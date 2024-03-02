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antey1969 написав:Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года. У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))
І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо. Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли.
О планах войны - это не здесь. Ищите на другой ветке.
Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала. Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь
Shaman написав:але коли дехто саме на цій гілці закидає, що в Україні капець-капець, життя на рівні Сомалі чи Афганістану - тут я звісно кажу - не треба брехати назвемо - в нас середній рівень. який виявила війна, рівень життя умовно у половині Рашці - нижчий.
хватит уже нести пропаганду в массы жители Украины тратят на еду 41,6% своих доходов, РФ 29% Сомали в списке нет, допускаю что там дела похуже, но Сомали это наша цель, а пока что привычнее сравнивать с Гондурасом 31,9% США 6,7% https://minfin.com.ua/2023/08/16/110868995/
Дюрі-бачі написав:Бетон Якщо в місяць, то так, це дуже багато. Типова ЗП там, як і в більшості Європи, 3-6k .. В місяць. Расходы: Налоги 50% Аренда хаты 2к Школа частная 2к Остаётся 2к и говорят впритык хватает, скупаются по акциям. *Записано со слов жены->жены
Смысл в том, что никогда не смотрите на доходы. "Чувак" в Швейцарии имеет в булочной 30к в месяц, а откладывает ноль. Возможно, уже и закрылся
1. як для Португалії дорога оренда. 2. приватна школа, WAT? 2К, а смисл? 3. Впритик чи залишається 2К? WAT-WAT? 4. Якщо со слов жени-жени, то на роботу не пробувала, щоб оплатити СПА хоча б собі?
Думаю художній свист від бетона) Які приватні школи в Португалії за 2 тисячі?) В Португалії зарплатня неайтішника чистими в півтори тисячі євро вважається норм Досить бідна країна, звісно не Болгарія але навіть не Іспанія)
Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева. Фирма не Португальская естественно. Снимают трёшку в Лиссабоне
antey1969 написав:Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года. У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))
І які плани щодо нашої війни, що для мене якось більш важливо. Те саме і поляки. Оте прогнозоване позбавлення статусу при перетині кордону багатьох заставить податись на карту побиту, якщо вони цього і не хотіли.
проблемы индейцев шерифа не волнуют, не прошли тест, fired
я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.
й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?
пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 02 бер, 2024 20:46, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года. У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))
это такой скрытый тест, попасть в США через две закрытые границы с риском для жизни, украинскую и мексиканскую, прошедшие тест априори цветы эволюции, нужно брать не глядя
В Мексику вообще без проблем, электронная виза делается через сайт. При пересечении границы показываешь авиабилеты назад и бронь отеля. Дальше - наши являются на границу с США и тут же просят убежище. Это если нет желания заморачиваться через Канаду.
antey1969 написав:Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года. У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))
это такой скрытый тест, попасть в США через две закрытые границы с риском для жизни, украинскую и мексиканскую, прошедшие тест априори цветы эволюции, нужно брать не глядя
В Мексику вообще без проблем, электронная виза делается через сайт. Дальше - наши являются на границу с США и тут же просят убежище. Это если нет желания заморачиваться через Канаду.
если выехал из Украины ток конечно в Мексику не проблема попасть, проблема попасть из Мексики в США, ну так говорят... кстати что там Канада, закрывает свою программу CUAET для новых желающих? в самогоноварении есть разные фракции: головы, основное тело, хвосты. Так вот что бы взять хороший самогон нужно вовремя отсечь хвосты там одна сивуха
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 02 бер, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.