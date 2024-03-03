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ЛАД написав:............ Хотя насчёт Непала, по-моему, сильное преувеличение. Там, конечно, есть бедные люди, которые всего этого не видели, но это уж в глухих сёлах, а никак не "в їхніх "багачів". Так это я там давно был.
80% сільське населення
.........У селах поблизу гори Аннапурни бачив глиняні будиночки, такі як у нас у Шевченківському гаю, але замість соломи дах вкрито тесаним каменем. Дуже схожі, але у нас вони декоративні, для історії, а в Непалі там досі живуть люди. .........
ЛАД написав:Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?
Я вчився добре та почав рано працювати.
- Як Ви стали мільйонером? - Я добре вчився і рано почав працювати. - І що Ви ви робили і як заробляли? - Купував немиті яблука за долар, мив і перепродавав за два. - А потім? - А потім я вспадкував мільйон.