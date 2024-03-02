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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1903190419051906>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 14:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:12куе-евро здесь баснословные деньги
И налогов с них платишь чуть больше чем ноль

Ага, тільки чогось ніхто не хоче платити цей 0% податків, а хочуть платити 50% в Португалії.
По ІТ сфері це дуже видно
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2024/
Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024-го становить 81,8 тис. Вона скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3% за друге півріччя 2023-го, але все ж темп дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (було −6,6%).

За увесь минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:07

  flyman написав:
  akurt написав:Пане Shaman та пан BIGor!
Реально класні питання ставите. Цікаві питання як для Фінансового форуму України, так і на тему "Еміграція, заробітчанство".
Поставив вам "плюси".
Чекаємо на відповідь пана rjkz.

Не rjkz, але отвєчу з своєї дзвінниці, що після пари-трьох років вайті відкладити можна весь активний дохід живучи в неньці на пасивний.
Відносно кінця 90х в Україні, життя подорожчало разів так в 4. Якщо тоді можна було жити на десь біля $30 в місяць (шабашка на $10 була чималим бонусом), то зараз можна вкластися в $120+-

Мало хто зможе, як п.Флаймен, прожити на 50 дол/міс і власних картоплях і опеньках
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:По ІТ сфері це дуже видно

Не знаю як в інших областях, а в мене половина знайомих переоформили фірми в Словаччині чи Латвії і самі, попри перебування в Закарпатті, косять під біженців. Бо 99% замовників, коли чують, що працівники в Українї - одразу відмовляють в новому контракті. Ось такий наслідок відсутності нормального механізмам бронювання.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше,

От тут не погоджуюсь. Таких, хто там буде заробляти "не набагато більше" дуже мало - в основному це "білі воротнички" із хорошим стажем і пригрітим місцем, ІТ, хороші лікарі, тощо. Наш середній клас із доходом в 2-4 k$
Переважна більшість там буде заробляти значно більше, адже там мінімалка в рази більше, ніж у нас медіана.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше,

От тут не погоджуюсь. Таких, хто там буде заробляти "не набагато більше" дуже мало - в основному це "білі воротнички" із хорошим стажем і пригрітим місцем, ІТ, хороші лікарі, тощо. Наш середній клас із доходом в 2-4 k$
Переважна більшість там буде заробляти значно більше, адже там мінімалка в рази більше, ніж у нас медіана.

щось у вас видає держслужбовця - можливе "нагріте місце". білі комірці мають не стаж, а досвід, й при наявності досвіду місце можна й змінити за потреби

внесу поправку - якісний лікар після адаптації буде заробляти набагато більше. але питання скільки часу займе ця адаптація - 10-15 років? у людини в віці 40+ вже немає стільки часу.

а тепер переважна більшість, яка за миття посуду звісно отримає більше, - що там з мовою? людина не змогла подужати вищу освіту в країні, а там почне легко розмовляти?

й їх немало, цих білих комірців. ви ж з них? й ваші знайомі такі. де ж ти пересічні, які мало заробляють? в країні не так багато посад касирів АТБ :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:пересічні, які мало заробляють?
в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.
Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.

Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:52

  flyman написав:
  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.
Расходы:
Налоги 50%
Аренда хаты 2к
Школа частная 2к
Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.
*Записано со слов жены->жены

Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся

1. як для Португалії дорога оренда.
2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?
3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?
4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?

То у тебе проф деформація)))
2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:пересічні, які мало заробляють?
в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.
Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.

Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити.

Можно добавить очень много заводских рабочих, шиномонтажников (наёмных, а не владельцев), продавцов (из тоже миллионы) и ещё много кого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:54

  gonchik74 написав:........
То у тебе проф деформація)))
2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком.

12 тыс. (даже "грязными") для Португалии мало?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 бер, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:Смотрел на днях видео о жизни беженцев в Италии. Женщина, 2 детей. В Украине была директором на фирме, в Италии устроилась закупщиком. Говорит, что не жируют, на 2000 евро сложно прожить и хорошо, что муж из Украины помогает. В комментах налетели тетки, которые по 15-20 лет в Италии просматривают за стариками, обхаяли эту женщину, хором кричат, что 2000 евро на такую семью - это шикарная жизнь и они о таких доходах могут только мечтать. Просили показать "настоящих" беженцев, а не "мажоров".
Просто мрак.
У Венеції чисто на прибиранні квартир 2к заробляють.
Faceless
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