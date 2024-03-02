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#<1 ... 1906190719081909 Додано: Нед 03 бер, 2024 00:54 Дюрі-бачі написав: Бетон Який зміст писати доходи до податків і обов'язкових страховок? Сенс є тільки в "чистих" Який зміст писати доходи до податків і обов'язкових страховок? Сенс є тільки в "чистих"



Это в Украине непонятно.

Так принято. Это в Украине непонятно.Так принято. rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 01:17 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Задачка для первого класса.

Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видео flyman называется цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает. Задачка для первого класса.Но... Не могу и не буду спорить, но у Вас хороший круг знакомых. Врачи (тем более, завотделения) явно не самые бедные люди в США. Это, скорее, верхний средний класс. К сожалению, не могу найти хорошую статистику по доходам в США. Попадалась цифра 60 тыс. средний, мне кажется, что это маловато. Но в видеоназывается цифра зарплаты 61 тыс. и после налогов 4 тыс. в месяц. Для такой женщины 750 долларов в месяц это немало - почти пятая часть дохода. В такой ситуации ценность образования становится сомнительной. Это если Любарский не передёргивает.



"Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел. "Пастернака не читал...", то есть видео не смотрел.

Почему Вы так решили, не понятно. Видео смотрел полностью.

61 куе в год, это примерно 30 долларов в час.

30 долларов в час, это примерно 4500 после вычета налогов.

НЙ - самый дорогой, официально, город мира сейчас.

Рент студии не на Манхеттене, но в приличном, безопасном районе, около 1500 в месяц. На одного долларов 500 на питание - с головой, если есть дома.

Расходы на Интернет, мобильный, проезд - долларов 300 (интернет 40, мобильный по контракту среднего оператора, безлим около 40. Одна поездка в НЙ в ОТ 2,90. Но если с метро пересаживаться на автобус в течении 1,5 часов или с автобуса на автобус, то плата повторно не снимается. Сейчас еще ОМНИ ввели - платишь телефоном за первые 12 поездок в неделю, а все что выше - плата не снимается.

12 поездок в неделю - это примерно 150 долларов в месяц). Одежда - дешевая, покупается не каждый день.

Итого, минимум нужен 2300. А есть 4500. 2200 на все остальное.

Я не только не жил, но и никогда не был в США. Могу только доверять или Вашим расчётам, или Любарского.

Вы не обратили внимание, у меня в конце: "Это если Любарский не передёргивает"?

Он назвал после налогов 4000, Вы говорите - 4500. Уже разница почти на величину выплаты по студкредиту.

При этом он не называет город, в НЙ, как Вы пишете, можно обойтись без авто, в др. городах. возможно, нельзя - в примере Любарского на это уходит ещё 1 тыс.. Существенная величина, сильно влияющая на все расчёты, - практически четверть дохода.



Касательно образования и что оно дает...

Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа.

Но и нет больших финансовых и временных затрат.

После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти.

28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь.

Ну так этот Ваш пример вроде как доказывает, что учёба большого смысла не имеет 0 можно обеспечить себе практически такой же доход при 5-месячной, а не 5-летней учёбе. И за очень скромную сумму.



И я в отличие от шамана, не пытаюсь доказать, что уровень жизни в США такой же, как в Украине. Понятно, что там живут существенно лучше.

Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.

Правильно написал Дюрі-бачі viewtopic.php?p=5692660#p5692660.



Ну и всё же пример с 2 врачами-пульмонологами с доходом 1 млн.+ неудачный. Это далеко не рядовая семья. Почему Вы так решили, не понятно. Видео смотрел полностью.Я не только не жил, но и никогда не был в США. Могу только доверять или Вашим расчётам, или Любарского.Вы не обратили внимание, у меня в конце:Он назвал после налогов 4000, Вы говорите - 4500. Уже разница почти на величину выплаты по студкредиту.При этом он не называет город, в НЙ, как Вы пишете, можно обойтись без авто, в др. городах. возможно, нельзя - в примере Любарского на это уходит ещё 1 тыс.. Существенная величина, сильно влияющая на все расчёты, - практически четверть дохода.Ну так этот Ваш пример вроде как доказывает, что учёба большого смысла не имеет 0 можно обеспечить себе практически такой же доход при 5-месячной, а не 5-летней учёбе. И за очень скромную сумму.И я в отличие от шамана, не пытаюсь доказать, что уровень жизни в США такой же, как в Украине. Понятно, что там живут существенно лучше.Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.Правильно написалНу и всё же пример с 2 врачами-пульмонологами с доходом 1 млн.+ неудачный. Это далеко не рядовая семья.



