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#<1 ... 1904190519061907> Додано: Суб 02 бер, 2024 15:56 Re: Еміграція, заробітчанство Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) antey1969 1

Повідомлень: 12253 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3630 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:56 Gastarbaiter написав: Смотрел на днях видео о жизни беженцев в Италии. Женщина, 2 детей. В Украине была директором на фирме, в Италии устроилась закупщиком. Говорит, что не жируют, на 2000 евро сложно прожить и хорошо, что муж из Украины помогает. В комментах налетели тетки, которые по 15-20 лет в Италии просматривают за стариками, обхаяли эту женщину, хором кричат, что 2000 евро на такую семью - это шикарная жизнь и они о таких доходах могут только мечтать. Просили показать "настоящих" беженцев, а не "мажоров".

Просто мрак. Смотрел на днях видео о жизни беженцев в Италии. Женщина, 2 детей. В Украине была директором на фирме, в Италии устроилась закупщиком. Говорит, что не жируют, на 2000 евро сложно прожить и хорошо, что муж из Украины помогает. В комментах налетели тетки, которые по 15-20 лет в Италии просматривают за стариками, обхаяли эту женщину, хором кричат, что 2000 евро на такую семью - это шикарная жизнь и они о таких доходах могут только мечтать. Просили показать "настоящих" беженцев, а не "мажоров".Просто мрак.

Ваше мнение? Ваше мнение? ЛАД 2 Повідомлень: 28089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5268 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:57 ЛАД написав: gonchik74 написав: ........

То у тебе проф деформація)))

2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком. ........То у тебе проф деформація)))2к за хату в Лісабоні - норм ціна, якщо це не хрущ з місцевими тарганами. Про школу нічого не скажу. 2 на закупи на сімʼю з дитиною теж не так вже й багато. То ж не лише продукти, наскільки я розумію. Португалія не сама дешева, мʼяко кажучи, країна. Приміряв на себе перед новим роком.

12 тыс. (даже "грязными") для Португалии мало? 12 тыс. (даже "грязными") для Португалии мало? Мої знайомі, що сидять там з нульових можуть лише молитись на таку. Погугліть, яка в країні мінімалка) Мої знайомі, що сидять там з нульових можуть лише молитись на таку. Погугліть, яка в країні мінімалка) gonchik74

Повідомлень: 627 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 107 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: щось у вас видає держслужбовця - можливе "нагріте місце". щось у вас видає держслужбовця - можливе "нагріте місце".

От скажу за свого кума: працює на заводі інженером - проектує конвеєри. Десяток років працював за звичайну зарплату, поки нарешті не отримав "нагріте місце" - тепер замовлення від інших заводів з Європи він може взяти і виконати, або доручити виконувати підлеглим і отримати зарплату як за роботу в Португалії/Румунії/Чехії... Таке собі заробітчанство без виїзду. От скажу за свого кума: працює на заводі інженером - проектує конвеєри. Десяток років працював за звичайну зарплату, поки нарешті не отримав "нагріте місце" - тепер замовлення від інших заводів з Європи він може взяти і виконати, або доручити виконувати підлеглим і отримати зарплату як за роботу в Португалії/Румунії/Чехії... Таке собі заробітчанство без виїзду. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 02 бер, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2420 З нами з: 29.07.22 Подякував: 447 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 15:59 antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.

Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли. І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли. gonchik74

Повідомлень: 627 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 16:27 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: пересічні, які мало заробляють? пересічні, які мало заробляють? в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.

Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.



Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити. в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити.

як заробляють вчителі, вже казав. медсестри - якраз приклад, коли бідкалася, яка мала зп - а там за крапельниці, за уколи, просто за догляд якщо додати - зовсім інші цифри виходять.



вже писав

12 т грн початкова зп

15-20 т грн - низькокваліфікована робота білого комірця,

високо кваліфікована 25-30 т грн

головний спеціаліст від 40 т грн.



ви живете на зп? ні. а що вашим колегам заважає отримувати гранти? треба працювати. може їм простіше не працювати, а отримувати свої 20 т грн. вже не кажемо про таку делікатну тему для викладачів, як іспити студентів.



досвід юриста не допоможе. бухгалтера - а чом й ні, в нас не настільки бухоблік відрізняється. податковий облік значно більше - але це окремі спеціалісти. як заробляють вчителі, вже казав. медсестри - якраз приклад, коли бідкалася, яка мала зп - а там за крапельниці, за уколи, просто за догляд якщо додати - зовсім інші цифри виходять.вже писав12 т грн початкова зп15-20 т грн - низькокваліфікована робота білого комірця,високо кваліфікована 25-30 т грнголовний спеціаліст від 40 т грн.ви живете на зп? ні. а що вашим колегам заважає отримувати гранти? треба працювати. може їм простіше не працювати, а отримувати свої 20 т грн. вже не кажемо про таку делікатну тему для викладачів, як іспити студентів.досвід юриста не допоможе. бухгалтера - а чом й ні, в нас не настільки бухоблік відрізняється. податковий облік значно більше - але це окремі спеціалісти. Shaman

Повідомлень: 5417 З нами з: 29.09.19 Подякував: 560 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 16:29 Дюрі-бачі написав: Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити. Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити.

