Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 19021903190419051906> Додано: Суб 02 бер, 2024 13:38 flyman написав: Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены



Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->женыСмысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся

1. як для Португалії дорога оренда.

2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?

3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?

4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі? 1. як для Португалії дорога оренда.2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?

Скажу хай пишуть нам під карандаш по пунктах. Вимагаємо пояснень. Але в бабські теребеньки краще не лізти, собі дорожче вийде. Скажу хай пишуть нам під карандаш по пунктах. Вимагаємо пояснень. Але в бабські теребеньки краще не лізти, собі дорожче вийде. Бетон

Повідомлень: 1867 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 13:39 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Налоги 50% Налоги 50%

Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.

Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути... Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2420 З нами з: 29.07.22 Подякував: 447 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 13:46 Дюрі-бачі написав: Бетон написав: Налоги 50% Налоги 50%

Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.

Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути... Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути...

В мене на одному з рахунків Польщі теж блокада півтора року 12 куе. Оптимізація в дії. Два інших розблокували В мене на одному з рахунків Польщі теж блокада півтора року 12 куе. Оптимізація в дії. Два інших розблокували Бетон

Повідомлень: 1867 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 14:19 Не знаю, какие налоги в Португалии (жаль, не сохранил ссылку Gastarbaiter), но для Европы 15 тыс. евро в месяц - очень приличная зарплата.

Понятно, что в разных странах стоимость жизни разная - к примеру, Швейцария и Норвегия дорогие, но 12 тыс. в месяц считается немало в любой стране. Хотя понимаю, что потребности и взгляды меняются с ростом зарплаты. Это хорошо видно даже у нас на форуме. Люди считают, что 2 тыс. у.е. это вообще не деньги, забывая, что большая часть населения зарабатывает меньше 500. ЛАД 2 Повідомлень: 28089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5268 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 14:27 Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->жены

В даній ситуації є два рішення:

1. збільшувати доходи: дружину на роботу (середня 3к, після податку 2к).

2. різати кости: хату за 2 к поміняти на 1 к, приватну за 2 к на державну за 0 к.



І о чудо, замість "впритык хватает" лишається на скирду 5к. В даній ситуації є два рішення:1. збільшувати доходи: дружину на роботу (середня 3к, після податку 2к).2. різати кости: хату за 2 к поміняти на 1 к, приватну за 2 к на державну за 0 к.І о чудо, замість "впритык хватает" лишається на скирду 5к. BIGor

Повідомлень: 8658 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1711 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 14:37 akurt написав: flyman написав: там робота 9..5 відчувається мілінеалами/зерами як концтабір

там робота 9..5 відчувається мілінеалами/зерами як концтабір

Може бути. Залежить від роботодавця та профілю фірми. І ви знаєте це краще за мене.

Я можу розказати тільки про США.



Наприклад, ІТ-ники компанії Amazon зобовʼязані"язані приїжджати на роботу 3 рази на тиждень.

В інші дні - за бажанням , тому що: а) безкоштовна зарядка автівки; б) безкоштовний обід в силу якоїсь події в офісі роботодавця.

В інші дні: а) обов"язково прймати участь в meeting (A meeting is a gathering of two or more people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction, such as sharing information or reaching agreement.) о 09:30 ранку; б) обов"язково виконувати завдання своєї групи у визначений термін. Може бути. Залежить від роботодавця та профілю фірми. І ви знаєте це краще за мене.Я можу розказати тільки про США.Наприклад, ІТ-ники компанії Amazon зобовʼязані"язані приїжджати на роботу 3 рази на тиждень.В інші дні -, тому що: а) безкоштовна зарядка автівки; б) безкоштовний обід в силу якоїсь події в офісі роботодавця.В інші дні: а) обов"язково прймати участь в meeting (A meeting is a gathering of two or more people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction, such as sharing information or reaching agreement.) о 09:30 ранку; б)

О чудо, на роботі треба працювати! Хоча знаючі люди кажуть що ця галєра - тюрма народів. О чудо, на роботі треба працювати! Хоча знаючі люди кажуть що ця галєра - тюрма народів. BIGor

Повідомлень: 8658 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1711 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 14:45 ЛАД написав: ...

И я в отличие от шамана, не пытаюсь доказать, что уровень жизни в США такой же, как в Украине. Понятно, что там живут существенно лучше.

Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.

Правильно написал Дюрі-бачі viewtopic.php?p=5692660#p5692660.

