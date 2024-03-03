Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1911191219131914 Додано: Нед 03 бер, 2024 16:57 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине? Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?

Я вчився добре та почав рано працювати. Я вчився добре та почав рано працювати. Denik Повідомлень: 2937 З нами з: 23.02.09 Подякував: 617 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 17:15 Denik написав: ЛАД написав: Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине? Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?

Я вчився добре та почав рано працювати. Я вчився добре та почав рано працювати.

Могу только повторить - один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный.

И, так надо понимать, что працювати Ви почали в IT? Могу только повторить - один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный.И, так надо понимать, что працювати Ви почали в IT? ЛАД 2 Повідомлень: 28113 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5269 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 17:18 flyman написав: ЛАД написав: ............

Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.

Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был. ............Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение.Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был.

80% сільське населення



.........У селах поблизу гори Аннапурни бачив глиняні будиночки, такі як у нас у Шевченківському гаю, але замість соломи дах вкрито тесаним каменем. Дуже схожі, але у нас вони декоративні, для історії, а в Непалі там досі живуть люди. .........



https://tvoemisto.tv/exclusive/maksym_balandyuh_pislya_nepalu_mrii_stayut_dosyazhnishymy_76937.html 80% сільське населення.........Убачив глиняні будиночки, такі як у нас у Шевченківському гаю, але замість соломи дах вкрито тесаним каменем. Дуже схожі, але у нас вони декоративні, для історії, а в Непалі там досі живуть люди. ......... ЛАД 2 Повідомлень: 28113 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5269 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 17:22 Denik написав: ЛАД написав: Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине? Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?

Я вчився добре та почав рано працювати. Я вчився добре та почав рано працювати.



- Як Ви стали мільйонером?

- Я добре вчився і рано почав працювати.

- І що Ви ви робили і як заробляли?

- Купував немиті яблука за долар, мив і перепродавав за два.

- А потім?

- А потім я вспадкував мільйон. - Як Ви стали мільйонером?- Я добре вчився і рано почав працювати.- І що Ви ви робили і як заробляли?- Купував немиті яблука за долар, мив і перепродавав за два.- А потім?- А потім я вспадкував мільйон. flyman

Повідомлень: 34115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1911191219131914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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