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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1911191219131914> Додано: Нед 03 бер, 2024 15:48 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні

1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми... 1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2438 З нами з: 29.07.22 Подякував: 449 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 15:49 Denik написав: Бетон написав: Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева.

Фирма не Португальская естественно.

Снимают трёшку в Лиссабоне Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева.Фирма не Португальская естественно.Снимают трёшку в Лиссабоне

Не все вимірюється грошима. Я про свою мама-вчительку. Вона працює в гімназії, яка входить в топ 2% шкіл Києва по ЗНО.

Цю гімназію свого часу закінчила сестра, яка змогла після цього вступити в топовий ІТ виш, після якого поїхати в США і там в неї перша робота була в FAANG як і в її чоловіка.

І мені утримання свого сина зараз в цій гімназії коштує 2400 грн. /міс - збори + гуртки і десь 2800 грн./міс. - додаткова англійська. Грошей на харчування з нього не беруть, бо в мене УБД.



Так що не слід вихвалятися як якістю освіти в пересічній американській школі так і платними школами в США чи Португалії.



Я ні в якому разі не применшую роль освіти. Але на відміну від багатьох із Вас я більше знаю як за якість освіти, так і за її економіку з будь-якого боку. Не все вимірюється грошима. Я про свою мама-вчительку. Вона працює в гімназії, яка входить в топ 2% шкіл Києва по ЗНО.Цю гімназію свого часу закінчила сестра, яка змогла після цього вступити в топовий ІТ виш, після якого поїхати в США і там в неї перша робота була в FAANG як і в її чоловіка.І мені утримання свого сина зараз в цій гімназії коштує 2400 грн. /міс - збори + гуртки і десь 2800 грн./міс. - додаткова англійська. Грошей на харчування з нього не беруть, бо в мене УБД.Так що не слід вихвалятися як якістю освіти в пересічній американській школі так і платними школами в США чи Португалії.Я ні в якому разі не применшую роль освіти. Але на відміну від багатьох із Вас я більше знаю як за якість освіти, так і за її економіку з будь-якого боку.

Не всё "вимірюється грошима".

Но тем не менее, Вы не отдали сына в обычную бесплатную гос. школу и тратите на его учёбу 2400+2800=5200 грн. Без УБД было бы ещё + питание. И я не понял - кружки входят в 2400 или это ещё +? Если в семье 2 детей, то это уже приличная сумма для обычной семьи.

В этом отношении мне больше нравится система оплаты в 27 лицее (физматшкола) Харькова:



https://24tv.ua/education/ru/zdes-vam-n ... i_n1723112 Самые умные 10% детей освобождаются от оплаты за обучение в лицее или платят условную сумму. Следующие 20% платят половину номинала, еще 40% – полную стоимость, предпоследние 20% – 150% от стоимости обучения. Те же, кто попали “в хвост”, платят двойную оплату.

Даёт возможность обучения толковым детям из малообеспеченных семей. Я бы, правда, увеличил первые 2 категории. Возможно, для этого нужна поддержка государства, как во львовском лицее по той же ссылке.



https://24tv.ua/education/ru/zdes-vam-n ... i_n1723112 "Раньше у нас было много учителей, которые по совместительству работали и в университете. Они задали очень высокий уровень знаний и показали, как нужно работать", – говорит он и тут же уверяет. "Мы подхватили тот уровень стандартов и просто пытаемся его удержать. Хотя общий уровень знаний падает".

Интересно, почему "раньше было" и падает ли общий уровень знаний именно из-за этого или есть ещё какие-то причины.



P.s. Насчёт "не слід вихвалятися" - как известно, один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный. Не всё "вимірюється грошима".Но тем не менее, Вы не отдали сына в обычную бесплатную гос. школу и тратите на его учёбу 2400+2800=5200 грн. Без УБД было бы ещё + питание. И я не понял - кружки входят в 2400 или это ещё +? Если в семье 2 детей, то это уже приличная сумма для обычной семьи.В этом отношении мне больше нравится система оплаты в 27 лицее (физматшкола) Харькова:Даёт возможность обучения толковым детям из малообеспеченных семей. Я бы, правда, увеличил первые 2 категории. Возможно, для этого нужна поддержка государства, как во львовском лицее по той же ссылке.Интересно, почему "раньше было" и падает ли общий уровень знаний именно из-за этого или есть ещё какие-то причины.P.s. Насчёт "не слід вихвалятися" - как известно, один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 бер, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 28113 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5269 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 15:53 ЛАД написав: rjkz написав: .........

Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?

.......... .........Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?..........

Вот это, на мой взгляд, самое важное.

Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид.

Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".

Так же, как в США человек может стать миллиардером. Да, может. И сколько их?

В 2017 было аж 565 на 325 млн. Сегодня наверняка побольше. Пусть 1000, пусть даже 1500.

Как говорил незабвенный Остап Бендер: "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много".

Мне не интересно обсуждать жизнь 1% (или даже 5%) богатых людей.

Интересна жизнь обычных людей - именно это характеризует страну.

В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этом

По данным Всемирного банка, на 2021 год как минимум 80,2 % населения Южного Судана живёт за чертой бедности. По другим данным, эти цифры заниженные (из-за заведомо неверных отчётов со стороны южносуданского правительства), и в реальности в крайней нищете живут не менее 93 % населения — и это едва ли не самый высокий показатель среди всех стран на земле.

http://surl.li/rdxyz

Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

Вот это, на мой взгляд, самое важное.Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понятьс шаманом. Или делают вид.Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".Так же, как в США человек может стать миллиардером. Да, может. И сколько их?В 2017 было аж 565 на 325 млн. Сегодня наверняка побольше. Пусть 1000, пусть даже 1500.Как говорил незабвенный Остап Бендер: "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много".Мне не интересно обсуждать жизнь 1% (или даже 5%) богатых людей.Интересна жизнь обычных людей - именно это характеризует страну.В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этомКак вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.

Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...

то й же холодильник там "предмет розкоші".

Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки". З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...то й же холодильник там "предмет розкоші".Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки". flyman

Повідомлень: 34115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 15:56 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні

1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми... 1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми...

при таких мін. з.п. масштаб цін змінився би, і, напр., 1к квартира в Києві була би як 1к в Лісабоні:



Бетон написав: Faceless написав:

Варшава стоит в полтора раза дороже минимум - окраина, а центральные районы раза в 3..4. Варшава стоит в полтора раза дороже минимум - окраина, а центральные районы раза в 3..4. при таких мін. з.п. масштаб цін змінився би, і, напр., 1к квартира в Києві була би як 1к в Лісабоні: flyman

Повідомлень: 34115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 16:05 flyman написав: ЛАД написав: rjkz написав: .........

Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?

.......... .........Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?..........

Вот это, на мой взгляд, самое важное.

Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид.

Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".

Так же, как в США человек может стать миллиардером.

.................

Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

Вот это, на мой взгляд, самое важное.Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понятьс шаманом. Или делают вид.Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".Так же, как в США человек может стать миллиардером..................Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.

Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...

то й же холодильник там "предмет розкоші".

Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки". З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...то й же холодильник там "предмет розкоші".Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки".

"зміна обгортки" тоже неплохо.

Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.

Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был. "зміна обгортки" тоже неплохо.Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был. ЛАД 2 Повідомлень: 28113 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5269 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 16:15 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні назвіть, скільки ви вважаєте має бути мінімум заробітку в Україні

1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми... 1000$ - холостяку, 1500$ - одруженому, 2000$ - з одною дитиною, 2500$ - з двома дітьми...

При наличии своей квартиры, что достаточно типично, раза в 3 уменьшил бы цифры точно. Если говорить о минимуме.

Учтите верное замечание flyman об изменении масштаба цен при росте зарплат.



flyman - просьба, уменьшайте картинку, выше Лиссабона цифры вообще не видны. При наличии своей квартиры, что достаточно типично, раза в 3 уменьшил бы цифры точно. Если говорить о минимуме.Учтите верное замечаниеоб изменении масштаба цен при росте зарплат.- просьба, уменьшайте картинку, выше Лиссабона цифры вообще не видны. ЛАД 2 Повідомлень: 28113 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5269 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 16:21 ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав: Вот это, на мой взгляд, самое важное.

Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид.

Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".

Так же, как в США человек может стать миллиардером.

.................

Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

Вот это, на мой взгляд, самое важное.Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понятьс шаманом. Или делают вид.Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство".Так же, как в США человек может стать миллиардером..................Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?

