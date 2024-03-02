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#<1 ... 1901190219031904 Додано: Суб 02 бер, 2024 13:38 flyman написав: Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены



Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->женыСмысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся

1. як для Португалії дорога оренда.

2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?

3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?

4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі? 1. як для Португалії дорога оренда.2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?

Скажу хай пишуть нам під карандаш по пунктах. Вимагаємо пояснень. Але в бабські теребеньки краще не лізти, собі дорожче вийде. Скажу хай пишуть нам під карандаш по пунктах. Вимагаємо пояснень. Але в бабські теребеньки краще не лізти, собі дорожче вийде. Бетон

Повідомлень: 1867 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 13:39 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Налоги 50% Налоги 50%

Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.

Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути... Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2414 З нами з: 29.07.22 Подякував: 443 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 13:46 Дюрі-бачі написав: Бетон написав: Налоги 50% Налоги 50%

Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.

Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути... Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути...

В мене на одному з рахунків Польщі теж блокада півтора року 12 куе. Оптимізація в дії. Два інших розблокували В мене на одному з рахунків Польщі теж блокада півтора року 12 куе. Оптимізація в дії. Два інших розблокували Бетон

Повідомлень: 1867 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 14:19 Не знаю, какие налоги в Португалии (жаль, не сохранил ссылку Gastarbaiter), но для Европы 15 тыс. евро в месяц - очень приличная зарплата.

Понятно, что в разных странах стоимость жизни разная - к примеру, Швейцария и Норвегия дорогие, но 12 тыс. в месяц считается немало в любой стране. Хотя понимаю, что потребности и взгляды меняются с ростом зарплаты. Это хорошо видно даже у нас на форуме. Люди считают, что 2 тыс. у.е. это вообще не деньги, забывая, что большая часть населения зарабатывает меньше 500. ЛАД 2 Повідомлень: 28086 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5265 раз. Подякували: 4852 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1901190219031904 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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