Два інших розблокували
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Додано: Суб 02 бер, 2024 14:19
Не знаю, какие налоги в Португалии (жаль, не сохранил ссылку Gastarbaiter), но для Европы 15 тыс. евро в месяц - очень приличная зарплата.
Понятно, что в разных странах стоимость жизни разная - к примеру, Швейцария и Норвегия дорогие, но 12 тыс. в месяц считается немало в любой стране. Хотя понимаю, что потребности и взгляды меняются с ростом зарплаты. Это хорошо видно даже у нас на форуме. Люди считают, что 2 тыс. у.е. это вообще не деньги, забывая, что большая часть населения зарабатывает меньше 500.
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