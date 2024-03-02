Зарплатня в 12 тисяч чистими - це рівень коли вирішує не зарплатня а бонуси тому таку зарплатню отримують або одиниці в Європі або в штатах, в Португалії президент отримує менше)
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Додано: Суб 02 бер, 2024 16:47
Зарплатня в 12 тисяч чистими - це рівень коли вирішує не зарплатня а бонуси тому таку зарплатню отримують або одиниці в Європі або в штатах, в Португалії президент отримує менше)
Додано: Суб 02 бер, 2024 16:58
О планах войны - это не здесь.
Ищите на другой ветке.
Додано: Суб 02 бер, 2024 17:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь
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