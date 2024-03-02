|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 20:55
Faceless написав:
Трохи цифр про заробітки:
Діма трохи не в темі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34089
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1574 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 02 бер, 2024 20:59
nekefer написав: Shaman написав:
так може багато їмо?
я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.
й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?
пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется
багато тексту ні про що...
що хотів сказати?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5421
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 1325 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 02 бер, 2024 21:01
Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав:
так може багато їмо?
я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.
й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?
пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется
багато тексту ні про що...
що хотів сказати?
наливай
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 933
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 бер, 2024 21:02
nekefer написав: Shaman написав: nekefer написав:
пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется
багато тексту ні про що...
що хотів сказати?
наливай
непогана пропозиція для суботи, але що хотів сказати?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5421
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 1325 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 02 бер, 2024 21:03
Shaman написав:
Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.
За Казахстан є трохи інсайдів, шеф там живе вже майже 5 років:
там дуже висока нерівність, значно більша, ніж в Україні.
Якщо професор в університеті в Астані чи Алмати заробляє 2k$, як нафтовик в Актобе, то вчитель в селі чи касир в обласному центрі виживає на 150-200$.
По офіційних даних середня ЗП 500$, а медіана - 350$. На харчування ціни трохи нижчі ніж в Україні (на рівні наших довоєнних), житло співставне в ціні з Україною, а от комуналка і транспорт дешевші в рази.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|