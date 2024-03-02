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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 15:56
Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.
У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))
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antey1969
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Додано: Суб 02 бер, 2024 15:56
Gastarbaiter написав:
Смотрел на днях видео о жизни беженцев в Италии. Женщина, 2 детей. В Украине была директором на фирме, в Италии устроилась закупщиком. Говорит, что не жируют, на 2000 евро сложно прожить и хорошо, что муж из Украины помогает. В комментах налетели тетки, которые по 15-20 лет в Италии просматривают за стариками, обхаяли эту женщину, хором кричат, что 2000 евро на такую семью - это шикарная жизнь и они о таких доходах могут только мечтать. Просили показать "настоящих" беженцев, а не "мажоров".
Просто мрак.
Ваше мнение?
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ЛАД
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Додано: Суб 02 бер, 2024 15:57
ЛАД написав: gonchik74 написав:
........
То у тебе проф деформація)))
2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком.
12 тыс. (даже "грязными") для Португалии мало?
Мої знайомі, що сидять там з нульових можуть лише молитись на таку. Погугліть, яка в країні мінімалка)
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gonchik74
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Додано: Суб 02 бер, 2024 15:58
Shaman написав:
щось у вас видає держслужбовця - можливе "нагріте місце".
От скажу за свого кума: працює на заводі інженером - проектує конвеєри. Десяток років працював за звичайну зарплату, поки нарешті не отримав "нагріте місце" - тепер замовлення від інших заводів з Європи він може взяти і виконати, або доручити виконувати підлеглим і отримати зарплату як за роботу в Португалії/Румунії/Чехії... Таке собі заробітчанство без виїзду.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 02 бер, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 02 бер, 2024 15:59
antey1969 написав:
Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.
У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))
І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.
Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли.
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gonchik74
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