От про бухгалтерів не треба. І навіть про фахівців з оподаткування. От про бухгалтерів не треба. І навіть про фахівців з оподаткування. Gastarbaiter Повідомлень: 3073 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 16:40 Бетон написав: Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много? Знакомый айтишник в Португалии получает 12 к евро. Это много?

Якщо в рік то мало) Якщо в рік то мало) cherchiltank

Повідомлень: 1187 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 16:44 flyman написав: Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ... Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ...

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены



Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->женыСмысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся

1. як для Португалії дорога оренда.

2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?

3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?

4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі? 1. як для Португалії дорога оренда.2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?

Думаю художній свист від бетона)

Які приватні школи в Португалії за 2 тисячі?)

В Португалії зарплатня неайтішника чистими в півтори тисячі євро вважається норм

Досить бідна країна, звісно не Болгарія але навіть не Іспанія) Думаю художній свист від бетона)Які приватні школи в Португалії за 2 тисячі?)В Португалії зарплатня неайтішника чистими в півтори тисячі євро вважається нормДосить бідна країна, звісно не Болгарія але навіть не Іспанія) cherchiltank

Повідомлень: 1187 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 16:46 Shaman написав: rjkz написав: ...

Меня удивляет просто это нелепое убеждение из разряда "негры в Омерике не доедают".

...

Люди, которые добросовестно и системно работают, хоть ННА (хоть зп и чуть-ли не самая низкая на рынке труда, но есть возможности зарабатывать на овертаймах и лонгаурз), хоть сантехником хоть медсестрой, хоть ...кем угодно... обеспечат свою семью.

Рынок труда устроен таким образом, что есть минимальная по закону зп и от нее пляшет все остальное, а это все базируется на том, чтобы человек мог обеспечить свои потребности.

Вот, в Украине - не так.

Я знал одного человека, он технолог в одной из тем строительных технологий (тавталогия технолог-технологии). Очень скромный, верующий человек.

Как на одной из крупнейших в его отрасли фирм ему много лет платили копейки, потом перешел в другую фирму - и там ему году эдак в 2010 дали аж 4000 грн.

И получал он эти 4000 грн до конца 2010-х пока на пенсию не вышел.

Это-ж справедливо, что человек реально предпенсионного возраста в Украине вынужден держаться за любую работу тупо потому что его никто не возьмет в другом месте? И платить ему можно копейки.

В США местами, мне говорили, но сам пока не встречал, есть скрытый эйджизм.

Но это очень мало где и никто никогда не скажет, что "мы тебе мало платим..." или "вы нам не подходите..." "или мы вас увольняем..." "...из-за возраста".

Еслии человек может делать свою работу, то никого не волнует какого он возраста. А работа стоит столько-то. И это "столько-то" отталкивается от минимума, который предполагает обеспечение базовыми потребностями в виде жилья, еды, медицины, проезда, одежды и тд. Я писал как-то давно, про своего знакомого, ныне тестировшика, а тогда пришел в американскую фирму электриком устраиваться. Спрашивают, на какую зарплату расчитываете? (это его первая работа в США была), он - "хотя-бы 18 долларов в час" - "Мы не можем столько платить. Давайте на испытательный срок 24 в час на 3 месяца, а потом 27".

Вот такая идеология.

Не будут платить мало. Не принято.