Это я о себе.

Это я то видео не смотрел.

Да, я писал про НЙ, потому чтто мало что знаю о жизни за его пределами. Немного про НДЖ.

Да, владение авто - это примерно 1 куе в месяц.

Но хоть в НЙ и не нужен авто, но надо учитывать, что НЙ, официально, - самый дорогой для жизни город в мире.

И то, что в НЙ 30 долларов в час - мало, то в других местах может быть очень жирно. Но там и рент не студии а дома может быть 800 долларов. Но машина нужна.

Кстати, в 1 куе на машину в НЙ очень существенная часть - страховка.

И если в НЙ она может быть 5-6 куе в год, то уже за рекой в НДЖ, она может быть и 1,5 куе и даже 1 куе в год. Что уж говорить про село в условной Айдахо.



Да, с пульманологами может перегиб.

Инженер-электротехник 300 куе в год, программист 200+ куе в год.

госпитальная медсестра от 100 куе в год.

Барух каледж, Бруклин каледж и прочие сити каледж входящие в CUNY - 28 куе за 4-х летнее обучение (7 куе в год) для резидентов города НЙ и 60 куе для приезжих. Резидент - тот, кто прожил легально в НЙ год и более.

Могут себе позволить?

Я не помню точно, но кажется, самые престижные каледжи имеют ценник 80 куе в год. Это уже приличная сумма. Но желающих поступить и платить в Айви Лиг гораздо больше, чем мест. И поэтому кроме денег и знаний надо быть спортсменом и/или музыкантом и/или танцором/певцом/художником и тп. Это я о себе.Это я то видео не смотрел.Да, я писал про НЙ, потому чтто мало что знаю о жизни за его пределами. Немного про НДЖ.Да, владение авто - это примерно 1 куе в месяц.Но хоть в НЙ и не нужен авто, но надо учитывать, что НЙ, официально, - самый дорогой для жизни город в мире.И то, что в НЙ 30 долларов в час - мало, то в других местах может быть очень жирно. Но там и рент не студии а дома может быть 800 долларов. Но машина нужна.Кстати, в 1 куе на машину в НЙ очень существенная часть - страховка.И если в НЙ она может быть 5-6 куе в год, то уже за рекой в НДЖ, она может быть и 1,5 куе и даже 1 куе в год. Что уж говорить про село в условной Айдахо.Да, с пульманологами может перегиб.Инженер-электротехник 300 куе в год, программист 200+ куе в год.госпитальная медсестра от 100 куе в год.Барух каледж, Бруклин каледж и прочие сити каледж входящие в CUNY - 28 куе за 4-х летнее обучение (7 куе в год) для резидентов города НЙ и 60 куе для приезжих. Резидент - тот, кто прожил легально в НЙ год и более.Могут себе позволить?Я не помню точно, но кажется, самые престижные каледжи имеют ценник 80 куе в год. Это уже приличная сумма. Но желающих поступить и платить в Айви Лиг гораздо больше, чем мест. И поэтому кроме денег и знаний надо быть спортсменом и/или музыкантом и/или танцором/певцом/художником и тп. rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 01:23 ЛАД написав: rjkz написав: ................

Любая американская паблик скул.

Обучние на английском языке.

Бесплатно.

Еще и кормят.

................Любая американская паблик скул.Обучние на английском языке.Бесплатно.Еще и кормят.

Не очень понял, к чему это.

