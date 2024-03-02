RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1905190619071908
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:55

  Faceless написав:Трохи цифр про заробітки:


Діма трохи не в темі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34089
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1574 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:59

  nekefer написав:
  Shaman написав:так може багато їмо? :D

я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...
що хотів сказати? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:01

  Shaman написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:так може багато їмо? :D

я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...
що хотів сказати? :D

наливай :lol:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 24.10.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:02

  nekefer написав:
  Shaman написав:
  nekefer написав:пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...
що хотів сказати? :D

наливай :lol:

непогана пропозиція для суботи, але що хотів сказати? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

За Казахстан є трохи інсайдів, шеф там живе вже майже 5 років:
там дуже висока нерівність, значно більша, ніж в Україні.
Якщо професор в університеті в Астані чи Алмати заробляє 2k$, як нафтовик в Актобе, то вчитель в селі чи касир в обласному центрі виживає на 150-200$.
По офіційних даних середня ЗП 500$, а медіана - 350$. На харчування ціни трохи нижчі ніж в Україні (на рівні наших довоєнних), житло співставне в ціні з Україною, а от комуналка і транспорт дешевші в рази.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2423
З нами з: 29.07.22
Подякував: 448 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1905190619071908
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Shaman, Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2253)
02.03.2024 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.