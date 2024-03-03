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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?

Я вчився добре та почав рано працювати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:15

  Denik написав:
  ЛАД написав:Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?

Я вчився добре та почав рано працювати.

Могу только повторить - один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный.
И, так надо понимать, что працювати Ви почали в IT?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:18

  flyman написав:
  ЛАД написав:............
Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.
Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был.

80% сільське населення

.........У селах поблизу гори Аннапурни бачив глиняні будиночки, такі як у нас у Шевченківському гаю, але замість соломи дах вкрито тесаним каменем. Дуже схожі, але у нас вони декоративні, для історії, а в Непалі там досі живуть люди. .........

https://tvoemisto.tv/exclusive/maksym_balandyuh_pislya_nepalu_mrii_stayut_dosyazhnishymy_76937.html
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:22

  Denik написав:
  ЛАД написав:Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?

Я вчився добре та почав рано працювати.


- Як Ви стали мільйонером?
- Я добре вчився і рано почав працювати.
- І що Ви ви робили і як заробляли?
- Купував немиті яблука за долар, мив і перепродавав за два.
- А потім?
- А потім я вспадкував мільйон.
flyman
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