Разве что бывшие "наши". ...Меня удивляет просто это нелепое убеждение из разряда "негры в Омерике не доедают"....хоть ННА (хоть зп и чуть-ли не самая низкая на рынке труда, но есть возможности зарабатывать на овертаймах и лонгаурз), хоть сантехником хоть медсестрой, хоть ...кем угодно... обеспечат свою семью.Рынок труда устроен таким образом, что есть минимальная по закону зп и от нее пляшет все остальное, а это все базируется на том, чтобы человек мог обеспечить свои потребности.Вот, в Украине - не так.Я знал одного человека, он технолог в одной из тем строительных технологий (тавталогиятехнолог-технологии). Очень скромный, верующий человек.Как на одной из крупнейших в его отрасли фирм ему много лет платили копейки, потом перешел в другую фирму - и там ему году эдак в 2010 дали аж 4000 грн.И получал он эти 4000 грн до конца 2010-х пока на пенсию не вышел.Это-ж справедливо, что человек реально предпенсионного возраста в Украине вынужден держаться за любую работу тупо потому что его никто не возьмет в другом месте? И платить ему можно копейки.В США местами, мне говорили, но сам пока не встречал, есть скрытый эйджизм.Но это очень мало где и никто никогда не скажет, что "мы тебе мало платим..." или "вы нам не подходите..." "или мы вас увольняем..." "...из-за возраста".Еслии человек может делать свою работу, то никого не волнует какого он возраста. А работа стоит столько-то. И это "столько-то" отталкивается от минимума, который предполагает обеспечение базовыми потребностями в виде жилья, еды, медицины, проезда, одежды и тд. Я писал как-то давно, про своего знакомого, ныне тестировшика, а тогда пришел в американскую фирму электриком устраиваться. Спрашивают, на какую зарплату расчитываете? (это его первая работа в США была), он - "хотя-бы 18 долларов в час" - "Мы не можем столько платить. Давайте на испытательный срок 24 в час на 3 месяца, а потом 27".Вот такая идеология.Не будут платить мало. Не принято.Разве что бывшие "наши".

твердження в тому, що в будь-якій країні є бідне населення, навіть у США. й заперечувати це - трошки дивно. ну не створили на землі ще раю - й не створять...



люди які якісно та системно працюють й в Україні можуть забезпечити свою сім'ю.



просто у вас якась дивина - знайомі в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи. цікаво, якщо такий невдаха переїде до США, він стане успішної людиною чи так й залишиться невдахою?..



бо що ви пишите про США - треба вчитися, й якщо не подобається - міняти роботу. й тут же про Україну - людина на одній й тій же посаді з низькою зп десятки років - й нічого не робить. я так розумію з таким підходом й в США нічого не вийде



я з будівництвом зіткнувся досить недавно. так тут золота жила, а до 2008 року - взагалі Ельдорадо. тут же ціла гілка про нерухомість - я правий? й заробити може й технолог теж.



мені лише цікаво на якій рівень зп ви вийдете до пенсії? ви то не скажете, але чисто академічна інтерес. бо на днях спілкувався з людиною - вже рік працює, мовне середовище років 2 - й все одно великі проблеми з розумінням при розмові з носіями, навіть деякими колегами - й це англійська мова. хоча так В2



й так, здається в Україні ейджизму вже немає як класу, навпаки пенсіонери хоч на роботу готові влаштуватися.



й ще, вас ніхто не примушує розкривати ваші доходи/розходи, але коли в одному повідомленні ви пишете, що на початку оренда житла перевищувала ваші доходи, а в іншому - що все закриваєте з заробітаного - то є нестиковка. бо у вас багато халяви тому що ви у НЙ, але відповідно це не сама дешева локація для проживання. й якось не пишете про страхівки - по 1 тис уо на місяць на кожного - це не дорога страхівка? чи ви ще ігноруєте цей елемент американських витрат? твердження в тому, що в будь-якій країні є бідне населення, навіть у США. й заперечувати це - трошки дивно. ну не створили на землі ще раю - й не створять...люди які якісно та системно працюють й в Україні можуть забезпечити свою сім'ю.просто у вас якась дивина - знайомі в Америці всі успішні люди, в Україні - лише одні невдахи. цікаво, якщо такий невдаха переїде до США, він стане успішної людиною чи так й залишиться невдахою?..бо що ви пишите про США - треба вчитися, й якщо не подобається - міняти роботу. й тут же про Україну - людина на одній й тій же посаді з низькою зп десятки років - й нічого не робить. я так розумію з таким підходом й в США нічого не вийдея з будівництвом зіткнувся досить недавно. так тут золота жила, а до 2008 року - взагалі Ельдорадо. тут же ціла гілка про нерухомість - я правий? й заробити може й технолог теж.мені лише цікаво на якій рівень зп ви вийдете до пенсії? ви то не скажете, але чисто академічна інтерес. бо на днях спілкувався з людиною - вже рік працює, мовне середовище років 2 - й все одно великі проблеми з розумінням при розмові з носіями, навіть деякими колегами - й це англійська мова. хоча так В2й так, здається в Україні ейджизму вже немає як класу, навпаки пенсіонери хоч на роботу готові влаштуватися.й ще, вас ніхто не примушує розкривати ваші доходи/розходи, але коли в одному повідомленні ви пишете, що на початку оренда житла перевищувала ваші доходи, а в іншому - що все закриваєте з заробітаного - то є нестиковка. бо у вас багато халяви тому що ви у НЙ, але відповідно це не сама дешева локація для проживання. й якось не пишете про страхівки - по 1 тис уо на місяць на кожного - це не дорога страхівка? чи ви ще ігноруєте цей елемент американських витрат?



