Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1905190619071908 Додано: Суб 02 бер, 2024 20:55 Faceless написав: Трохи цифр про заробітки:



Трохи цифр про заробітки:

Діма трохи не в темі

Діма трохи не в темі flyman

Повідомлень: 34089 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:59 nekefer написав: Shaman написав: так може багато їмо?



я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.



й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести? так може багато їмо?я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне

если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие

вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается

а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войнеесли реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующиевот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрываетсяа Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...

що хотів сказати? багато тексту ні про що...що хотів сказати? Shaman

Повідомлень: 5421 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 21:01 Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав: так може багато їмо?



я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.



й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести? так може багато їмо?я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне

если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие

вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается

а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войнеесли реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующиевот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрываетсяа Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...

що хотів сказати? багато тексту ні про що...що хотів сказати?

наливай наливай nekefer

Повідомлень: 933 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 21:02 nekefer написав: Shaman написав: nekefer написав: пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне

если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие

вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается

а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войнеесли реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующиевот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрываетсяа Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...

що хотів сказати? багато тексту ні про що...що хотів сказати?

наливай наливай

непогана пропозиція для суботи, але що хотів сказати? непогана пропозиція для суботи, але що хотів сказати? Shaman

Повідомлень: 5421 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 21:03 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні. Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

За Казахстан є трохи інсайдів, шеф там живе вже майже 5 років:

там дуже висока нерівність, значно більша, ніж в Україні.

Якщо професор в університеті в Астані чи Алмати заробляє 2k$, як нафтовик в Актобе, то вчитель в селі чи касир в обласному центрі виживає на 150-200$.

По офіційних даних середня ЗП 500$, а медіана - 350$. На харчування ціни трохи нижчі ніж в Україні (на рівні наших довоєнних), житло співставне в ціні з Україною, а от комуналка і транспорт дешевші в рази. За Казахстан є трохи інсайдів, шеф там живе вже майже 5 років:там дуже висока нерівність, значно більша, ніж в Україні.Якщо професор в університеті в Астані чи Алмати заробляє 2k$, як нафтовик в Актобе, то вчитель в селі чи касир в обласному центрі виживає на 150-200$.По офіційних даних середня ЗП 500$, а медіана - 350$. На харчування ціни трохи нижчі ніж в Україні (на рівні наших довоєнних), житло співставне в ціні з Україною, а от комуналка і транспорт дешевші в рази. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2423 З нами з: 29.07.22 Подякував: 448 раз. Подякували: 332 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1905190619071908 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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