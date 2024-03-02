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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1906190719081909> Додано: Суб 02 бер, 2024 20:55 Faceless написав: Трохи цифр про заробітки:



Трохи цифр про заробітки:

Діма трохи не в темі

Діма трохи не в темі flyman

Повідомлень: 34092 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 20:59 nekefer написав: Shaman написав: так може багато їмо?



я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.



й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести? так може багато їмо?я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне

если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие

вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается

а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войнеесли реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующиевот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрываетсяа Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...

що хотів сказати? багато тексту ні про що...що хотів сказати? Shaman

Повідомлень: 5422 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 21:01 Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав: так може багато їмо?



я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.



й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести? так може багато їмо?я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне

если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие

вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается

а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войнеесли реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующиевот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрываетсяа Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...

що хотів сказати? багато тексту ні про що...що хотів сказати?

наливай наливай nekefer

Повідомлень: 933 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 21:02 nekefer написав: Shaman написав: nekefer написав: пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне

если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие

вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается

а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войнеесли реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующиевот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрываетсяа Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

багато тексту ні про що...

що хотів сказати? багато тексту ні про що...що хотів сказати?

наливай наливай

непогана пропозиція для суботи, але що хотів сказати? непогана пропозиція для суботи, але що хотів сказати? Shaman

Повідомлень: 5422 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 21:03 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні. Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

За Казахстан є трохи інсайдів, шеф там живе вже майже 5 років:

там дуже висока нерівність, значно більша, ніж в Україні.

Якщо професор в університеті в Астані чи Алмати заробляє 2k$, як нафтовик в Актобе, то вчитель в селі чи касир в обласному центрі виживає на 150-200$. Навіть однакова посада в різних регіонах має заплату, яка відрізняється в 5 разів.

По офіційних даних середня ЗП 500$, а медіана - 350$.

На харчування ціни трохи нижчі ніж в Україні (на рівні наших довоєнних), житло співставне в ціні з Україною, а от комуналка і транспорт - дешевші в рази. За Казахстан є трохи інсайдів, шеф там живе вже майже 5 років:там дуже висока нерівність, значно більша, ніж в Україні.Якщо професор в університеті в Астані чи Алмати заробляє 2k$, як нафтовик в Актобе, то вчитель в селі чи касир в обласному центрі виживає на 150-200$. Навіть однакова посада в різних регіонах має заплату, яка відрізняється в 5 разів.По офіційних даних середня ЗП 500$, а медіана - 350$.На харчування ціни трохи нижчі ніж в Україні (на рівні наших довоєнних), житло співставне в ціні з Україною, а от комуналка і транспорт - дешевші в рази. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2423 З нами з: 29.07.22 Подякував: 448 раз. Подякували: 333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 22:27 nekefer написав: Shaman написав: навпаки я розумію чому більшість живе в кредит навпаки я розумію чому більшість живе в кредит

почему? почему?

бо купити житло й навіть авто за свої - потрібно чимало часу. кредит дозволяє вирішити ці питання своєчасно, а не купити квартиру років через 20-30. якщо відсоток річних до 5%, то робочий механізм. головне, правильно розрахувати на яку суму брати кредит бо купити житло й навіть авто за свої - потрібно чимало часу. кредит дозволяє вирішити ці питання своєчасно, а не купити квартиру років через 20-30. якщо відсоток річних до 5%, то робочий механізм. головне, правильно розрахувати на яку суму брати кредит Shaman

Повідомлень: 5422 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 22:50 Бетон написав: Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.

Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.

P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений) Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений) Richi Повідомлень: 1758 З нами з: 25.09.08 Подякував: 907 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 23:11 Shaman написав: akurt написав: Слід визнати: на диво цікаві, коректні та правильні запитання від пана Shaman вище.

Подивимося що відповість пан rjkz.



В його захист я cкажу таке: НЕ було, НЕмає і НЕ буде (мабуть) людини, як так чітко та точно все розписує про свої витрати та свої доходи. Та про досягнення/помилки.

Не буду говорити, що всім треба вчитися. Але вчитися у нього варто. Слід визнати: на диво цікаві, коректні та правильні запитання від панавище.Подивимося що відповість панВ його захист я cкажу таке: НЕ було, НЕмає і НЕ буде (мабуть) людини, як так чітко та точно все розписує про свої витрати та свої доходи. Та про досягнення/помилки.Не буду говорити, що всім треба вчитися. Але вчитися у нього варто.

як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)



тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.



а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається. як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається.



Достижения?

А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.

Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком.

"Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.

Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?

ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.

Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".

НЕудачи?

А что это? Когда "что-то не так"?

Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти.

В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается).

Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах".

Довольны?

Или недостаточно жестко?

Мало треша?

Надо написать как мы голодали?

И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти?

Это было с мейфлауэрами.

Или как спали в шелтере с нелегалами?

Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились.

Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла?

Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили?

Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы? Достижения?А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком."Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".НЕудачи?А что это? Когда "что-то не так"?Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти.В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается).Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах".Довольны?Или недостаточно жестко?Мало треша?Надо написать как мы голодали?И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти?Это было с мейфлауэрами.Или как спали в шелтере с нелегалами?Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились.Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла?Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили?Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы? rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 00:50 Shaman написав: akurt написав: Shaman написав: й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.

й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.

Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.

Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.

Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.

В США та Канаді - це НОРМА життя.

Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.

Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками. Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.Інший спосіб життя - "загострений/заточений"Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.В США та Канаді - це НОРМА життя.Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг",тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

щоб ми знову не впали в беззмістовну суперечку - я не заперечую життя в кредит, як ви кажете дехто на цьому форумі. навпаки я розумію чому більшість живе в кредит.



я кажу про таку ситуацію, що можна купити в кредит будинок за 300 чи 500 куо, а можна за 1 млн уо. чи машину можна купити ройс чи бентлі, або BMW чи мерс, або опель чи корейця. та й комплектації можуть бути різні.



й як вираховувати який рівень для твоєї зп - це чисте фінансове питання, й не важливо де ти живеш. фінансова математика всюди однакова, відсотки хіба що різні формалізовану відповідь на це питання ще не сформулював. купуєш дорожче свого рівня - живеш не за коштами. в США це явище теж є, не заперечуйте скільки в США банкрутств, й скільки людей залишилися внаслідок без житла? щоб ми знову не впали в беззмістовну суперечку - я не заперечую життя в кредит, як ви кажете дехто на цьому форумі. навпаки я розумію чому більшість живе в кредит.я кажу про таку ситуацію, що можна купити в кредит будинок за 300 чи 500 куо, а можна за 1 млн уо. чи машину можна купити ройс чи бентлі, або BMW чи мерс, або опель чи корейця. та й комплектації можуть бути різні.й як вираховувати який рівень для твоєї зп - це чисте фінансове питання, й не важливо де ти живеш. фінансова математика всюди однакова, відсотки хіба що різніформалізовану відповідь на це питання ще не сформулював. купуєш дорожче свого рівня - живеш не за коштами. в США це явище теж є, не заперечуйтескільки в США банкрутств, й скільки людей залишилися внаслідок без житла?



Да, такое явление есть и это то, что "самособойразумеещееся" для американцев.

Поэтому это уже учитывается уровнем зарплат.

И именно это заложено в американском понятии "работать, чтобы оплачивать биллы (Счета)".

В этом плане, я согласен, что это - "ловушка". В нее попадает большинство американцев потому что "так все делают" и "так все живут".

Именно поэтому иммигранты с иным форматом мышления имеют все шансы достичь многого если приложат достаточно усилий помноженных на финансовую грамотность и финансовую дисциплину.

Повесить на себя 100500 обязательных платежей в США - фигня вопрос.

Можно этого не делать только потому что "так принято" и тогда все меняется.

Вот простой расклад по стандартному владению стандартным для США домом, кстати, большинство американцев об этом не задумываются, потому чтто "американская мечта", коей есть картинка с домом - это фетиш:

Да, такое явление есть и это то, что "самособойразумеещееся" для американцев.Поэтому это уже учитывается уровнем зарплат.И именно это заложено в американском понятии "работать, чтобы оплачивать биллы (Счета)".В этом плане, я согласен, что это - "ловушка". В нее попадает большинство американцев потому что "так все делают" и "так все живут".Именно поэтому иммигранты с иным форматом мышления имеют все шансы достичь многого если приложат достаточно усилий помноженных на финансовую грамотность и финансовую дисциплину.Повесить на себя 100500 обязательных платежей в США - фигня вопрос.Можно этого не делать только потому что "так принято" и тогда все меняется.Вот простой расклад по стандартному владению стандартным для США домом, кстати, большинство американцев об этом не задумываются, потому чтто "американская мечта", коей есть картинка с домом - это фетиш: rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 00:51 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: скільки в США банкрутств скільки в США банкрутств а хіба більшість банкрутств не через медичну систему, зроблену через одне місце? а хіба більшість банкрутств не через медичну систему, зроблену через одне місце?



Скорее из-за финансовой безграмотности и отсутствии финансовой дисциплины. Скорее из-за финансовой безграмотности и отсутствии финансовой дисциплины. rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1906190719081909> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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