Насчет доходов.

Я писал, что в самом начале, когда я понятия не имел какая работа сколько стоит, мне дали очень низкую зп.

Это я попал к "нашим".

Через 1,5 месяца я потребовал повыщения или вынужден был бы уйти.Кроме того, был партайм.

Мне повысили через 3 месяца после начала работы. Через некоторое время я получил повышение, и зп опять повысили, дали контракт и фултайм.

Потом начал смотреть активно по сторонам, это заметили и опять повысили.

Это все еще невысокая зп. Я писал, что в июле примерно откроется подобная позиция на севере Бруклина и там (если я-бы был взят, будет много желающих) зп в 2 раза выше чем у меня сейчас. Но там чисто американская компания. Пару месяцев назад на в бухгалтерский отдел взяли девушку из Днепра со свободным Инглишем, кажется, приехала по Ю4Ю.

Я акцентирую ваше внимание, что ситуация, в которую я попал с зп (и не только), по моему мнению, связана с тем, что "чистоплотность" выходцев из б.ссср оставляет желать лучшего.

Насчет Украины. Да, в Украине можно зарабатывать. Только это требует дополнительных качеств, которые, если применить в США приведут к еще бОльшему эффекту. В США-же можно зарабатывать и без них.

Насчет языка - у меня и жены с лисенинг ситуация очень медленно импрувится.

Она пошла в каледж на курсы (уже третьи тут), надеюсь поможет.

Вчера был приятный шок. Я писал, что младший достиг успехов в учебе и был вознагражден на ДР игровым лаптапом и яфоном на НГ. Вчера он позвонил своему однокласснику (афроамериканцу у которого оказалось что бабушка и дедушка из Ирпеня) и они по сети чертей гоняли, а общались на спикере. В общем, теперь мы, услышав его чириканье, знаем, что у него абсолютно свободный Инглиш. Кстати, 6-го Поттера читает уже.

К пенсии надо выйти не с зарплатой, а с активами, которые будут обеспечивать. Работаем над этим.

Страховки нам не дорого обходятся ПОКА, есть определенный момент, который скоро перестанет быть, тогда посмотрим. Во всяком случае, часть расходов на страховку мне компенсирует работодатель. Все дети могут получать бесплатную городскую страховку в НЙ в не зависимости от финсостояния. Насчет доходов.Я писал, что в самом начале, когда я понятия не имел какая работа сколько стоит, мне дали очень низкую зп.Это я попал к "нашим".Через 1,5 месяца я потребовал повыщения или вынужден был бы уйти.Кроме того, был партайм.Мне повысили через 3 месяца после начала работы. Через некоторое время я получил повышение, и зп опять повысили, дали контракт и фултайм.Потом начал смотреть активно по сторонам, это заметили и опять повысили.Это все еще невысокая зп. Я писал, что в июле примерно откроется подобная позиция на севере Бруклина и там (если я-бы был взят, будет много желающих) зп в 2 раза выше чем у меня сейчас. Но там чисто американская компания. Пару месяцев назад на в бухгалтерский отдел взяли девушку из Днепра со свободным Инглишем, кажется, приехала по Ю4Ю.Я акцентирую ваше внимание, что ситуация, в которую я попал с зп (и не только), по моему мнению, связана с тем, что "чистоплотность" выходцев из б.ссср оставляет желать лучшего.Насчет Украины. Да, в Украине можно зарабатывать. Только это требует дополнительных качеств, которые, если применить в США приведут к еще бОльшему эффекту. В США-же можно зарабатывать и без них.Насчет языка - у меня и жены с лисенинг ситуация очень медленно импрувится.Она пошла в каледж на курсы (уже третьи тут), надеюсь поможет.Вчера был приятный шок. Я писал, что младший достиг успехов в учебе и был вознагражден на ДР игровым лаптапом и яфоном на НГ. Вчера он позвонил своему однокласснику (афроамериканцу у которого оказалось что бабушка и дедушка из Ирпеня) и они по сети чертей гоняли, а общались на спикере. В общем, теперь мы, услышав его чириканье, знаем, что у него абсолютно свободный Инглиш. Кстати, 6-го Поттера читает уже.К пенсии надо выйти не с зарплатой, а с активами, которые будут обеспечивать. Работаем над этим.Страховки нам не дорого обходятся ПОКА, есть определенный момент, который скоро перестанет быть, тогда посмотрим. Во всяком случае, часть расходов на страховку мне компенсирует работодатель. Все дети могут получать бесплатную городскую страховку в НЙ в не зависимости от финсостояния. rjkz

Повідомлень: 16240 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8219 раз. Подякували: 5102 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1904190519061907> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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