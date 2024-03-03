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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1909191019111912
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:18

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?

Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал.
Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил.
Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему.
Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:34

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?

Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал.
Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил.
Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему.
Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят )

Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:36

Re: Еміграція, заробітчанство -драма за 30

давайте ліпше розгянема "драма за 30" або в золотому мільярді багаті баби теж плачуть
flyman
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  #<1 ... 1909191019111912
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