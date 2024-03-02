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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1905190619071908
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:55

  Faceless написав:Трохи цифр про заробітки:


Діма трохи не в темі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:59

  nekefer написав:
  Shaman написав:так може багато їмо? :D

я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...
що хотів сказати? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:01

  Shaman написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:так може багато їмо? :D

я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...
що хотів сказати? :D

наливай :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:02

  nekefer написав:
  Shaman написав:
  nekefer написав:пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...
що хотів сказати? :D

наливай :lol:

непогана пропозиція для суботи, але що хотів сказати? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

За Казахстан є трохи інсайдів, шеф там живе вже майже 5 років:
там дуже висока нерівність, значно більша, ніж в Україні.
Якщо професор в університеті в Астані чи Алмати заробляє 2k$, як нафтовик в Актобе, то вчитель в селі чи касир в обласному центрі виживає на 150-200$. Навіть однакова посада в різних регіонах має заплату, яка відрізняється в 5 разів.
По офіційних даних середня ЗП 500$, а медіана - 350$.
На харчування ціни трохи нижчі ніж в Україні (на рівні наших довоєнних), житло співставне в ціні з Україною, а от комуналка і транспорт - дешевші в рази.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:27

  nekefer написав:
  Shaman написав:навпаки я розумію чому більшість живе в кредит

почему?

бо купити житло й навіть авто за свої - потрібно чимало часу. кредит дозволяє вирішити ці питання своєчасно, а не купити квартиру років через 20-30. якщо відсоток річних до 5%, то робочий механізм. головне, правильно розрахувати на яку суму брати кредит
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:50

  Бетон написав:Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.
P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений)
Richi
 
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