...

...И я в отличие от шамана,. Понятно, что там живут существенно лучше.Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.Правильно написал...

не чіпайте мене завий раз, не буду викривати вашу - або брехню, або нерозуміння простих питань, або маніпуляцію.



а саме, я ніде не доводжу, що рівень життя в США такий же, як в Україні. ще раз напишу для тих, хто на бронепотязі - рівень життя в США, й в Європі, навіть в тій же Польщі - вищій, ніж в Україні.



але коли дехто саме на цій гілці закидає, що в Україні капець-капець, життя на рівні Сомалі чи Афганістану - тут я звісно кажу - не треба брехати назвемо - в нас середній рівень. який виявила війна, рівень життя умовно у половині Рашці - нижчий.



й не треба казати що лише в ІТ. йде гра слів - а що таке пристойний, а що таке середній. спеціально для ЛАДа - на побутовому рівні набагато кращий, ніж у срср - навіть на прикладі того ж харчування.



хто може заробити - в першу чергу комерси, продавани. хоч свій бізнес, хоч найманий. бо вважається, що саме вони приносять гроші фірми. з цим можна дискутувати, але поки так. постачальники наче не такі важливі, але тут дуже цінують саме фірми, що поставляють - відкат 1-2% це навіть не шахрайство, а так - дякую



середня зп на фірмі включно з охоронцями - 20-25 т грн - це багато чи мало? зварювальник чи водій по 30-40 т грн, багато чи мало? навіть репетитор - 10-15 учнів, 4 дні на тиждень по 5-6 годин - 3-4 т грн на тиждень. й це ще по державним розцінкам - 150 грн/год. вчителька на пенсії підробляє на онлайн заняттях.



мій посил такий - якщо руки або голова з правильного місця, то заробити на життя можна й в Україні.



питання житла та машини залишимо за скобками, автомобілів у нас дійсно менше, ніж у розвинених країнах, але значно більше, ніж у більшості країн, що розвиваються. хто як заробляє - питання відкрите. з житлом проблеми й у розвинених країнах на поточний момент, точніше з вартістю житла.



й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше, це хіба старт для дітей. якщо працюєш руками, то емігрувати простіше. каменяри, муляри, зварювальники, водії - велкам. білі комірці - для місцевих. бо там дуже часто потрібна мова носія. а це як виявилося неможливо. так, більшість емігрантів все життя буде розмовляти з акцентом.



тому аудиторія до еміграції - ідеал, діти до 10 років. оце сильна адаптація. або вже 20-30 років, тобто дорослі, але молоді. й освіту краще отримати місцеву, а на заході - магістра. щоб отримати західну освіту, це мають допомогти батьки, й має бути якісна мовна підготовка. без високого рівня знання мови навіть немає сенсу намагатися.



