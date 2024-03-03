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#<1 ... 1907190819091910 Додано: Нед 03 бер, 2024 06:57 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.

Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.

В США та Канаді - це НОРМА життя.

Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.

Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками. Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.В США та Канаді - це НОРМА життя.Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.

Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.



І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий... Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий... Denik Повідомлень: 2928 З нами з: 23.02.09 Подякував: 616 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 07:28 ЛАД написав: Касательно образования и что оно дает...

Курсы буккиперов 5 месяцев, примерно 5 куе, открывает дорогу к работе от 20 долларов в час. Это низкооплачиваемая работа.

Но и нет больших финансовых и временных затрат.

После нескольких лет и смены работодателя, когда будет резюме с записями, можно дорасти до долларов 28. 30 - врядли. Выше - уже надо бухгалтером идти.

28 долларов в час - это примерно 56 куе в год. Ненамного ниже. Без кредитов, без больших временных потерь.

Ну так этот Ваш пример вроде как доказывает, что учёба большого смысла не имеет 0 можно обеспечить себе практически такой же доход при 5-месячной, а не 5-летней учёбе. И за очень скромную сумму.

Ну так этот Ваш пример вроде как доказывает, что учёба большого смысла не имеет 0 можно обеспечить себе практически такой же доход при 5-месячной, а не 5-летней учёбе. И за очень скромную сумму.

Саме це я і мав на увазі. При поточних цінах на вищу освіту в США і стаках кредиту біля 8% вища освіта не має економічного сенсу в середньостроковій перспективі. Саме це я і мав на увазі. При поточних цінах на вищу освіту в США і стаках кредиту біля 8% вища освіта не має економічного сенсу в середньостроковій перспективі. Denik Повідомлень: 2928 З нами з: 23.02.09 Подякував: 616 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 07:47 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева.

Фирма не Португальская естественно.

Снимают трёшку в Лиссабоне Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева.Фирма не Португальская естественно.Снимают трёшку в Лиссабоне

Не все вимірюється грошима. Я про свою мама-вчительку. Вона працює в гімназії, яка входить в топ 2% шкіл Києва по ЗНО.

Цю гімназію свого часу закінчила сестра, яка змогла після цього вступити в топовий ІТ виш, після якого поїхати в США і там в неї перша робота була в FAANG як і в її чоловіка.

І мені утримання свого сина зараз в цій гімназії коштує 2400 грн. /міс - збори + гуртки і десь 2800 грн./міс. - додаткова англійська. Грошей на харчування з нього не беруть, бо в мене УБД.



Так що не слід вихвалятися як якістю освіти в пересічній американській школі так і платними школами в США чи Португалії.



Я ні в якому разі не применшую роль освіти. Але на відміну від багатьох із Вас я більше знаю як за якість освіти, так і за її економіку з будь-якого боку. Не все вимірюється грошима. Я про свою мама-вчительку. Вона працює в гімназії, яка входить в топ 2% шкіл Києва по ЗНО.Цю гімназію свого часу закінчила сестра, яка змогла після цього вступити в топовий ІТ виш, після якого поїхати в США і там в неї перша робота була в FAANG як і в її чоловіка.І мені утримання свого сина зараз в цій гімназії коштує 2400 грн. /міс - збори + гуртки і десь 2800 грн./міс. - додаткова англійська. Грошей на харчування з нього не беруть, бо в мене УБД.Так що не слід вихвалятися як якістю освіти в пересічній американській школі так і платними школами в США чи Португалії.Я ні в якому разі не применшую роль освіти. Але на відміну від багатьох із Вас я більше знаю як за якість освіти, так і за її економіку з будь-якого боку. Denik Повідомлень: 2928 З нами з: 23.02.09 Подякував: 616 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 08:04 flyman написав: ЛАД написав: Это само собой.

Но вопрос не только в импотенции.

Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада. Это само собой.Но вопрос не только в импотенции.Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?

В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? во шо буде отток?В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?



Гривня!

19% в овдп... Гривня!19% в овдп... Bobua

Повідомлень: 1862 З нами з: 24.08.10 Подякував: 110 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 08:07 Denik написав: akurt написав: Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.

Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.

В США та Канаді - це НОРМА життя.

Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.

Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками. Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.В США та Канаді - це НОРМА життя.Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.

Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.



І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий... Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...

Прям успішний-успіх , наш маленький наполеон ніяк не може себе нахвалити. Прям успішний-успіх, наш маленький наполеон ніяк не може себе нахвалити. BIGor

Повідомлень: 8659 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1907190819091910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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