Я просто привёл примеры Дюрі-бачі дорогих (очень дорогих) школ в Украине в ответ на его удивление. Не очень понял, к чему это.Я просто привёл примерыдорогих (очень дорогих) школ в Украине в ответ на его удивление.



Это к тому, что желание, чтобы дети в Украине учились на английском, ведет к существенным затратам, как для Украины (а порой и для СЩА), а в США это все всем даром )).

И я заметил существенную разницу как "щебечут" те, кто тут стартовал со школы и как говорят, хоть порой и неплохо, те, кто учил Инглиш в других странах.

Как говорят в Адесе - "2 большие разницы".

Это как сравнить пловца, пусть даже профессионального с дельфином. Это к тому, что желание, чтобы дети в Украине учились на английском, ведет к существенным затратам, как для Украины (а порой и для СЩА), а в США это все всем даром)).И я заметил существенную разницу как "щебечут" те, кто тут стартовал со школы и как говорят, хоть порой и неплохо, те, кто учил Инглиш в других странах.Как говорят в Адесе - "2 большие разницы".Это как сравнить пловца, пусть даже профессионального с дельфином. rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 01:26 BIGor написав: rjkz написав: Все расходы моей семьи - из ТЕКУЩИХ доходов.

И сейвинг - тоже с них.

По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу.

К среднему среднему явно нет.

Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой. Все расходы моей семьи - из ТЕКУЩИХ доходов.И сейвинг - тоже с них.По разным метОдам, мы относимся к нижнему среднему классу.К среднему среднему явно нет.Даже если/когда жена пойдет работать, если это будет буккипинг, то все равно мы в средний средний не влезем. Ну, может одной ногой.

Питання (звичайно не в абсолютних величинах), який % від доходів можете відкласти на сейвінг? І чи живете в оренді? Якщо так скільки тяне % оренда від доходів? От цікаво яка реальна пропорція. Питання (звичайно не в абсолютних величинах), який % від доходів можете відкласти на сейвінг? І чи живете в оренді? Якщо так скільки тяне % оренда від доходів? От цікаво яка реальна пропорція.



ЛС. ЛС. rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 01:36 Дюрі-бачі написав: Бетон написав: Налоги 50% Налоги 50%

Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.

Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути... Згадав колегиню в Іспанії, яка теж скаржилась на податки, але за підказки форуму дізналась, що їх можна оптимізувати, тепер так дооптимізувалась, що Іспанія їй вертає більше ніж вона платить.Але, як на мене, це досить ризиковано, бо якщо дізнаються, що батьки і свекруха, які прописані з нею, живуть окремо і маю "лівий" заробіток - можуть і штрафанути...



Я, когда только начал работать, посчитал что это какая-то мутная схема, а потом понял что за несколько лет упустил по 11 куе в год налоговых возвратов.

Это реально больше, чем тогда платил налогов.

И мне все говорили "Такого не может быть, так никто не делает".

А потом доход стал выше уровня, когда этот возврат дается.

Все абсолютно законно. Надо обращаться к профессиональным бухгалтерам, а не тем, кто заполняет такс ретерн на отшибись. Я, когда только начал работать, посчитал что это какая-то мутная схема, а потом понял что за несколько лет упустил по 11 куе в год налоговых возвратов.Это реально больше, чем тогда платил налогов.И мне все говорили "Такого не может быть, так никто не делает".А потом доход стал выше уровня, когда этот возврат дается.Все абсолютно законно. Надо обращаться к профессиональным бухгалтерам, а не тем, кто заполняет такс ретерн на отшибись. rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 01:47 Shaman написав: ЛАД написав: ...

И я в отличие от шамана, не пытаюсь доказать, что уровень жизни в США такой же, как в Украине. Понятно, что там живут существенно лучше.

Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.

Правильно написал Дюрі-бачі viewtopic.php?p=5692660#p5692660.

...

...И я в отличие от шамана,. Понятно, что там живут существенно лучше.Главное, что нормально работающий человек в США может обеспечить себе приличный уровень жизни. В Украине для этого надо быть или айтищником, или достаточно успешным предпринимателем. Простой наёмный работник этого не может.Правильно написал...

