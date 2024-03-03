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#<1 ... 1910191119121913> Додано: Нед 03 бер, 2024 12:18 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее. А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее. Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок? Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?

Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал.

Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил.

Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему.

Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят ) Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал.Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил.Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему.Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят ) slonomag Повідомлень: 463 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 12:34 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав: А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее. А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее. Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок? Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?

Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал.

Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил.

Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему.

Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят ) Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал.Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил.Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему.Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят )

Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта flyman

Повідомлень: 34107 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 12:36 Re: Еміграція, заробітчанство -драма за 30 давайте ліпше розгянема "драма за 30" або в золотому мільярді багаті баби теж плачуть

flyman

Повідомлень: 34107 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 13:12 antey1969 написав: Бетон написав: Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место. Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место.

Действительно, есть такие работодатели: у которых все четко - основной доход должна получать узкая управляющая группка наверху, а остальных, с какими бы золотыми руками те ни были, они имеют в хвост и в гриву. Там фактически нет социальных лифтов. Не налажал, точно? Ну смотри у меня, я проверю...

Харрактерный признак такого предприятия - они постоянно ищут квалифицированную рабочую силу в связи с текучкой и сетуют, что тяжело найти обязательных людей. Причем долбить мозги они начинают буквально с первого собеседования. Действительно, есть такие работодатели: у которых все четко - основной доход должна получать узкая управляющая группка наверху, а остальных, с какими бы золотыми руками те ни были, они имеют в хвост и в гриву. Там фактически нет социальных лифтов. Не налажал, точно? Ну смотри у меня, я проверю...Харрактерный признак такого предприятия - они постоянно ищут квалифицированную рабочую силу в связи с текучкой и сетуют, что тяжело найти обязательных людей. Причем долбить мозги они начинают буквально с первого собеседования.

90% українських роботодавців такі, нажаль це результат надлишку кваліфікованої дешевої робочої сили і менталітет... 90% українських роботодавців такі, нажаль це результат надлишку кваліфікованої дешевої робочої сили і менталітет... BIGor

Повідомлень: 8662 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1303 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 13:15 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата. Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата.

Підсвічу, бо таке модератори тут труть. Підсвічу, бо таке модератори тут труть. BIGor

Повідомлень: 8662 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1303 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 13:30 BIGor написав: flyman написав: Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата. Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата.

Підсвічу, бо таке модератори тут труть. Підсвічу, бо таке модератори тут труть.

Теж підсвічу:

flyman написав: Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта

Скільки разів муха барабас , який не сплачує податки за володіння надлишковими метрами кавалірок?? Який курс лікування для поцієнта оберемо?

Чи «это другое»? Теж підсвічу:Скільки разів муха барабас , який не сплачує податки за володіння надлишковими метрами кавалірок?? Який курс лікування для поцієнта оберемо?Чи «это другое»? Hotab Повідомлень: 11158 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2166 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 14:05 Hotab написав: податки за володіння надлишковими метрами ... податки за володіння надлишковими метрами ...



https://news.dtkt.ua/taxation/other/88238-1005-grn-stavka-podatku-na-neruxomist-za-2023-rik-dlia-splati-fizosobami-u-2024-roci flyman

Повідомлень: 34107 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 14:21 flyman написав: Hotab написав: податки за володіння надлишковими метрами ... податки за володіння надлишковими метрами ...



https://news.dtkt.ua/taxation/other/88238-1005-grn-stavka-podatku-na-neruxomist-za-2023-rik-dlia-splati-fizosobami-u-2024-roci

Тут має бути квитанція про сплату. Тут має бути квитанція про сплату. Hotab Повідомлень: 11158 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2166 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 15:26 rjkz написав: .........

Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?

.......... .........Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?..........

Вот это, на мой взгляд, самое важное.

Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид.

Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".

Так же, как в США человек может стать миллиардером. Да, может. И сколько их?

В 2017 было аж 565 на 325 млн. Сегодня наверняка побольше. Пусть 1000, пусть даже 1500.

Как говорил незабвенный Остап Бендер: "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много".

