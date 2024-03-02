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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1905190619071908> Додано: Суб 02 бер, 2024 16:47 Gastarbaiter написав: Бетон написав: Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям. Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос. Бедняжки. И на лизинг нового GLE или Х6 вообще ничего не остается. Ужос-ужос.

Зарплатня в 12 тисяч чистими - це рівень коли вирішує не зарплатня а бонуси тому таку зарплатню отримують або одиниці в Європі або в штатах, в Португалії президент отримує менше) Зарплатня в 12 тисяч чистими - це рівень коли вирішує не зарплатня а бонуси тому таку зарплатню отримують або одиниці в Європі або в штатах, в Португалії президент отримує менше) cherchiltank

Повідомлень: 1187 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 16:58 gonchik74 написав: antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.

Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли. І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли.

О планах войны - это не здесь.

Ищите на другой ветке. О планах войны - это не здесь.Ищите на другой ветке. antey1969 1

Повідомлень: 12254 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3630 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 17:28 Re: Еміграція, заробітчанство Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.

Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь Бетон

Повідомлень: 1870 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:10 nekefer написав: Shaman написав: але коли дехто саме на цій гілці закидає, що в Україні капець-капець, життя на рівні Сомалі чи Афганістану - тут я звісно кажу - не треба брехати назвемо - в нас середній рівень. який виявила війна, рівень життя умовно у половині Рашці - нижчий. але коли дехто саме на цій гілці закидає, що в Україні капець-капець, життя на рівні Сомалі чи Афганістану - тут я звісно кажу - не треба брехати назвемо - в нас середній рівень. який виявила війна, рівень життя умовно у половині Рашці - нижчий.

хватит уже нести пропаганду в массы

жители Украины тратят на еду 41,6% своих доходов, РФ 29%

Сомали в списке нет, допускаю что там дела похуже, но Сомали это наша цель, а пока что привычнее сравнивать с Гондурасом 31,9%

США 6,7%

https://minfin.com.ua/2023/08/16/110868995/



а вот структура, довоенная

https://finance.today.ua/ru/stalo-yzves ... -zarplate/

еда, коммуналка, сиги и алкашка - вот и вся жизнь

хватит уже нести пропаганду в массыжители Украины тратят на еду 41,6% своих доходов, РФ 29%Сомали в списке нет, допускаю что там дела похуже, но Сомали это наша цель, а пока что привычнее сравнивать с Гондурасом 31,9%США 6,7%а вот структура, довоеннаяеда, коммуналка, сиги и алкашка - вот и вся жизнь

так може багато їмо?



я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.



й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести? так може багато їмо?я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести? Shaman

Повідомлень: 5421 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:11 cherchiltank написав: Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ..

В місяць.

Расходы:

Налоги 50%

Аренда хаты 2к

Школа частная 2к

Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.

*Записано со слов жены->жены



Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k ..В місяць.Расходы:Налоги 50%Аренда хаты 2кШкола частная 2кОстаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям.*Записано со слов жены->женыСмысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся

1. як для Португалії дорога оренда.

2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?

3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?

4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі? 1. як для Португалії дорога оренда.2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл?3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT?4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?

Думаю художній свист від бетона)

Які приватні школи в Португалії за 2 тисячі?)

В Португалії зарплатня неайтішника чистими в півтори тисячі євро вважається норм

Досить бідна країна, звісно не Болгарія але навіть не Іспанія) Думаю художній свист від бетона)Які приватні школи в Португалії за 2 тисячі?)В Португалії зарплатня неайтішника чистими в півтори тисячі євро вважається нормДосить бідна країна, звісно не Болгарія але навіть не Іспанія)

Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева.

Фирма не Португальская естественно.

Снимают трёшку в Лиссабоне Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева.Фирма не Португальская естественно.Снимают трёшку в Лиссабоне Бетон

Повідомлень: 1870 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:20 antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

это такой скрытый тест, попасть в США через две закрытые границы с риском для жизни, украинскую и мексиканскую, прошедшие тест априори цветы эволюции, нужно брать не глядя это такой скрытый тест, попасть в США через две закрытые границы с риском для жизни, украинскую и мексиканскую, прошедшие тест априори цветы эволюции, нужно брать не глядя nekefer

Повідомлень: 933 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:22 gonchik74 написав: antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.

Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли. І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо.Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли.

проблемы индейцев шерифа не волнуют, не прошли тест, fired проблемы индейцев шерифа не волнуют, не прошли тест, fired nekefer

Повідомлень: 933 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:44 Shaman написав: так може багато їмо?



я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.



й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести? так може багато їмо?я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне

если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие

вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается

а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войнеесли реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующиевот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрываетсяа Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется Востаннє редагувалось nekefer в Суб 02 бер, 2024 20:46, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 933 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:45 nekefer написав: antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

это такой скрытый тест, попасть в США через две закрытые границы с риском для жизни, украинскую и мексиканскую, прошедшие тест априори цветы эволюции, нужно брать не глядя это такой скрытый тест, попасть в США через две закрытые границы с риском для жизни, украинскую и мексиканскую, прошедшие тест априори цветы эволюции, нужно брать не глядя

В Мексику вообще без проблем, электронная виза делается через сайт. При пересечении границы показываешь авиабилеты назад и бронь отеля. Дальше - наши являются на границу с США и тут же просят убежище. Это если нет желания заморачиваться через Канаду. В Мексику вообще без проблем, электронная виза делается через сайт. При пересечении границы показываешь авиабилеты назад и бронь отеля. Дальше - наши являются на границу с США и тут же просят убежище. Это если нет желания заморачиваться через Канаду. antey1969 1

Повідомлень: 12254 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3630 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:54 antey1969 написав: nekefer написав: antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))

это такой скрытый тест, попасть в США через две закрытые границы с риском для жизни, украинскую и мексиканскую, прошедшие тест априори цветы эволюции, нужно брать не глядя это такой скрытый тест, попасть в США через две закрытые границы с риском для жизни, украинскую и мексиканскую, прошедшие тест априори цветы эволюции, нужно брать не глядя

В Мексику вообще без проблем, электронная виза делается через сайт. Дальше - наши являются на границу с США и тут же просят убежище. Это если нет желания заморачиваться через Канаду. В Мексику вообще без проблем, электронная виза делается через сайт. Дальше - наши являются на границу с США и тут же просят убежище. Это если нет желания заморачиваться через Канаду.



если выехал из Украины ток конечно в Мексику не проблема попасть, проблема попасть из Мексики в США, ну так говорят...

кстати что там Канада, закрывает свою программу CUAET для новых желающих?

в самогоноварении есть разные фракции: головы, основное тело, хвосты. Так вот что бы взять хороший самогон нужно вовремя отсечь хвосты там одна сивуха если выехал из Украины ток конечно в Мексику не проблема попасть, проблема попасть из Мексики в США, ну так говорят...кстати что там Канада, закрывает свою программу CUAET для новых желающих?в самогоноварении есть разные фракции: головы, основное тело, хвосты. Так вот что бы взять хороший самогон нужно вовремя отсечь хвостытам одна сивуха Востаннє редагувалось nekefer в Суб 02 бер, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 933 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1905190619071908> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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