не чіпайте мене завий раз, не буду викривати вашу - або брехню, або нерозуміння простих питань, або маніпуляцію.



а саме, я ніде не доводжу, що рівень життя в США такий же, як в Україні. ще раз напишу для тих, хто на бронепотязі - рівень життя в США, й в Європі, навіть в тій же Польщі - вищій, ніж в Україні.



але коли дехто саме на цій гілці закидає, що в Україні капець-капець, життя на рівні Сомалі чи Афганістану - тут я звісно кажу - не треба брехати назвемо - в нас середній рівень. який виявила війна, рівень життя умовно у половині Рашці - нижчий.



й не треба казати що лише в ІТ. йде гра слів - а що таке пристойний, а що таке середній. спеціально для ЛАДа - на побутовому рівні набагато кращий, ніж у срср - навіть на прикладі того ж харчування.



хто може заробити - в першу чергу комерси, продавани. хоч свій бізнес, хоч найманий. бо вважається, що саме вони приносять гроші фірми. з цим можна дискутувати, але поки так. постачальники наче не такі важливі, але тут дуже цінують саме фірми, що поставляють - відкат 1-2% це навіть не шахрайство, а так - дякую



середня зп на фірмі включно з охоронцями - 20-25 т грн - це багато чи мало? зварювальник чи водій по 30-40 т грн, багато чи мало? навіть репетитор - 10-15 учнів, 4 дні на тиждень по 5-6 годин - 3-4 т грн на тиждень. й це ще по державним розцінкам - 150 грн/год. вчителька на пенсії підробляє на онлайн заняттях.



мій посил такий - якщо руки або голова з правильного місця, то заробити на життя можна й в Україні.



питання житла та машини залишимо за скобками, автомобілів у нас дійсно менше, ніж у розвинених країнах, але значно більше, ніж у більшості країн, що розвиваються. хто як заробляє - питання відкрите. з житлом проблеми й у розвинених країнах на поточний момент, точніше з вартістю житла.



й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше, це хіба старт для дітей. якщо працюєш руками, то емігрувати простіше. каменяри, муляри, зварювальники, водії - велкам. білі комірці - для місцевих. бо там дуже часто потрібна мова носія. а це як виявилося неможливо. так, більшість емігрантів все життя буде розмовляти з акцентом.



тому аудиторія до еміграції - ідеал, діти до 10 років. оце сильна адаптація. або вже 20-30 років, тобто дорослі, але молоді. й освіту краще отримати місцеву, а на заході - магістра. щоб отримати західну освіту, це мають допомогти батьки, й має бути якісна мовна підготовка. без високого рівня знання мови навіть немає сенсу намагатися.



