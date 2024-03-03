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Бетон написав:Детей двое. Школы англоязычные. По штуке за ребёнка это примерно уровень Киева. Фирма не Португальская естественно. Снимают трёшку в Лиссабоне
Не все вимірюється грошима. Я про свою мама-вчительку. Вона працює в гімназії, яка входить в топ 2% шкіл Києва по ЗНО. Цю гімназію свого часу закінчила сестра, яка змогла після цього вступити в топовий ІТ виш, після якого поїхати в США і там в неї перша робота була в FAANG як і в її чоловіка. І мені утримання свого сина зараз в цій гімназії коштує 2400 грн. /міс - збори + гуртки і десь 2800 грн./міс. - додаткова англійська. Грошей на харчування з нього не беруть, бо в мене УБД.
Так що не слід вихвалятися як якістю освіти в пересічній американській школі так і платними школами в США чи Португалії.
Я ні в якому разі не применшую роль освіти. Але на відміну від багатьох із Вас я більше знаю як за якість освіти, так і за її економіку з будь-якого боку.
Не всё "вимірюється грошима". Но тем не менее, Вы не отдали сына в обычную бесплатную гос. школу и тратите на его учёбу 2400+2800=5200 грн. Без УБД было бы ещё + питание. И я не понял - кружки входят в 2400 или это ещё +? Если в семье 2 детей, то это уже приличная сумма для обычной семьи. В этом отношении мне больше нравится система оплаты в 27 лицее (физматшкола) Харькова:
Самые умные 10% детей освобождаются от оплаты за обучение в лицее или платят условную сумму. Следующие 20% платят половину номинала, еще 40% – полную стоимость, предпоследние 20% – 150% от стоимости обучения. Те же, кто попали “в хвост”, платят двойную оплату. https://24tv.ua/education/ru/zdes-vam-n ... i_n1723112
Даёт возможность обучения толковым детям из малообеспеченных семей. Я бы, правда, увеличил первые 2 категории. Возможно, для этого нужна поддержка государства, как во львовском лицее по той же ссылке.
"Раньше у нас было много учителей, которые по совместительству работали и в университете. Они задали очень высокий уровень знаний и показали, как нужно работать", – говорит он и тут же уверяет. "Мы подхватили тот уровень стандартов и просто пытаемся его удержать. Хотя общий уровень знаний падает". https://24tv.ua/education/ru/zdes-vam-n ... i_n1723112
Интересно, почему "раньше было" и падает ли общий уровень знаний именно из-за этого или есть ещё какие-то причины.
P.s. Насчёт "не слід вихвалятися" - как известно, один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 бер, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:......... Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп? ..........
Вот это, на мой взгляд, самое важное. Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид. Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство". Так же, как в США человек может стать миллиардером. Да, может. И сколько их? В 2017 было аж 565 на 325 млн. Сегодня наверняка побольше. Пусть 1000, пусть даже 1500. Как говорил незабвенный Остап Бендер: "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много". Мне не интересно обсуждать жизнь 1% (или даже 5%) богатых людей. Интересна жизнь обычных людей - именно это характеризует страну. В том же Южном Судане тоже наверняка есть богатые люди, при этом
По данным Всемирного банка, на 2021 год как минимум 80,2 % населения Южного Судана живёт за чертой бедности. По другим данным, эти цифры заниженные (из-за заведомо неверных отчётов со стороны южносуданского правительства), и в реальности в крайней нищете живут не менее 93 % населения — и это едва ли не самый высокий показатель среди всех стран на земле.
http://surl.li/rdxyz Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?
З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал. Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ... то й же холодильник там "предмет розкоші". Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки".
rjkz написав:......... Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп? ..........
Вот это, на мой взгляд, самое важное. Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид. Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство". Так же, как в США человек может стать миллиардером. ................. Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?
З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал. Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ... то й же холодильник там "предмет розкоші". Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки".
"зміна обгортки" тоже неплохо. Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение. Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был.
ЛАД написав:Вот это, на мой взгляд, самое важное. Я всё время об этом говорю. И это никак не хотят понять Denik с шаманом. Или делают вид. Да, можно заработать и в Украине, но это может сделать "подавляющее меньшинство". Так же, как в США человек может стать миллиардером. ................. Как вы думаете, для многих граждан Ю. Судана переезд в Украину не улучшил бы материальные условия жизни?
З точки зору переїзду з Судану, думаю таки так. Є інший приклад, про Непал. Так от чув історію, що одна абогригенка (по моєму студентка) з Непалу якось попала в Україну. І тут в переважній більшості сімей є те, чого там нема в їхніх "багачів": вода (централізована), електоенергія, каналізація, освіта, медицина ... то й же холодильник там "предмет розкоші". Тобто для умовного суданця/непальця переїзд в Україну буде "квантовий стрибок", а для українця, в переважній більшості "зміна обгортки".
"зміна обгортки" тоже неплохо. Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение. Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был.
80% сільське населення
Ми тут в Україні часом звикли бідкатися на проблеми і жалітися, що все в нас не так, як на Заході. Але достатньо поїхати раз у Непал і відчути, що ми таки користуємося дуже багатьма здобутками цивілізації і суспільство в нас так не зле організовано. Непал – це абсолютно інша культура! На дорогах спраді бардак, люди масово їздять на дахах автобусів. Дивишся на це і не віриш власним очам. Але при цьому ніхто ні з ким не свариться, не ображає. У цьому нам, мабуть, треба в непальців вчитися.
У селах поблизу гори Аннапурни бачив глиняні будиночки, такі як у нас у Шевченківському гаю, але замість соломи дах вкрито тесаним каменем. Дуже схожі, але у нас вони декоративні, для історії, а в Непалі там досі живуть люди. Зайшов всередину: хата із двох кімнат, кухня і спальня. Замість підлоги – сира земля. Палять у пічці. Поруч на вулиці копиця сіна, як у наших селах, а біля неї – бананове дерево. Такі дивні вічдуття: все таке рідне і екзотичне водночас.
Denik написав:............ Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці. Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.
І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...
Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?
ЛАД написав:Не всё "вимірюється грошима". Но тем не менее, Вы не отдали сына в обычную бесплатную гос. школу и тратите на его учёбу 2400+2800=5200 грн. Без УБД было бы ещё + питание. И я не понял - кружки входят в 2400 или это ещё +? Если в семье 2 детей, то это уже приличная сумма для обычной семьи. В этом отношении мне больше нравится система оплаты в 27 лицее (физматшкола) Харькова: