Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?
Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал. Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил. Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему. Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят )
slonomag написав:А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?
Я тоже так думал. А нет. Начисляют штрафы и через 2-3 года. Они смотрят на расстоянии в пару лет все твои доходы/расходы и связанные аккаунты, и при минимальном несоответствии штраф, а потом доказывай что ты все по честному показывал. Тут это фишка такая чтобы ты надурил, твою декларацию приняли, деньги вернули, ты расслабился, еще пару раз надурил, а потом 400% заплатил. Ну может конечно они не специально это делают, может просто так система настроена, чтобы сравнивать данные за несколько лет, но со стороны выглядит как будто это специально такая схема чтобы побольше с тебя слупить если ты попытаешься надурить систему. Зато из плюсов что максимум чем рискуешь это штраф. В тюрьму за неуплату налогов в Испании не садят )
Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта
Бетон написав:Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место.
Действительно, есть такие работодатели: у которых все четко - основной доход должна получать узкая управляющая группка наверху, а остальных, с какими бы золотыми руками те ни были, они имеют в хвост и в гриву. Там фактически нет социальных лифтов. Не налажал, точно? Ну смотри у меня, я проверю... Харрактерный признак такого предприятия - они постоянно ищут квалифицированную рабочую силу в связи с текучкой и сетуют, что тяжело найти обязательных людей. Причем долбить мозги они начинают буквально с первого собеседования.
90% українських роботодавців такі, нажаль це результат надлишку кваліфікованої дешевої робочої сили і менталітет...
flyman написав:Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата.
flyman написав:Недавно запросили на співбесіду (ну очєнь надо спєціаліст на вчора), одне з запитань було, що вам найбільш подобається в потенційного роботодавця, відповідаю що "не з укроменджментом". Через деякий час пишуть, що знайшли іншого кандидата.
Підсвічу, бо таке модератори тут труть.
Теж підсвічу:
flyman написав:Думаю, фішка в тому, що "один раз не барабабас", а от якщо це систематично то пора лікувати поцієнта
Скільки разів муха барабас , який не сплачує податки за володіння надлишковими метрами кавалірок?? Який курс лікування для поцієнта оберемо? Чи «это другое»?
rjkz написав:......... Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп? ..........
Вот это, на мой взгляд, самое важное. Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид. Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство". Так же, как в США человек может стать миллиардером. Да, может. И сколько их? В 2017 было аж 565 на 325 млн. Сегодня наверняка побольше. Пусть 1000, пусть даже 1500. Как говорил незабвенный Остап Бендер: "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много". Мне не интересно обсуждать жизнь 1% (или даже 5%) богатых людей. Интересна жизнь обычных людей - именно это характеризует страну. В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этом
По данным Всемирного банка, на 2021 год как минимум 80,2 % населения Южного Судана живёт за чертой бедности. По другим данным, эти цифры заниженные (из-за заведомо неверных отчётов со стороны южносуданского правительства), и в реальности в крайней нищете живут не менее 93 % населения — и это едва ли не самый высокий показатель среди всех стран на земле.
http://surl.li/rdxyz Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни? Украина, конечно, не Ю. Судан, но и не США, и не Европа. Вообще удивляют такие споры. Если всё так хорошо в Украине и "любой чистильщик сапог может стать миллионером" (любой человек может легко заработать), то почему есть тема "Еміграція, заробітчанство" и почему ездят на заработки на Запад, а не "легко зарабатывают" в Украине?
rjkz написав:......... Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп? ..........
Вот это, на мой взгляд, самое важное. Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид. Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".
а вам доводять - що далеко не меншість. просто ви представник меншості, яка вже не заробить - пенсіонери. от з пенсіями у нас біда - треба будувати накопичувальну система, але з цим є складнощі. асолідарні система працює як може - тому й отримає дотації щу стільки ж, скільки зібрала самостійно.
В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этом
По данным Всемирного банка, на 2021 год как минимум 80,2 % населения Южного Судана живёт за чертой бедности. По другим данным, эти цифры заниженные (из-за заведомо неверных отчётов со стороны южносуданского правительства), и в реальности в крайней нищете живут не менее 93 % населения — и это едва ли не самый высокий показатель среди всех стран на земле.
Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?
до початку зими поліпшив би. бо в Африці є така опція, що не холодно - а в Україні її немає.
Украина, конечно, не Ю. Судан, но и не США, и не Европа. Вообще удивляют такие споры. Если всё так хорошо в Украине и "любой чистильщик сапог может стать миллионером" (любой человек может легко заработать), то почему есть тема "Еміграція, заробітчанство" и почему ездят на заработки на Запад, а не "легко зарабатывают" в Украине?
не все добре. й не так легко й у США заробити.
ті, хто не зміг заробити тут - їдуть заробляти на Захід, що незрозуміло?
назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні - а я спробую оцінити, скільки людей так отримує