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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1909191019111912> Додано: Нед 03 бер, 2024 09:40 Bobua написав: flyman написав: ЛАД написав: Это само собой.

Но вопрос не только в импотенции.

Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада. Это само собой.Но вопрос не только в импотенции.Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.

во шо буде отток?

В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал? во шо буде отток?В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?



Гривня!

19% в овдп... Гривня!19% в овдп...

а чому не бетон? а чому не бетон? flyman

Повідомлень: 34100 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 10:15 BIGor написав: Denik написав: akurt написав: Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.

Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.

В США та Канаді - це НОРМА життя.

Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.

Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками. Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.В США та Канаді - це НОРМА життя.Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.

Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.



І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий... Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...

Прям успішний-успіх , наш маленький наполеон ніяк не може себе нахвалити. Прям успішний-успіх, наш маленький наполеон ніяк не може себе нахвалити.

А де великий наполеончик? Пише книжку правдивих історій про торгівлю турецькою курортною нерухомістю і зимовими чоботами для роботи в мороз -30 градусів? А де великий наполеончик? Пише книжку правдивих історій про торгівлю турецькою курортною нерухомістю і зимовими чоботами для роботи в мороз -30 градусів? Frant

Повідомлень: 23731 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 10:42 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее. А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее. Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок? Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2433 З нами з: 29.07.22 Подякував: 448 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 11:15 Richi написав: Бетон написав: Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.

Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.

P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений) Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений)

Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место. Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место. Бетон

Повідомлень: 1879 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 11:36 Бетон написав: Richi написав: Бетон написав: Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.

Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.

P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений) Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений)

Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место. Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место.

Действительно, есть такие работодатели: у которых все четко - основной доход должна получать узкая управляющая группка наверху, а остальных, с какими бы золотыми руками те ни были, они имеют в хвост и в гриву. Там фактически нет социальных лифтов. Не налажал, точно? Ну смотри у меня, я проверю...

Харрактерный признак такого предприятия - они постоянно ищут квалифицированную рабочую силу в связи с текучкой и сетуют, что тяжело найти обязательных людей. Причем долбить мозги они начинают буквально с первого собеседования. Действительно, есть такие работодатели: у которых все четко - основной доход должна получать узкая управляющая группка наверху, а остальных, с какими бы золотыми руками те ни были, они имеют в хвост и в гриву. Там фактически нет социальных лифтов. Не налажал, точно? Ну смотри у меня, я проверю...Харрактерный признак такого предприятия - они постоянно ищут квалифицированную рабочую силу в связи с текучкой и сетуют, что тяжело найти обязательных людей. Причем долбить мозги они начинают буквально с первого собеседования. antey1969 1

Повідомлень: 12256 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1695 раз. Подякували: 3630 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 11:37 akurt написав: Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.

Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.

Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.

В США та Канаді - це НОРМА життя. Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.Інший спосіб життя - "загострений/заточений"Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.В США та Канаді - це НОРМА життя.



там може й норма. але якби вони побачили наші 50-80%% річних (в залежності від жадібності банку) то я б подивився як вони б мали такий спосіб життя. там може й норма. але якби вони побачили наші 50-80%% річних (в залежності від жадібності банку) то я б подивився як вони б мали такий спосіб життя. mephala Повідомлень: 8982 З нами з: 07.04.14 Подякував: 330 раз. Подякували: 1017 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 11:59 Re: Еміграція, заробітчанство Щас один случай только напишу, он прояснит. На производстве раковины с гофрами вместо сифонов несколько лет. И задача сантехника ходить и как коровье вымя мять за гофры чтобы не забивались. Ппппллл-ып -пппппллллл-ып. блин ржу.

