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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 20:55
Faceless написав:
Трохи цифр про заробітки:
Діма трохи не в темі
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Додано: Суб 02 бер, 2024 20:59
nekefer написав: Shaman написав:
так може багато їмо?
я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.
й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?
пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется
багато тексту ні про що...
що хотів сказати?
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Shaman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 21:01
Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав:
так може багато їмо?
я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.
й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?
пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется
багато тексту ні про що...
що хотів сказати?
наливай
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nekefer
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Додано: Суб 02 бер, 2024 21:02
nekefer написав: Shaman написав: nekefer написав:
пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется
багато тексту ні про що...
що хотів сказати?
наливай
непогана пропозиція для суботи, але що хотів сказати?
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Shaman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 21:03
Shaman написав:
Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.
За Казахстан є трохи інсайдів, шеф там живе вже майже 5 років:
там дуже висока нерівність, значно більша, ніж в Україні.
Якщо професор в університеті в Астані чи Алмати заробляє 2k$, як нафтовик в Актобе, то вчитель в селі чи касир в обласному центрі виживає на 150-200$. Навіть однакова посада в різних регіонах має заплату, яка відрізняється в 5 разів.
По офіційних даних середня ЗП 500$, а медіана - 350$.
На харчування ціни трохи нижчі ніж в Україні (на рівні наших довоєнних), житло співставне в ціні з Україною, а от комуналка і транспорт - дешевші в рази.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 22:27
nekefer написав: Shaman написав:
навпаки я розумію чому більшість живе в кредит
почему?
бо купити житло й навіть авто за свої - потрібно чимало часу. кредит дозволяє вирішити ці питання своєчасно, а не купити квартиру років через 20-30. якщо відсоток річних до 5%, то робочий механізм. головне, правильно розрахувати на яку суму брати кредит
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Shaman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 22:50
Бетон написав:
Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь
Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.
P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений)
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Додано: Суб 02 бер, 2024 23:11
Shaman написав: akurt написав:
Слід визнати: на диво цікаві, коректні та правильні запитання від пана Shaman
вище.
Подивимося що відповість пан rjkz
.
В його захист я cкажу таке: НЕ було, НЕмає і НЕ буде (мабуть
) людини, як так чітко та точно все розписує про свої витрати та свої доходи. Та про досягнення/помилки.
Не буду говорити, що всім треба вчитися. Але вчитися у нього варто.
як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)
тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.
а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається.
Достижения?
А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.
Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком.
"Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.
Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?
ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.
Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".
НЕудачи?
А что это? Когда "что-то не так"?
Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти.
В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается).
Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах".
Довольны?
Или недостаточно жестко?
Мало треша?
Надо написать как мы голодали?
И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти?
Это было с мейфлауэрами.
Или как спали в шелтере с нелегалами?
Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились.
Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла?
Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили?
Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы?
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