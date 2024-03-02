Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1903190419051906> Додано: Суб 02 бер, 2024 14:59 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: 12куе-евро здесь баснословные деньги

И налогов с них платишь чуть больше чем ноль 12куе-евро здесь баснословные деньгиИ налогов с них платишь чуть больше чем ноль

Ага, тільки чогось ніхто не хоче платити цей 0% податків, а хочуть платити 50% в Португалії.

По ІТ сфері це дуже видно

https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2024/

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024-го становить 81,8 тис. Вона скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3% за друге півріччя 2023-го, але все ж темп дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (було −6,6%).



За увесь минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей. Ага, тільки чогось ніхто не хоче платити цей 0% податків, а хочуть платити 50% в Португалії.По ІТ сфері це дуже видно BIGor

Повідомлень: 8658 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1711 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:07 flyman написав: akurt написав: Пане Shaman та пан BIGor!

Реально класні питання ставите. Цікаві питання як для Фінансового форуму України, так і на тему "Еміграція, заробітчанство".

Поставив вам "плюси".

Чекаємо на відповідь пана rjkz. Панета панРеально класні питання ставите. Цікаві питання як для Фінансового форуму України, так і на тему "Еміграція, заробітчанство".Поставив вам "плюси".Чекаємо на відповідь пана

Не rjkz, але отвєчу з своєї дзвінниці, що після пари-трьох років вайті відкладити можна весь активний дохід живучи в неньці на пасивний.

Відносно кінця 90х в Україні, життя подорожчало разів так в 4. Якщо тоді можна було жити на десь біля $30 в місяць (шабашка на $10 була чималим бонусом), то зараз можна вкластися в $120+- Не rjkz, але отвєчу з своєї дзвінниці, що після пари-трьох років вайті відкладити можна весь активний дохід живучи в неньці на пасивний.Відносно кінця 90х в Україні, життя подорожчало разів так в 4. Якщо тоді можна було жити на десь біля $30 в місяць (шабашка на $10 була чималим бонусом), то зараз можна вкластися в $120+-

Мало хто зможе, як п.Флаймен, прожити на 50 дол/міс і власних картоплях і опеньках Мало хто зможе, як п.Флаймен, прожити на 50 дол/міс і власних картоплях і опеньках Frant

Повідомлень: 23725 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:17 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: По ІТ сфері це дуже видно По ІТ сфері це дуже видно

Не знаю як в інших областях, а в мене половина знайомих переоформили фірми в Словаччині чи Латвії і самі, попри перебування в Закарпатті, косять під біженців. Бо 99% замовників, коли чують, що працівники в Українї - одразу відмовляють в новому контракті. Ось такий наслідок відсутності нормального механізмам бронювання. Не знаю як в інших областях, а в мене половина знайомих переоформили фірми в Словаччині чи Латвії і самі, попри перебування в Закарпатті, косять під біженців. Бо 99% замовників, коли чують, що працівники в Українї - одразу відмовляють в новому контракті. Ось такий наслідок відсутності нормального механізмам бронювання. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2420 З нами з: 29.07.22 Подякував: 447 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:25 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше, й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше,

От тут не погоджуюсь. Таких, хто там буде заробляти "не набагато більше" дуже мало - в основному це "білі воротнички" із хорошим стажем і пригрітим місцем, ІТ, хороші лікарі, тощо. Наш середній клас із доходом в 2-4 k$

Переважна більшість там буде заробляти значно більше, адже там мінімалка в рази більше, ніж у нас медіана. От тут не погоджуюсь. Таких, хто там буде заробляти "не набагато більше" дуже мало - в основному це "білі воротнички" із хорошим стажем і пригрітим місцем, ІТ, хороші лікарі, тощо. Наш середній клас із доходом в 2-4 k$Переважна більшість там буде заробляти значно більше, адже там мінімалка в рази більше, ніж у нас медіана. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2420 З нами з: 29.07.22 Подякував: 447 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:39 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше, й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше,

От тут не погоджуюсь. Таких, хто там буде заробляти "не набагато більше" дуже мало - в основному це "білі воротнички" із хорошим стажем і пригрітим місцем, ІТ, хороші лікарі, тощо. Наш середній клас із доходом в 2-4 k$

Переважна більшість там буде заробляти значно більше, адже там мінімалка в рази більше, ніж у нас медіана. От тут не погоджуюсь. Таких, хто там буде заробляти "не набагато більше" дуже мало - в основному це "білі воротнички" із хорошим стажем і, ІТ, хороші лікарі, тощо. Наш середній клас із доходом в 2-4 k$Переважна більшість там буде заробляти значно більше, адже там мінімалка в рази більше, ніж у нас медіана.