Тесть взял всё переделал на жёстких трубках. Кароч, за то что он убрал эту традицию - типа выговор. Мять вымя не нужно 😂😂



Бойлеры последовательно подключены, уклонов с канальи нет, а колодцы перекачивают по трубам на заборе. Они летом нагреваются, деформируются и образуются контруклоны. кароч там такой цирк маразма - страна в миниатюре. Анекдоты из жизни можно травить просто. Кстати Киев потребляет продукцию эту. Когда нить напишу название



Я ему говорю едьте в нормальную страну, без этого абсурда вокруг Бетон

Повідомлень: 1879 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 12:05 Бетон написав: Щас один случай только напишу, он прояснит. На производстве раковины с гофрами вместо сифонов несколько лет. И задача сантехника ходить и как коровье вымя мять за гофры чтобы не забивались. Ппппллл-ып -пппппллллл-ып. блин ржу.

Тесть взял всё переделал на жёстких трубках. Кароч, за то что он убрал эту традицию - типа выговор. Мять вымя не нужно 😂😂



Бойлеры последовательно подключены, уклонов с канальи нет, а колодцы перекачивают по трубам на заборе. Они летом нагреваются, деформируются и образуются контруклоны. кароч там такой цирк маразма - страна в миниатюре. Анекдоты из жизни можно травить просто. Кстати Киев потребляет продукцию эту. Когда нить напишу название



Я ему говорю едьте в нормальную страну, без этого абсурда вокруг Щас один случай только напишу, он прояснит. На производстве раковины с гофрами вместо сифонов несколько лет. И задача сантехника ходить и как коровье вымя мять за гофры чтобы не забивались. Ппппллл-ып -пппппллллл-ып. блин ржу.Тесть взял всё переделал на жёстких трубках. Кароч, за то что он убрал эту традицию - типа выговор. Мять вымя не нужно 😂😂Бойлеры последовательно подключены, уклонов с канальи нет, а колодцы перекачивают по трубам на заборе. Они летом нагреваются, деформируются и образуются контруклоны. кароч там такой цирк маразма - страна в миниатюре. Анекдоты из жизни можно травить просто. Кстати Киев потребляет продукцию эту. Когда нить напишу названиеЯ ему говорю едьте в нормальную страну, без этого абсурда вокруг

Ініциатива наказуєма, робити від забора до обіду, не в"якати, потрібні люди які не створюють проблем, не корчать з себе що тіпа умні, я начальник ти дурак.



Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата. Ініциатива наказуєма, робити від забора до обіду, не в"якати, потрібні люди які не створюють проблем, не корчать з себе що тіпа умні, я начальник ти дурак.Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата. Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 бер, 2024 12:08, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34100 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 12:08 rjkz написав: Shaman написав: як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)



тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.



а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається. як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається.

Достижения?

А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.

Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком.

"Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.

Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?

ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.

Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?". Достижения?А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком."Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".

головне, rjkz, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особисто



понтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.



з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.



з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.



з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологів знає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати.

НЕудачи?

А что это? Когда "что-то не так"?

Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти.

В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается).

Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах".

Довольны?

Или недостаточно жестко?

Мало треша?

Надо написать как мы голодали?

И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти?

Это было с мейфлауэрами.

Или как спали в шелтере с нелегалами?

Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились.

Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла?

Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили?

Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы?

"а неудач нет дорогой"



це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс. головне,, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особистопонтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологівзнає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати."а неудач нет дорогой"це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс. Shaman

Повідомлень: 5430 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 12:10 mephala написав: akurt написав: Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.

Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.

Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.

В США та Канаді - це НОРМА життя. Не перебільшуйте свої знання про кредити за кордоном.Інший спосіб життя - "загострений/заточений"Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.В США та Канаді - це НОРМА життя.



там може й норма. але якби вони побачили наші 50-80%% річних (в залежності від жадібності банку) то я б подивився як вони б мали такий спосіб життя. там може й норма. але якби вони побачили наші 50-80%% річних (в залежності від жадібності банку) то я б подивився як вони б мали такий спосіб життя.

проблема, що й з такими відсотками у нас живуть в кредит... проблема, що й з такими відсотками у нас живуть в кредит... Shaman

Повідомлень: 5430 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1909191019111912> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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