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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1911191219131914>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні

1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:49

  Denik написав:
  Бетон написав:Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева.
Фирма не Португальская естественно.
Снимают трёшку в Лиссабоне

Не все вимірюється грошима. Я про свою мама-вчительку. Вона працює в гімназії, яка входить в топ 2% шкіл Києва по ЗНО.
Цю гімназію свого часу закінчила сестра, яка змогла після цього вступити в топовий ІТ виш, після якого поїхати в США і там в неї перша робота була в FAANG як і в її чоловіка.
І мені утримання свого сина зараз в цій гімназії коштує 2400 грн. /міс - збори + гуртки і десь 2800 грн./міс. - додаткова англійська. Грошей на харчування з нього не беруть, бо в мене УБД.

Так що не слід вихвалятися як якістю освіти в пересічній американській школі так і платними школами в США чи Португалії.

Я ні в якому разі не применшую роль освіти. Але на відміну від багатьох із Вас я більше знаю як за якість освіти, так і за її економіку з будь-якого боку.

Не всё "вимірюється грошима".
Но тем не менее, Вы не отдали сына в обычную бесплатную гос. школу и тратите на его учёбу 2400+2800=5200 грн. Без УБД было бы ещё + питание. И я не понял - кружки входят в 2400 или это ещё +? Если в семье 2 детей, то это уже приличная сумма для обычной семьи.
В этом отношении мне больше нравится система оплаты в 27 лицее (физматшкола) Харькова:
Самые умные 10% детей освобождаются от оплаты за обучение в лицее или платят условную сумму. Следующие 20% платят половину номинала, еще 40% – полную стоимость, предпоследние 20% – 150% от стоимости обучения. Те же, кто попали “в хвост”, платят двойную оплату.
https://24tv.ua/education/ru/zdes-vam-n ... i_n1723112

Даёт возможность обучения толковым детям из малообеспеченных семей. Я бы, правда, увеличил первые 2 категории. Возможно, для этого нужна поддержка государства, как во львовском лицее по той же ссылке.
"Раньше у нас было много учителей, которые по совместительству работали и в университете. Они задали очень высокий уровень знаний и показали, как нужно работать", – говорит он и тут же уверяет. "Мы подхватили тот уровень стандартов и просто пытаемся его удержать. Хотя общий уровень знаний падает".
https://24tv.ua/education/ru/zdes-vam-n ... i_n1723112

Интересно, почему "раньше было" и падает ли общий уровень знаний именно из-за этого или есть ещё какие-то причины.

P.s. Насчёт "не слід вихвалятися" - как известно, один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 бер, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:53

  ЛАД написав:
  rjkz написав:.........
Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?
..........

Вот это, на мой взгляд, самое важное.
Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид.
Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".
Так же, как в США человек может стать миллиардером. Да, может. И сколько их?
В 2017 было аж 565 на 325 млн. Сегодня наверняка побольше. Пусть 1000, пусть даже 1500.
Как говорил незабвенный Остап Бендер: "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много".
Мне не интересно обсуждать жизнь 1% (или даже 5%) богатых людей.
Интересна жизнь обычных людей - именно это характеризует страну.
В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этом
По данным Всемирного банка, на 2021 год как минимум 80,2 % населения Южного Судана живёт за чертой бедности. По другим данным, эти цифры заниженные (из-за заведомо неверных отчётов со стороны южносуданского правительства), и в реальности в крайней нищете живут не менее 93 % населения — и это едва ли не самый высокий показатель среди всех стран на земле.

http://surl.li/rdxyz
Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.
Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...
то й же холодильник там "предмет розкоші".
Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:56

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні

1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми...

при таких мін. з.п. масштаб цін змінився би, і, напр., 1к квартира в Києві була би як 1к в Лісабоні:

  Бетон написав:
  Faceless написав:Зображення

Варшава стоит в полтора раза дороже минимум - окраина, а центральные районы раза в 3..4.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:05

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:.........
Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?
..........

Вот это, на мой взгляд, самое важное.
Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид.
Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".
Так же, как в США человек может стать миллиардером.
.................
Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.
Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...
то й же холодильник там "предмет розкоші".
Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки".

"зміна обгортки" тоже неплохо.
Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.
Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:15

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні

1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми...

При наличии своей квартиры, что достаточно типично, раза в 3 уменьшил бы цифры точно. Если говорить о минимуме.
Учтите верное замечание flyman об изменении масштаба цен при росте зарплат.

flyman - просьба, уменьшайте картинку, выше Лиссабона цифры вообще не видны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:21

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Вот это, на мой взгляд, самое важное.
Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид.
Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".
Так же, как в США человек может стать миллиардером.
.................
Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.
Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...
то й же холодильник там "предмет розкоші".
Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки".

"зміна обгортки" тоже неплохо.
Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.
Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был.

80% сільське населення

Ми тут в Україні часом звикли бідкатися на проблеми і жалітися, що все в нас не так, як на Заході. Але достатньо поїхати раз у Непал і відчути, що ми таки користуємося дуже багатьма здобутками цивілізації і суспільство в нас так не зле організовано. Непал – це абсолютно інша культура! На дорогах спраді бардак, люди масово їздять на дахах автобусів. Дивишся на це і не віриш власним очам. Але при цьому ніхто ні з ким не свариться, не ображає. У цьому нам, мабуть, треба в непальців вчитися.

У селах поблизу гори Аннапурни бачив глиняні будиночки, такі як у нас у Шевченківському гаю, але замість соломи дах вкрито тесаним каменем. Дуже схожі, але у нас вони декоративні, для історії, а в Непалі там досі живуть люди. Зайшов всередину: хата із двох кімнат, кухня і спальня. Замість підлоги – сира земля. Палять у пічці. Поруч на вулиці копиця сіна, як у наших селах, а біля неї – бананове дерево. Такі дивні вічдуття: все таке рідне і екзотичне водночас.

https://tvoemisto.tv/exclusive/maksym_balandyuh_pislya_nepalu_mrii_stayut_dosyazhnishymy_76937.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:23

  ЛАД написав:flyman - просьба, уменьшайте картинку, выше Лиссабона цифры вообще не видны.

це до фейслеса, я лише перепостив оригінальне повідомлення

Зображення
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:34

  Denik написав:............
Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.
Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.

І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...

Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине? :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Не всё "вимірюється грошима".
Но тем не менее, Вы не отдали сына в обычную бесплатную гос. школу и тратите на его учёбу 2400+2800=5200 грн. Без УБД было бы ещё + питание. И я не понял - кружки входят в 2400 или это ещё +? Если в семье 2 детей, то это уже приличная сумма для обычной семьи.
В этом отношении мне больше нравится система оплаты в 27 лицее (физматшкола) Харькова:

5200 - це все з гуртками.
Denik
 
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