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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1904190519061907
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 16:47

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Аренда хаты 2к
Школа частная 2к
Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос.

Зарплатня в 12 тисяч чистими - це рівень коли вирішує не зарплатня а бонуси тому таку зарплатню отримують або одиниці в Європі або в штатах, в Португалії президент отримує менше)
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 16:58

  gonchik74 написав:
  antey1969 написав:Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.
У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.
Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли.

О планах войны - это не здесь.
Ищите на другой ветке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь
Бетон
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