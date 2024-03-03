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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1908190919101911
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:40

  Bobua написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?


Гривня!
19% в овдп...

а чому не бетон?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:15

  BIGor написав:
  Denik написав:
  akurt написав:Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.
Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.

І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...

Прям успішний-успіх :D , наш маленький наполеон ніяк не може себе нахвалити.

А де великий наполеончик? Пише книжку правдивих історій про торгівлю турецькою курортною нерухомістю і зимовими чоботами для роботи в мороз -30 градусів?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:15

  Richi написав:
  Бетон написав:Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.
P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений)

Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место.
Бетон
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