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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 06:57
akurt написав:
Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.
Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.
Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.
І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...
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Додано: Нед 03 бер, 2024 07:28
ЛАД написав:
Касательно образования и что оно дает...
Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа.
Но и нет больших финансовых и временных затрат.
После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти.
28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь.
Ну так этот Ваш пример вроде как доказывает, что учёба большого смысла не имеет 0 можно обеспечить себе практически такой же доход при 5-месячной, а не 5-летней учёбе. И за очень скромную сумму.
Саме це я і мав на увазі. При поточних цінах на вищу освіту в США і стаках кредиту біля 8% вища освіта не має економічного сенсу в середньостроковій перспективі.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 07:47
Бетон написав:
Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева.
Фирма не Португальская естественно.
Снимают трёшку в Лиссабоне
Не все вимірюється грошима. Я про свою мама-вчительку. Вона працює в гімназії, яка входить в топ 2% шкіл Києва по ЗНО.
Цю гімназію свого часу закінчила сестра, яка змогла після цього вступити в топовий ІТ виш, після якого поїхати в США і там в неї перша робота була в FAANG як і в її чоловіка.
І мені утримання свого сина зараз в цій гімназії коштує 2400 грн. /міс - збори + гуртки і десь 2800 грн./міс. - додаткова англійська. Грошей на харчування з нього не беруть, бо в мене УБД.
Так що не слід вихвалятися як якістю освіти в пересічній американській школі так і платними школами в США чи Португалії.
Я ні в якому разі не применшую роль освіти. Але на відміну від багатьох із Вас я більше знаю як за якість освіти, так і за її економіку з будь-якого боку.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:04
flyman написав: ЛАД написав:
Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.
во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?
Гривня!
19% в овдп...
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:07
Denik написав: akurt написав:
Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.
Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.
Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.
І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...
Прям успішний-успіх
, наш маленький наполеон ніяк не може себе нахвалити.
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