щось у вас видає держслужбовця - можливе "нагріте місце". білі комірці мають не стаж, а досвід, й при наявності досвіду місце можна й змінити за потреби



внесу поправку - якісний лікар після адаптації буде заробляти набагато більше. але питання скільки часу займе ця адаптація - 10-15 років? у людини в віці 40+ вже немає стільки часу.



а тепер переважна більшість, яка за миття посуду звісно отримає більше, - що там з мовою? людина не змогла подужати вищу освіту в країні, а там почне легко розмовляти?



й їх немало, цих білих комірців. ви ж з них? й ваші знайомі такі. де ж ти пересічні, які мало заробляють? в країні не так багато посад касирів АТБ щось у вас видає держслужбовця - можливе "нагріте місце". білі комірці мають не стаж, а досвід, й при наявності досвіду місце можна й змінити за потребивнесу поправку - якісний лікар після адаптації буде заробляти набагато більше. але питання скільки часу займе ця адаптація - 10-15 років? у людини в віці 40+ вже немає стільки часу.а тепер переважна більшість, яка за миття посуду звісно отримає більше, - що там з мовою? людина не змогла подужати вищу освіту в країні, а там почне легко розмовляти?й їх немало, цих білих комірців. ви ж з них? й ваші знайомі такі. де ж ти пересічні, які мало заробляють? в країні не так багато посад касирів АТБ Shaman

Повідомлень: 5412 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1324 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:46 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: пересічні, які мало заробляють? пересічні, які мало заробляють? в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.

Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.



Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити. в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2420 З нами з: 29.07.22 Подякував: 447 раз. Подякували: 331 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:52 flyman написав: Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены



Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->женыСмысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся

1. як для Португалії дорога оренда.

2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?

3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?

4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі? 1. як для Португалії дорога оренда.2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?

То у тебе проф деформація)))

2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком. То у тебе проф деформація)))2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком. gonchik74

Повідомлень: 627 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:52 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: пересічні, які мало заробляють? пересічні, які мало заробляють? в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.

Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.



Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити. в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити.

Можно добавить очень много заводских рабочих, шиномонтажников (наёмных, а не владельцев), продавцов (из тоже миллионы) и ещё много кого. Можно добавить очень много заводских рабочих, шиномонтажников (наёмных, а не владельцев), продавцов (из тоже миллионы) и ещё много кого. ЛАД 2 Повідомлень: 28089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5268 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:54 gonchik74 написав: ........

То у тебе проф деформація)))

2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком. ........То у тебе проф деформація)))2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком.

12 тыс. (даже "грязными") для Португалии мало? 12 тыс. (даже "грязными") для Португалии мало? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 бер, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 28089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5268 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:54 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Смотрел на днях видео о жизни беженцев в Италии. Женщина, 2 детей. В Украине была директором на фирме, в Италии устроилась закупщиком. Говорит, что не жируют, на 2000 евро сложно прожить и хорошо, что муж из Украины помогает. В комментах налетели тетки, которые по 15-20 лет в Италии просматривают за стариками, обхаяли эту женщину, хором кричат, что 2000 евро на такую семью - это шикарная жизнь и они о таких доходах могут только мечтать. Просили показать "настоящих" беженцев, а не "мажоров".

Просто мрак. У Венеції чисто на прибиранні квартир 2к заробляють. У Венеції чисто на прибиранні квартир 2к заробляють. Faceless

Модератор Повідомлень: 34596 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1435 раз. Подякували: 7955 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1903190419051906> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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