Мне не интересно обсуждать жизнь 1% (или даже 5%) богатых людей.

Интересна жизнь обычных людей - именно это характеризует страну.

В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этом

По данным Всемирного банка, на 2021 год как минимум 80,2 % населения Южного Судана живёт за чертой бедности. По другим данным, эти цифры заниженные (из-за заведомо неверных отчётов со стороны южносуданского правительства), и в реальности в крайней нищете живут не менее 93 % населения — и это едва ли не самый высокий показатель среди всех стран на земле.

http://surl.li/rdxyz

Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

Украина, конечно, не Ю. Судан, но и не США, и не Европа.

Вообще удивляют такие споры. Если всё так хорошо в Украине и "любой чистильщик сапог может стать миллионером" (любой человек может легко заработать), то почему есть тема "Еміграція, заробітчанство" и почему ездят на заработки на Запад, а не "легко зарабатывают" в Украине? Вот это, на мой взгляд, самое важное.Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понятьс шаманом. Или делают вид.Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".Так же, как в США человек может стать миллиардером. Да, может. И сколько их?В 2017 было аж 565 на 325 млн. Сегодня наверняка побольше. Пусть 1000, пусть даже 1500.Как говорил незабвенный Остап Бендер: "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много".Мне не интересно обсуждать жизнь 1% (или даже 5%) богатых людей.Интересна жизнь обычных людей - именно это характеризует страну.В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этомКак вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?Украина, конечно, не Ю. Судан, но и не США, и не Европа.Вообще удивляют такие споры. Если всё так хорошо в Украине и "любой чистильщик сапог может стать миллионером" (любой человек может легко заработать), то почему есть тема "Еміграція, заробітчанство" и почему ездят на заработки на Запад, а не "легко зарабатывают" в Украине? ЛАД 2 Повідомлень: 28102 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5269 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 15:33 ЛАД написав: rjkz написав: .........

Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?

.......... .........Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?..........

Вот это, на мой взгляд, самое важное.

Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид.

Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".

Вот это, на мой взгляд, самое важное.Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понятьс шаманом. Или делают вид.Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".

а вам доводять - що далеко не меншість. просто ви представник меншості, яка вже не заробить - пенсіонери. от з пенсіями у нас біда - треба будувати накопичувальну система, але з цим є складнощі. асолідарні система працює як може - тому й отримає дотації щу стільки ж, скільки зібрала самостійно.



По данным Всемирного банка, на 2021 год как минимум 80,2 % населения Южного Судана живёт за чертой бедности. По другим данным, эти цифры заниженные (из-за заведомо неверных отчётов со стороны южносуданского правительства), и в реальности в крайней нищете живут не менее 93 % населения — и это едва ли не самый высокий показатель среди всех стран на земле.

Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни? В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этомКак вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

до початку зими поліпшив би. бо в Африці є така опція, що не холодно - а в Україні її немає.

Украина, конечно, не Ю. Судан, но и не США, и не Европа.

Вообще удивляют такие споры. Если всё так хорошо в Украине и "любой чистильщик сапог может стать миллионером" (любой человек может легко заработать), то почему есть тема "Еміграція, заробітчанство" и почему ездят на заработки на Запад, а не "легко зарабатывают" в Украине?

не все добре. й не так легко й у США заробити.



ті, хто не зміг заробити тут - їдуть заробляти на Захід, що незрозуміло?



назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні - а я спробую оцінити, скільки людей так отримує а вам доводять - що далеко не меншість. просто ви представник меншості, яка вже не заробить - пенсіонери. от з пенсіями у нас біда - треба будувати накопичувальну система, але з цим є складнощі. асолідарні система працює як може - тому й отримає дотації щу стільки ж, скільки зібрала самостійно.до початку зими поліпшив би. бо в Африці є така опція, що не холодно - а в Україні її немає.не все добре. й не так легко й у США заробити.ті, хто не зміг заробити тут - їдуть заробляти на Захід, що незрозуміло?назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні - а я спробую оцінити, скільки людей так отримує Shaman

Повідомлень: 5432 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1910191119121913> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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