більше 35 років - це як у нас, коли війна. й ще в срср - була така срака, що навіть в 50 років мало сенс емігрувати. наразі такої сраки у нас в країні немає. й гадаю навіть після війни не буде... не чіпайте мене завий раз, не буду викривати вашу - або брехню, або нерозуміння простих питань, або маніпуляцію.а саме, я ніде не доводжу, що рівень життя в США такий же, як в Україні. ще раз напишу для тих, хто на бронепотязі - рівень життя в США, й в Європі, навіть в тій же Польщі - вищій, ніж в Україні.але коли дехто саме на цій гілці закидає, що в Україні капець-капець, життя на рівні Сомалі чи Афганістану - тут я звісно кажу - не треба брехатиназвемо - в нас середній рівень. який виявила війна, рівень життя умовно у половині Рашці - нижчий.й не треба казати що лише в ІТ. йде гра слів - а що таке пристойний, а що таке середній. спеціально дляа - на побутовому рівні набагато кращий, ніж у срср - навіть на прикладі того ж харчування.хто може заробити - в першу чергу комерси, продавани. хоч свій бізнес, хоч найманий. бо вважається, що саме вони приносять гроші фірми. з цим можна дискутувати, але поки так. постачальники наче не такі важливі, але тут дуже цінують саме фірми, що поставляють - відкат 1-2% це навіть не шахрайство, а так - дякуюсередня зп на фірмі включно з охоронцями - 20-25 т грн - це багато чи мало? зварювальник чи водій по 30-40 т грн, багато чи мало? навіть репетитор - 10-15 учнів, 4 дні на тиждень по 5-6 годин - 3-4 т грн на тиждень. й це ще по державним розцінкам - 150 грн/год. вчителька на пенсії підробляє на онлайн заняттях.мій посил такий - якщо руки або голова з правильного місця, то заробити на життя можна й в Україні.питання житла та машини залишимо за скобками, автомобілів у нас дійсно менше, ніж у розвинених країнах, але значно більше, ніж у більшості країн, що розвиваються. хто як заробляє - питання відкрите. з житлом проблеми й у розвинених країнах на поточний момент, точніше з вартістю житла.й відповідно, до теми гілки - більшість тих, хто заробляє тут - за кордоном буде заробляти не набагато більше, це хіба старт для дітей. якщо працюєш руками, то емігрувати простіше. каменяри, муляри, зварювальники, водії - велкам. білі комірці - для місцевих. бо там дуже часто потрібна мова носія. а це як виявилося неможливо. так, більшість емігрантів все життя буде розмовляти з акцентом.тому аудиторія до еміграції - ідеал, діти до 10 років. оце сильна адаптація. або вже 20-30 років, тобто дорослі, але молоді. й освіту краще отримати місцеву, а на заході - магістра. щоб отримати західну освіту, це мають допомогти батьки, й має бути якісна мовна підготовка. без високого рівня знання мови навіть немає сенсу намагатися.більше 35 років - це як у нас, коли війна. й ще в срср - була така срака, що навіть в 50 років мало сенс емігрувати. наразі такої сраки у нас в країні немає. й гадаю навіть після війни не буде...



В этом посте есть и счем согласиться и с чем поспорить.

Да, эмиграция в детском возрасте - оптимльный вариант. Это вообще без обсуждения. И не только в плане языкового вопроса.

Адвокаты, инженеры, врачи и бухгалтера, которых я знаю и которые работают по специальности, приехавшие во взрослом возрасте как-то живут и никого не парит, что они говорят с акцентом. В этом посте есть и счем согласиться и с чем поспорить.Да, эмиграция в детском возрасте - оптимльный вариант. Это вообще без обсуждения. И не только в плане языкового вопроса.Адвокаты, инженеры, врачи и бухгалтера, которых я знаю и которые работают по специальности, приехавшие во взрослом возрасте как-то живут и никого не парит, что они говорят с акцентом. rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 01:52 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: пересічні, які мало заробляють? пересічні, які мало заробляють? в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.

Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.



Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити. в Україні мільйони вчителів, медсестер, лаборантів, почтальйонів, операторів на конвеєрі, головних/провідних/старших спеціалістів, та інших людей, які отримують от-ті 10-20 тис. грн.Та й безпосередньо моїх колег, які живуть на одну зарплату викладача/доцента/професора, достатньо.Досвід бухгалтера, юриста і т.д. ні тільки не допомагає закордоном, а й навпаки - може шкодити.



Украинские бухгалтера в США после курсов работают аж бегом.

Принципы те-же, регулирование намного мягче, законов меньше. Украинские бухгалтера в США после курсов работают аж бегом.Принципы те-же, регулирование намного мягче, законов меньше. rjkz

Повідомлень: 16251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8221 раз. Подякували: 5104 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 01:55 antey1969 написав: Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.

У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?))) Штаты продлили статус украинских беженцев сразу на два года.У кого-то еще остались вопросы о планах Запада на наших мигрантов?)))



Еще и открыли для TPS путь к гринкарте.

У меня есть вопросы касательно планов Запада на Украину.

И мне это не нравится. Еще и открыли для TPS путь к гринкарте.У меня есть вопросы касательно планов Запада на Украину.И мне это не нравится. rjkz

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