З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.

Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...

то й же холодильник там "предмет розкоші".

Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки". З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал.Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ...то й же холодильник там "предмет розкоші".Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки".

"зміна обгортки" тоже неплохо.

Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.

Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был. "зміна обгортки" тоже неплохо.Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был.

80% сільське населення



Ми тут в Україні часом звикли бідкатися на проблеми і жалітися, що все в нас не так, як на Заході. Але достатньо поїхати раз у Непал і відчути, що ми таки користуємося дуже багатьма здобутками цивілізації і суспільство в нас так не зле організовано. Непал – це абсолютно інша культура! На дорогах спраді бардак, люди масово їздять на дахах автобусів. Дивишся на це і не віриш власним очам. Але при цьому ніхто ні з ким не свариться, не ображає. У цьому нам, мабуть, треба в непальців вчитися.



У селах поблизу гори Аннапурни бачив глиняні будиночки, такі як у нас у Шевченківському гаю, але замість соломи дах вкрито тесаним каменем. Дуже схожі, але у нас вони декоративні, для історії, а в Непалі там досі живуть люди. Зайшов всередину: хата із двох кімнат, кухня і спальня. Замість підлоги – сира земля. Палять у пічці. Поруч на вулиці копиця сіна, як у наших селах, а біля неї – бананове дерево. Такі дивні вічдуття: все таке рідне і екзотичне водночас.



https://tvoemisto.tv/exclusive/maksym_balandyuh_pislya_nepalu_mrii_stayut_dosyazhnishymy_76937.html 80% сільське населенняМи тут в Україні часом звикли бідкатися на проблеми і жалітися, що все в нас не так, як на Заході. Але достатньо поїхати раз у Непал і відчути, що ми таки користуємося дуже багатьма здобутками цивілізації і суспільство в нас так не зле організовано. Непал – це абсолютно інша культура! На дорогах спраді бардак, люди масово їздять на дахах автобусів. Дивишся на це і не віриш власним очам. Але при цьому ніхто ні з ким не свариться, не ображає. У цьому нам, мабуть, треба в непальців вчитися.У селах поблизу гори Аннапурни бачив глиняні будиночки, такі як у нас у Шевченківському гаю, але замість соломи дах вкрито тесаним каменем. Дуже схожі, але у нас вони декоративні, для історії, а в Непалі там досі живуть люди. Зайшов всередину: хата із двох кімнат, кухня і спальня. Замість підлоги – сира земля. Палять у пічці. Поруч на вулиці копиця сіна, як у наших селах, а біля неї – бананове дерево. Такі дивні вічдуття: все таке рідне і екзотичне водночас. flyman

Повідомлень: 34115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 16:23 ЛАД написав: flyman - просьба, уменьшайте картинку, выше Лиссабона цифры вообще не видны. - просьба, уменьшайте картинку, выше Лиссабона цифры вообще не видны.

це до фейслеса, я лише перепостив оригінальне повідомлення



це до фейслеса, я лише перепостив оригінальне повідомлення flyman

Повідомлень: 34115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 16:34 Denik написав: ............

Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.

Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.



І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий... ............Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...

Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине? Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине? ЛАД 2 Повідомлень: 28113 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5269 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 16:56 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Не всё "вимірюється грошима".

Но тем не менее, Вы не отдали сына в обычную бесплатную гос. школу и тратите на его учёбу 2400+2800=5200 грн. Без УБД было бы ещё + питание. И я не понял - кружки входят в 2400 или это ещё +? Если в семье 2 детей, то это уже приличная сумма для обычной семьи.

В этом отношении мне больше нравится система оплаты в 27 лицее (физматшкола) Харькова: Не всё "вимірюється грошима".Но тем не менее, Вы не отдали сына в обычную бесплатную гос. школу и тратите на его учёбу 2400+2800=5200 грн. Без УБД было бы ещё + питание. И я не понял - кружки входят в 2400 или это ещё +? Если в семье 2 детей, то это уже приличная сумма для обычной семьи.В этом отношении мне больше нравится система оплаты в 27 лицее (физматшкола) Харькова:

5200 - це все з гуртками. 5200 - це все з гуртками. Denik Повідомлень: 2937 З нами з: 23.02.09 Подякував: 617 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1911191219131914> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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