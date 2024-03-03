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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 12:18
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?
Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал.
Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил.
Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему.
Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят )
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:34
slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?
Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал.
Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил.
Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему.
Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят )
Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:36
давайте ліпше розгянема "драма за 30" або в золотому мільярді багаті баби теж плачуть
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flyman
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:12
antey1969 написав: Бетон написав:
Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место.
Действительно, есть такие работодатели: у которых все четко - основной доход должна получать узкая управляющая группка наверху, а остальных, с какими бы золотыми руками те ни были, они имеют в хвост и в гриву. Там фактически нет социальных лифтов. Не налажал, точно? Ну смотри у меня, я проверю...
Харрактерный признак такого предприятия - они постоянно ищут квалифицированную рабочую силу в связи с текучкой и сетуют, что тяжело найти обязательных людей. Причем долбить мозги они начинают буквально с первого собеседования.
90% українських роботодавців такі, нажаль це результат надлишку кваліфікованої дешевої робочої сили і менталітет...
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:15
flyman написав:
Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата.
Підсвічу, бо таке модератори тут труть.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:30
BIGor написав: flyman написав:
Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата.
Підсвічу, бо таке модератори тут труть.
Теж підсвічу:
flyman написав:
Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта
Скільки разів муха барабас , який не сплачує податки за володіння надлишковими метрами кавалірок?? Який курс лікування для поцієнта оберемо?
Чи «это другое»?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 14:05
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Додано: Нед 03 бер, 2024 14:21
Тут має бути квитанція про сплату.
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