більше 35 років - це як у нас, коли війна. й ще в срср - була така срака, що навіть в 50 років мало сенс емігрувати. наразі такої сраки у нас в країні немає. й гадаю навіть після війни не буде... не чіпайте мене завий раз, не буду викривати вашу - або брехню, або нерозуміння простих питань, або маніпуляцію.а саме, я ніде не доводжу, що рівень життя в США такий же, як в Україні. ще раз напишу для тих, хто на бронепотязі - рівень життя в США, й в Європі, навіть в тій же Польщі - вищій, ніж в Україні.але коли дехто саме на цій гілці закидає, що в Україні капець-капець, життя на рівні Сомалі чи Афганістану - тут я звісно кажу - не треба брехатиназвемо - в нас середній рівень. який виявила війна, рівень життя умовно у половині Рашці - нижчий.й не треба казати що лише в ІТ. йде гра слів - а що таке пристойний, а що таке середній. спеціально дляа - на побутовому рівні набагато кращий, ніж у срср - навіть на прикладі того ж харчування.хто може заробити - в першу чергу комерси, продавани. хоч свій бізнес, хоч найманий. бо вважається, що саме вони приносять гроші фірми. з цим можна дискутувати, але поки так. постачальники наче не такі важливі, але тут дуже цінують саме фірми, що поставляють - відкат 1-2% це навіть не шахрайство, а так - дякуюсередня зп на фірмі включно з охоронцями - 20-25 т грн - це багато чи мало? зварювальник чи водій по 30-40 т грн, багато чи мало? навіть репетитор - 10-15 учнів, 4 дні на тиждень по 5-6 годин - 3-4 т грн на тиждень. й це ще по державним розцінкам - 150 грн/год. вчителька на пенсії підробляє на онлайн заняттях.мій посил такий - якщо руки або голова з правильного місця, то заробити на життя можна й в Україні.питання житла та машини залишимо за скобками, автомобілів у нас дійсно менше, ніж у розвинених країнах, але значно більше, ніж у більшості країн, що розвиваються. хто як заробляє - питання відкрите. з житлом проблеми й у розвинених країнах на поточний момент, точніше з вартістю житла.й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше, це хіба старт для дітей. якщо працюєш руками, то емігрувати простіше. каменяри, муляри, зварювальники, водії - велкам. білі комірці - для місцевих. бо там дуже часто потрібна мова носія. а це як виявилося неможливо. так, більшість емігрантів все життя буде розмовляти з акцентом.тому аудиторія до еміграції - ідеал, діти до 10 років. оце сильна адаптація. або вже 20-30 років, тобто дорослі, але молоді. й освіту краще отримати місцеву, а на заході - магістра. щоб отримати західну освіту, це мають допомогти батьки, й має бути якісна мовна підготовка. без високого рівня знання мови навіть немає сенсу намагатися.більше 35 років - це як у нас, коли війна. й ще в срср - була така срака, що навіть в 50 років мало сенс емігрувати. наразі такої сраки у нас в країні немає. й гадаю навіть після війни не буде... Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 бер, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 5412 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1324 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 14:53 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: мій посил такий - якщо руки або голова з правильного місця, то заробити на життя можна й в Україні. мій посил такий - якщо руки або голова з правильного місця, то заробити на життя можна й в Україні.

Ага, тому це ти пишеш в темі Еміграція, заробітчанство. Ага, тому це ти пишеш в темі BIGor

Повідомлень: 8658 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1711 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 14:54 барабашов написав: Gastarbaiter написав: Бетон написав: Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям. Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос. Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос.

12куе-евро здесь баснословные деньги

И налогов с них платишь чуть больше чем ноль

Непонятно зачем была выбрана Португалия, а не какой нибудь иной райончик мира с минимальными налогами, и платили бы у нас этому спецу за ту же работу хотя бы 8куевро.

Хотя возможно этот спец жил и не в Киеве совсем а на линии боевых действий. 12куе-евро здесь баснословные деньгиИ налогов с них платишь чуть больше чем нольНепонятно зачем была выбрана Португалия, а не какой нибудь иной райончик мира с минимальными налогами, и платили бы у нас этому спецу за ту же работу хотя бы 8куевро.Хотя возможно этот спец жил и не в Киеве совсем а на линии боевых действий.

оце вже наша ментальність - жити там, де немає податків. якраз Україна приклад, де з податками лафа, а життя більш-менш пристойне.



де в нас мінімальні податки - Сомалі, Зімбабве, Гаїті, Афганістан (й то не певен про Афганістан). але за все відповідаєш сам, за безпеку теж. пішов в банк каруселити, то маєш крім всього з собою якусь дубинку та пістолет, й то не факт, що допоможе.



тому взагалі думка, що можна десь жити та не платити податки, має щезати. у ІТців так точно. оце вже наша ментальність - жити там, де немає податків. якраз Україна приклад, де з податками лафа, а життя більш-менш пристойне.де в нас мінімальні податки - Сомалі, Зімбабве, Гаїті, Афганістан (й то не певен про Афганістан). але за все відповідаєш сам, за безпеку теж. пішов в банк каруселити, то маєш крім всього з собою якусь дубинку та пістолет, й то не факт, що допоможе.тому взагалі думка, що можна десь жити та не платити податки, має щезати. у ІТців так точно. Shaman

Повідомлень: 5412 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1324 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 14:58 Смотрел на днях видео о жизни беженцев в Италии. Женщина, 2 детей. В Украине была директором на фирме, в Италии устроилась закупщиком. Говорит, что не жируют, на 2000 евро сложно прожить и хорошо, что муж из Украины помогает. В комментах налетели тетки, которые по 15-20 лет в Италии просматривают за стариками, обхаяли эту женщину, хором кричат, что 2000 евро на такую семью - это шикарная жизнь и они о таких доходах могут только мечтать. Просили показать "настоящих" беженцев, а не "мажоров".

Просто мрак. Gastarbaiter Повідомлень: 3072 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 19021903190419051906> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор