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#<1 ... 1903190419051906 Додано: Суб 02 бер, 2024 15:56 Re: Еміграція, заробітчанство Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) antey1969 1

Повідомлень: 12252 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3630 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:56 Gastarbaiter написав: Смотрел на днях видео о жизни беженцев в Италии. Женщина, 2 детей. В Украине была директором на фирме, в Италии устроилась закупщиком. Говорит, что не жируют, на 2000 евро сложно прожить и хорошо, что муж из Украины помогает. В комментах налетели тетки, которые по 15-20 лет в Италии просматривают за стариками, обхаяли эту женщину, хором кричат, что 2000 евро на такую семью - это шикарная жизнь и они о таких доходах могут только мечтать. Просили показать "настоящих" беженцев, а не "мажоров".

Просто мрак. Смотрел на днях видео о жизни беженцев в Италии. Женщина, 2 детей. В Украине была директором на фирме, в Италии устроилась закупщиком. Говорит, что не жируют, на 2000 евро сложно прожить и хорошо, что муж из Украины помогает. В комментах налетели тетки, которые по 15-20 лет в Италии просматривают за стариками, обхаяли эту женщину, хором кричат, что 2000 евро на такую семью - это шикарная жизнь и они о таких доходах могут только мечтать. Просили показать "настоящих" беженцев, а не "мажоров".Просто мрак.

Ваше мнение? Ваше мнение? ЛАД 2 Повідомлень: 28089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5268 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:57 ЛАД написав: gonchik74 написав: ........

То у тебе проф деформація)))

2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком. ........То у тебе проф деформація)))2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком.

12 тыс. (даже "грязными") для Португалии мало? 12 тыс. (даже "грязными") для Португалии мало? Мої знайомі, що сидять там з нульових можуть лише молитись на таку. Погугліть, яка в країні мінімалка) Мої знайомі, що сидять там з нульових можуть лише молитись на таку. Погугліть, яка в країні мінімалка) gonchik74

Повідомлень: 627 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 107 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: щось у вас видає держслужбовця - можливе "нагріте місце". щось у вас видає держслужбовця - можливе "нагріте місце".

От скажу за свого кума: працює на заводі інженером - проектує конвеєри. Десяток років працював за звичайну зарплату, поки нарешті не отримав "нагріте місце" - тепер замовлення від інших заводів з Європи він може взяти і виконати, або доручити виконувати підлеглим і отримати зарплату як за роботу в Португалії/Румунії/Чехії... Таке собі заробітчанство без виїзду. От скажу за свого кума: працює на заводі інженером - проектує конвеєри. Десяток років працював за звичайну зарплату, поки нарешті не отримав "нагріте місце" - тепер замовлення від інших заводів з Європи він може взяти і виконати, або доручити виконувати підлеглим і отримати зарплату як за роботу в Португалії/Румунії/Чехії... Таке собі заробітчанство без виїзду. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 02 бер, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2420 З нами з: 29.07.22 Подякував: 447 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:59 antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.

Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли. І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли. gonchik74

Повідомлень: 627 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1903190419051906 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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