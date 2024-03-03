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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 09:40
Bobua написав: flyman написав: ЛАД написав:
Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.
во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?
Гривня!
19% в овдп...
а чому не бетон?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:15
BIGor написав: Denik написав: akurt написав:
Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.
Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.
Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.
І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...
Прям успішний-успіх
, наш маленький наполеон ніяк не може себе нахвалити.
А де великий наполеончик? Пише книжку правдивих історій про торгівлю турецькою курортною нерухомістю і зимовими чоботами для роботи в мороз -30 градусів?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:42
slonomag написав:
А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:15
Richi написав: Бетон написав:
Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь
Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.
P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений)
Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:36
Бетон написав: Richi написав: Бетон написав:
Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь
Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.
P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений)
Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место.
Действительно, есть такие работодатели: у которых все четко - основной доход должна получать узкая управляющая группка наверху, а остальных, с какими бы золотыми руками те ни были, они имеют в хвост и в гриву. Там фактически нет социальных лифтов. Не налажал, точно? Ну смотри у меня, я проверю...
Харрактерный признак такого предприятия - они постоянно ищут квалифицированную рабочую силу в связи с текучкой и сетуют, что тяжело найти обязательных людей. Причем долбить мозги они начинают буквально с первого собеседования.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:37
akurt написав:
Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.
Інший спосіб життя - "загострений/заточений
" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
там може й норма. але якби вони побачили наші 50-80%% річних (в залежності від жадібності банку) то я б подивився як вони б мали такий спосіб життя.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:59
Щас один случай только напишу, он прояснит. На производстве раковины с гофрами вместо сифонов несколько лет. И задача сантехника ходить и как коровье вымя мять за гофры чтобы не забивались. Ппппллл-ып -пппппллллл-ып. блин ржу.
Тесть взял всё переделал на жёстких трубках. Кароч, за то что он убрал эту традицию - типа выговор. Мять вымя не нужно 😂😂
Бойлеры последовательно подключены, уклонов с канальи нет, а колодцы перекачивают по трубам на заборе. Они летом нагреваются, деформируются и образуются контруклоны. кароч там такой цирк маразма - страна в миниатюре. Анекдоты из жизни можно травить просто. Кстати Киев потребляет продукцию эту. Когда нить напишу название
Я ему говорю едьте в нормальную страну, без этого абсурда вокруг
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:05
Бетон написав:
Щас один случай только напишу, он прояснит. На производстве раковины с гофрами вместо сифонов несколько лет. И задача сантехника ходить и как коровье вымя мять за гофры чтобы не забивались. Ппппллл-ып -пппппллллл-ып. блин ржу.
Тесть взял всё переделал на жёстких трубках. Кароч, за то что он убрал эту традицию - типа выговор. Мять вымя не нужно 😂😂
Бойлеры последовательно подключены, уклонов с канальи нет, а колодцы перекачивают по трубам на заборе. Они летом нагреваются, деформируются и образуются контруклоны. кароч там такой цирк маразма - страна в миниатюре. Анекдоты из жизни можно травить просто. Кстати Киев потребляет продукцию эту. Когда нить напишу название
Я ему говорю едьте в нормальную страну, без этого абсурда вокруг
Ініциатива наказуєма, робити від забора до обіду, не в"якати, потрібні люди які не створюють проблем, не корчать з себе що тіпа умні, я начальник ти дурак.
Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 03 бер, 2024 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:08
rjkz написав: Shaman написав:
як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)
тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.
а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається.
Достижения?
А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.
Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком.
"Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.
Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?
ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.
Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".
головне, rjkz
, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особисто
понтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.
з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.
з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.
з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологів
знає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати.
НЕудачи?
А что это? Когда "что-то не так"?
Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти.
В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается).
Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах".
Довольны?
Или недостаточно жестко?
Мало треша?
Надо написать как мы голодали?
И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти?
Это было с мейфлауэрами.
Или как спали в шелтере с нелегалами?
Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились.
Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла?
Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили?
Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы?
"а неудач нет дорогой"
це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:10
mephala написав: akurt написав:
Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.
Інший спосіб життя - "загострений/заточений
" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
там може й норма. але якби вони побачили наші 50-80%% річних (в залежності від жадібності банку) то я б подивився як вони б мали такий спосіб життя.
проблема, що й з такими відсотками у нас живуть в кредит...
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