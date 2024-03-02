Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1904190519061907 Додано: Суб 02 бер, 2024 16:47 Gastarbaiter написав: Бетон написав: Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям. Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос. Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос.

Зарплатня в 12 тисяч чистими - це рівень коли вирішує не зарплатня а бонуси тому таку зарплатню отримують або одиниці в Європі або в штатах, в Португалії президент отримує менше) Зарплатня в 12 тисяч чистими - це рівень коли вирішує не зарплатня а бонуси тому таку зарплатню отримують або одиниці в Європі або в штатах, в Португалії президент отримує менше) cherchiltank

Повідомлень: 1187 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 16:58 gonchik74 написав: antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.

Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли. І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли.

О планах войны - это не здесь.

Ищите на другой ветке. О планах войны - это не здесь.Ищите на другой ветке. antey1969 1

Повідомлень: 12253 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3630 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 17:28 Re: Еміграція, заробітчанство Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.

Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь Бетон

Повідомлень: 1869 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1904190519061907 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор