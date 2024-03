Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Нед 03 бер, 2024 18:03 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: И, так надо понимать, что працювати Ви почали в IT? И, так надо понимать, що працювати Ви почали в IT?

Так ІТ. тільки на початку 2000-х це не було дуже оплачуваною спеціальністю. Торгівля заробляла більше. Про будівництво/нерухомість до 2008 взагалі промовчу.

Додано: Нед 03 бер, 2024 19:05

Так Ви ще й поторгувати встигли?!

ЛАД 2

Додано: Нед 03 бер, 2024 19:25 flyman написав: true Hispania

[youtube]T4deaEFNHQc...

Может, это и "true Hispania", но сколько людей осталось жить в этой "true".

І чим, якщо не таємниця? Так Ви ще й поторгувати встигли?!І чим, якщо не таємниця?

Нічим неторгував. Однокласники, які займалися торгівлею, страхованням і т.п. до 2008 заробляли більше після університету.

[youtube]T4deaEFNHQc... true Hispania[youtube]T4deaEFNHQc...

Может, это и "true Hispania", но сколько людей осталось жить в этой "true". Может, это и "true Hispania", но сколько людей осталось жить в этой "true".

Кантабрія, каже що маври туди не дійшли, в сільських регіонах мало, можна дешево проінвестувати, один "пілот на пенсії" цікавився.

flyman

Додано: Нед 03 бер, 2024 19:47 Shaman написав: rjkz написав:

Повідомлень: 34124 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 19:47 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)



тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.



а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається. як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається.

Достижения?

А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.

Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком.

"Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.

Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?

ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.

Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?". Достижения?А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком."Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".

головне, rjkz, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особисто



понтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.



з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.



з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.



з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологів знає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати.

НЕудачи?

А что это? Когда "что-то не так"?

Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти.

В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается).

Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах".

Довольны?

Или недостаточно жестко?

Мало треша?

Надо написать как мы голодали?

И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти?

Это было с мейфлауэрами.

Или как спали в шелтере с нелегалами?

Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились.

Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла?

Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили?

Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы?

"а неудач нет дорогой"



це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс. головне,, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особистопонтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологівзнає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати."а неудач нет дорогой"це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс.



1. Я пытался пояснить, что не мыслю категориями "достижения и неудачи".

Я просто живу и пытаюсь сделать максимум из того что в моих силах для своей семьи. Латиноамериканцы бывают разные, у меня сосед - архитектор. А где-то латиноамериканец перешел границу нелегально, добыл пистолет и выстрелил в полицейского (была тут с месяц назад история). И украинцы бывают разные.

2. В каждой шутке есть доля шутки. Кажется я дал понять, что для меня нет смысла ни пририсовывать "достижения" ни утаивать "неудачи".

Повторюсь, тн "неудачи" я воспринимаю как сложности, которые надо преодолеть.

"В рабочем порядке".

Я тихо молчал на акуртовское "специальность - эколог".

Давайте скажу.

В НЙ есть такой NYC Department of environmental protection. City Job.

Огромная организация с постоянной потребностью кадров. Да, там не платят 500 куе в год. Но большинству (так и хочется добавить "подавляющему" ) программистов в США столько не платят, это какой-то круг общения акурта.

Так вот, в зависимости от позиции, думаю, от 60 до 120 куе в год и плюс очень некислые бенефиты и фактически гарантированная защита от увольнения. Что такое 60 куе в год? Это мы вызывали, например, службу из их Департамента проверить или не забит дождевой коллектор, приехал трак с оборудованием, там латиноамериканец по имени Гарсиа (веселый и хитроватый тип), явно без образования эколог бэчлор дигри, под дождем занимался этим. Вот у него минимум 60 куе в год, не может быть меньше. Потом приехал его супервайзер (уже не помню как его зовут (кажется ДЭнис), по словам Гарсиа, он спит все время у себя в кабинете), у него может быть от 65 до 80 куе в год (это от минимально вероятного до максимально вероятного), это тоже не требует бэчлор дигри, скорей всего, начинал как Гарсиа, потом опыт+курсы (сертификат). Потом приехал инспектор, кажется Мэтью, вот у него уже наверняка было образование. С ним приезала бригада разных людей, трак с камерами и тд. Он был довольно молод, лет 35, думаю, в диапазоне 80-90 куе в год зп. И уж его начальник, который его прислал, имеет в районе 100 +/-.

Тут надо сделать одно уточнение. ГОрод не платит больших зарплат.

Он дает стабильную работу с огромными бенефитами - больничные, отпуска, юнион, отчисления в ПФ, обучение, страховка (пожизненная и на всю семью, для детей до достижения 26 лет) даже когда уволился(если отработал минимум 10 лет). Это работа "не бей лежачего", этот Метью оформил выезд на вызов на служебном авто и возвращаться в офис нет необходимости. Он у нас пробыл около часа и потом скорей всего поехал домой. Это у знакомого друг работает на подобной работе, рассказывал. При этом, если он оформит выезд в конце рабочего дня, то спокойно себе закинет несколько часов овертайма. А, кстати, работа в праздничные дни оплачивается с коэффициентом 1,5, а праздников в НЙ дохрена. Но очень немногим они все оплачиваются, вот Сити джаб платит. К примеру, у меня только 3 таких праздника в году. А вообще их около 20+. Ветеранс дей, Президентс дей, Индепенденс, Мартин ЛЮтер Кинг дей, Кристмас, даже Рамадан, Рош ха шана, (кажется с этого или следующего года еще и НГ по восточному календарю), Тенксгивинг, Лейбор дей и ...я всего не помню. Можно взять выходной (как настаивает мой работодатель) или (что на выбор на Сити джаб) получить Х1,5 зп.

Эти "плюшки" в оценочную зп не входят.

Повторюсь, город дает много плюшек, но не платит много денег.

А теперь...оказывается, в НЙ есть много частных структур, работающих в сфере экологии. Например, у нас контракт с фирмой, которая приезжает раз в месяц проверять качество воды. Есть частные лаборатории, которые собирают образцы и анализируют на содержание асбеста, свинца, плесени и тп.

Как правило, в частных структурах бенефиты скромней, но зарплаты выше.

При этом все мечтают рабоатать на сити.

Это я к тому, что в США и физик и палеонтолог найдут работу и будут оплачиваемы.

Вряд-ли палеонтолог будет иметь очень уж большую зп по американским меркам, но если он хочет заниматься тем, что ему интересно, то бедствовать не будет.

rjkz

Повідомлень: 16256 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8227 раз. Подякували: 5105 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 19:52 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Достижения?

А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.

Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком.

"Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.

Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?

ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.

Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?". Достижения?А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно.Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком."Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение.Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп?ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже.Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".

головне, rjkz, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особисто



понтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.



з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.



з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.



з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологів знає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати.

НЕудачи?

А что это? Когда "что-то не так"?

Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти.

В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается).

Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах".

Довольны?

Или недостаточно жестко?

Мало треша?

Надо написать как мы голодали?

И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти?

Это было с мейфлауэрами.

Или как спали в шелтере с нелегалами?

Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились.

Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла?

Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили?

Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы?

"а неудач нет дорогой"



це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс. головне,, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особистопонтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологівзнає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати."а неудач нет дорогой"це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс.



1. Я пытался пояснить, что не мыслю категориями "достижения и неудачи".

Я просто живу и пытаюсь сделать максимум из того что в моих силах для своей семьи. Латиноамериканцы бывают разные, у меня сосед - архитектор. А где-то латиноамериканец перешел границу нелегально, добыл пистолет и выстрелил в полицейского (была тут с месяц назад история). И украинцы бывают разные.

2. В каждой шутке есть доля шутки. Кажется я дал понять, что для меня нет смысла ни пририсовывать "достижения" ни утаивать "неудачи".

Повторюсь, тн "неудачи" я воспринимаю как сложности, которые надо преодолеть.

"В рабочем порядке".

Я тихо молчал на акуртовское "специальность - эколог".

Давайте скажу.

В НЙ есть такой NYC Department of environmental protection. City Job.

Огромная организация с постоянной потребностью кадров. Да, там не платят 500 куе в год. Но большинству (так и хочется добавить "подавляющему" ) программистов в США столько не платят, это какой-то круг общения акурта.

Так вот, в зависимости от позиции, думаю, от 60 до 120 куе в год и плюс очень некислые бенефиты и фактически гарантированная защита от увольнения. Что такое 60 куе в год? Это мы вызывали, например, службу из их Департамента проверить или не забит дождевой коллектор, приехал трак с оборудованием, там латиноамериканец по имени Гарсиа (веселый и хитроватый тип), явно без образования эколог бэчлор дигри, под дождем занимался этим. Вот у него минимум 60 куе в год, не может быть меньше. Потом приехал его супервайзер (уже не помню как его зовут (кажется ДЭнис), по словам Гарсиа, он спит все время у себя в кабинете), у него может быть от 65 до 80 куе в год (это от минимально вероятного до максимально вероятного), это тоже не требует бэчлор дигри, скорей всего, начинал как Гарсиа, потом опыт+курсы (сертификат). Потом приехал инспектор, кажется Мэтью, вот у него уже наверняка было образование. С ним приезала бригада разных людей, трак с камерами и тд. Он был довольно молод, лет 35, думаю, в диапазоне 80-90 куе в год зп. И уж его начальник, который его прислал, имеет в районе 100 +/-.

Тут надо сделать одно уточнение. ГОрод не платит больших зарплат.

Он дает стабильную работу с огромными бенефитами - больничные, отпуска, юнион, отчисления в ПФ, обучение, страховка (пожизненная и на всю семью, для детей до достижения 26 лет) даже когда уволился(если отработал минимум 10 лет). Это работа "не бей лежачего", этот Метью оформил выезд на вызов на служебном авто и возвращаться в офис нет необходимости. Он у нас пробыл около часа и потом скорей всего поехал домой. Это у знакомого друг работает на подобной работе, рассказывал. При этом, если он оформит выезд в конце рабочего дня, то спокойно себе закинет несколько часов овертайма. А, кстати, работа в праздничные дни оплачивается с коэффициентом 1,5, а праздников в НЙ дохрена. Но очень немногим они все оплачиваются, вот Сити джаб платит. К примеру, у меня только 3 таких праздника в году. А вообще их около 20+. Ветеранс дей, Президентс дей, Индепенденс, Мартин ЛЮтер Кинг дей, Кристмас, даже Рамадан, Рош ха шана, (кажется с этого или следующего года еще и НГ по восточному календарю), Тенксгивинг, Лейбор дей и ...я всего не помню. Можно взять выходной (как настаивает мой работодатель) или (что на выбор на Сити джаб) получить Х1,5 зп.

Эти "плюшки" в оценочную зп не входят.

Повторюсь, город дает много плюшек, но не платит много денег.

А теперь...оказывается, в НЙ есть много частных структур, работающих в сфере экологии. Например, у нас контракт с фирмой, которая приезжает раз в месяц проверять качество воды. Есть частные лаборатории, которые собирают образцы и анализируют на содержание асбеста, свинца, плесени и тп.

Как правило, в частных структурах бенефиты скромней, но зарплаты выше.

При этом все мечтают рабоатать на сити.

Это я к тому, что в США и физик и палеонтолог найдут работу и будут оплачиваемы.

Вряд-ли палеонтолог будет иметь очень уж большую зп по американским меркам, но если он хочет заниматься тем, что ему интересно, то бедствовать не будет.

А вот физик вполне может найти очень высокооплачиваемую работу - вариантов масса. И практическое применение и прикладная наука и исследование. Эти направления финансируются более чем щедро и частным капиталом и государством и грантами. Ну и американские иституты и университеты - очень...очень богатые учреждения. 1. Я пытался пояснить, что не мыслю категориями "достижения и неудачи".Я просто живу и пытаюсь сделать максимум из того что в моих силах для своей семьи. Латиноамериканцы бывают разные, у меня сосед - архитектор. А где-то латиноамериканец перешел границу нелегально, добыл пистолет и выстрелил в полицейского (была тут с месяц назад история). И украинцы бывают разные.2. В каждой шутке есть доля шутки. Кажется я дал понять, что для меня нет смысла ни пририсовывать "достижения" ни утаивать "неудачи".Повторюсь, тн "неудачи" я воспринимаю как сложности, которые надо преодолеть."В рабочем порядке".Я тихо молчал на акуртовское "специальность - эколог".Давайте скажу.В НЙ есть такой NYC Department of environmental protection. City Job.Огромная организация с постоянной потребностью кадров. Да, там не платят 500 куе в год. Но большинству (так и хочется добавить "подавляющему") программистов в США столько не платят, это какой-то круг общения акурта.Так вот, в зависимости от позиции, думаю, от 60 до 120 куе в год и плюс очень некислые бенефиты и фактически гарантированная защита от увольнения. Что такое 60 куе в год? Это мы вызывали, например, службу из их Департамента проверить или не забит дождевой коллектор, приехал трак с оборудованием, там латиноамериканец по имени Гарсиа (веселый и хитроватый тип), явно без образования эколог бэчлор дигри, под дождем занимался этим. Вот у него минимум 60 куе в год, не может быть меньше. Потом приехал его супервайзер (уже не помню как его зовут (кажется ДЭнис), по словам Гарсиа, он спит все время у себя в кабинете), у него может быть от 65 до 80 куе в год (это от минимально вероятного до максимально вероятного), это тоже не требует бэчлор дигри, скорей всего, начинал как Гарсиа, потом опыт+курсы (сертификат). Потом приехал инспектор, кажется Мэтью, вот у него уже наверняка было образование. С ним приезала бригада разных людей, трак с камерами и тд. Он был довольно молод, лет 35, думаю, в диапазоне 80-90 куе в год зп. И уж его начальник, который его прислал, имеет в районе 100 +/-.Тут надо сделать одно уточнение. ГОрод не платит больших зарплат.Он дает стабильную работу с огромными бенефитами - больничные, отпуска, юнион, отчисления в ПФ, обучение, страховка (пожизненная и на всю семью, для детей до достижения 26 лет) даже когда уволился(если отработал минимум 10 лет). Это работа "не бей лежачего", этот Метью оформил выезд на вызов на служебном авто и возвращаться в офис нет необходимости. Он у нас пробыл около часа и потом скорей всего поехал домой. Это у знакомого друг работает на подобной работе, рассказывал. При этом, если он оформит выезд в конце рабочего дня, то спокойно себе закинет несколько часов овертайма. А, кстати, работа в праздничные дни оплачивается с коэффициентом 1,5, а праздников в НЙ дохрена. Но очень немногим они все оплачиваются, вот Сити джаб платит. К примеру, у меня только 3 таких праздника в году. А вообще их около 20+. Ветеранс дей, Президентс дей, Индепенденс, Мартин ЛЮтер Кинг дей, Кристмас, даже Рамадан, Рош ха шана, (кажется с этого или следующего года еще и НГ по восточному календарю), Тенксгивинг, Лейбор дей и ...я всего не помню. Можно взять выходной (как настаивает мой работодатель) или (что на выбор на Сити джаб) получить Х1,5 зп.Эти "плюшки" в оценочную зп не входят.Повторюсь, город дает много плюшек, но не платит много денег.А теперь...оказывается, в НЙ есть много частных структур, работающих в сфере экологии. Например, у нас контракт с фирмой, которая приезжает раз в месяц проверять качество воды. Есть частные лаборатории, которые собирают образцы и анализируют на содержание асбеста, свинца, плесени и тп.Как правило, в частных структурах бенефиты скромней, но зарплаты выше.При этом все мечтают рабоатать на сити.Это я к тому, что в США и физик и палеонтолог найдут работу и будут оплачиваемы.Вряд-ли палеонтолог будет иметь очень уж большую зп по американским меркам, но если он хочет заниматься тем, что ему интересно, то бедствовать не будет.А вот физик вполне может найти очень высокооплачиваемую работу - вариантов масса. И практическое применение и прикладная наука и исследование. Эти направления финансируются более чем щедро и частным капиталом и государством и грантами. Ну и американские иституты и университеты - очень...очень богатые учреждения.

і чим це відрізняється від "розвинутого соціалізму"

flyman

Додано: Нед 03 бер, 2024 19:56 ЛАД написав: Denik написав: ЛАД написав: Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?

Я вчився добре та почав рано працювати.

Я вчився добре та почав рано працювати. Я вчився добре та почав рано працювати.

Могу только повторить - один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный.

И, так надо понимать, что працювати Ви почали в IT? Могу только повторить - один пример не показатель уровня и ничего не доказывает. Как положительный пример, так и отрицательный.И, так надо понимать, что працювати Ви почали в IT?



То есть - удаленное заробитчанство. То есть - удаленное заробитчанство. rjkz

Повідомлень: 16256 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8227 раз. Подякували: 5105 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 20:04 Denik написав: ЛАД написав: Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине? Это Вы описали типичный путь молодого человека в Украине?

Я вчився добре та почав рано працювати. Я вчився добре та почав рано працювати.

А схожий на казкаря, наполеончик.



BIGor

Додано: Нед 03 бер, 2024 20:22 Re: Еміграція, заробітчанство https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

yama

