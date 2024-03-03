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flyman написав:true Hispania [youtube]T4deaEFNHQc...
Может, это и "true Hispania", но сколько людей осталось жить в этой "true".
Кантабрія, каже що маври туди не дійшли, в сільських регіонах мало, можна дешево проінвестувати, один "пілот на пенсії" цікавився. 90% території Іспанії малолюдна, фактично 90% населення живе на 10% площі
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 бер, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:як я бачу, звісно люди перебільшують свої досягнення, й намагаються обійти свої невдачі - психологія (наука якої немає)
тому при розповідях перебільшують розмір своїх доходів. в США - так не прийнято, це наша фіча, але припускаю, що в США - це автомобіль та локація житла. й майже певен, що навіть в США не всі можуть адекватно оцінити розмір кредиту, який може безболісно сплачувати зі своїх доходів.
а ще у нас в країні є фіча навпаки - коли треба пожалітися, як ми погано живемо, то всі розповідають про свою зп (інколи лише офіційну), й мовчать про інщі доходи, які у багатьох перевищують рівень зп значно. такі непрямі доходи то не є добрим, але це просто наш рівень розвитку капіталізму - ще він розвивається.
Достижения? А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно. Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком. "Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение. Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп? ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже. Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".
головне, rjkz, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особисто
понтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.
з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.
з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.
з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологів знає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати.
НЕудачи? А что это? Когда "что-то не так"? Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти. В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается). Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах". Довольны? Или недостаточно жестко? Мало треша? Надо написать как мы голодали? И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти? Это было с мейфлауэрами. Или как спали в шелтере с нелегалами? Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились. Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла? Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили? Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы?
"а неудач нет дорогой"
це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс.
1. Я пытался пояснить, что не мыслю категориями "достижения и неудачи". Я просто живу и пытаюсь сделать максимум из того что в моих силах для своей семьи. Латиноамериканцы бывают разные, у меня сосед - архитектор. А где-то латиноамериканец перешел границу нелегально, добыл пистолет и выстрелил в полицейского (была тут с месяц назад история). И украинцы бывают разные. 2. В каждой шутке есть доля шутки. Кажется я дал понять, что для меня нет смысла ни пририсовывать "достижения" ни утаивать "неудачи". Повторюсь, тн "неудачи" я воспринимаю как сложности, которые надо преодолеть. "В рабочем порядке". Я тихо молчал на акуртовское "специальность - эколог". Давайте скажу. В НЙ есть такой NYC Department of environmental protection. City Job. Огромная организация с постоянной потребностью кадров. Да, там не платят 500 куе в год. Но большинству (так и хочется добавить "подавляющему" ) программистов в США столько не платят, это какой-то круг общения акурта. Так вот, в зависимости от позиции, думаю, от 60 до 120 куе в год и плюс очень некислые бенефиты и фактически гарантированная защита от увольнения. Что такое 60 куе в год? Это мы вызывали, например, службу из их Департамента проверить или не забит дождевой коллектор, приехал трак с оборудованием, там латиноамериканец по имени Гарсиа (веселый и хитроватый тип), явно без образования эколог бэчлор дигри, под дождем занимался этим. Вот у него минимум 60 куе в год, не может быть меньше. Потом приехал его супервайзер (уже не помню как его зовут (кажется ДЭнис), по словам Гарсиа, он спит все время у себя в кабинете), у него может быть от 65 до 80 куе в год (это от минимально вероятного до максимально вероятного), это тоже не требует бэчлор дигри, скорей всего, начинал как Гарсиа, потом опыт+курсы (сертификат). Потом приехал инспектор, кажется Мэтью, вот у него уже наверняка было образование. С ним приезала бригада разных людей, трак с камерами и тд. Он был довольно молод, лет 35, думаю, в диапазоне 80-90 куе в год зп. И уж его начальник, который его прислал, имеет в районе 100 +/-. Тут надо сделать одно уточнение. ГОрод не платит больших зарплат. Он дает стабильную работу с огромными бенефитами - больничные, отпуска, юнион, отчисления в ПФ, обучение, страховка (пожизненная и на всю семью, для детей до достижения 26 лет) даже когда уволился(если отработал минимум 10 лет). Это работа "не бей лежачего", этот Метью оформил выезд на вызов на служебном авто и возвращаться в офис нет необходимости. Он у нас пробыл около часа и потом скорей всего поехал домой. Это у знакомого друг работает на подобной работе, рассказывал. При этом, если он оформит выезд в конце рабочего дня, то спокойно себе закинет несколько часов овертайма. А, кстати, работа в праздничные дни оплачивается с коэффициентом 1,5, а праздников в НЙ дохрена. Но очень немногим они все оплачиваются, вот Сити джаб платит. К примеру, у меня только 3 таких праздника в году. А вообще их около 20+. Ветеранс дей, Президентс дей, Индепенденс, Мартин ЛЮтер Кинг дей, Кристмас, даже Рамадан, Рош ха шана, (кажется с этого или следующего года еще и НГ по восточному календарю), Тенксгивинг, Лейбор дей и ...я всего не помню. Можно взять выходной (как настаивает мой работодатель) или (что на выбор на Сити джаб) получить Х1,5 зп. Эти "плюшки" в оценочную зп не входят. Повторюсь, город дает много плюшек, но не платит много денег. А теперь...оказывается, в НЙ есть много частных структур, работающих в сфере экологии. Например, у нас контракт с фирмой, которая приезжает раз в месяц проверять качество воды. Есть частные лаборатории, которые собирают образцы и анализируют на содержание асбеста, свинца, плесени и тп. Как правило, в частных структурах бенефиты скромней, но зарплаты выше. При этом все мечтают рабоатать на сити. Это я к тому, что в США и физик и палеонтолог найдут работу и будут оплачиваемы. Вряд-ли палеонтолог будет иметь очень уж большую зп по американским меркам, но если он хочет заниматься тем, что ему интересно, то бедствовать не будет. А вот физик вполне может найти очень высокооплачиваемую работу - вариантов масса. И практическое применение и прикладная наука и исследование. Эти направления финансируются более чем щедро и частным капиталом и государством и грантами. Ну и американские иституты и университеты - очень...очень богатые учреждения.
rjkz написав:Достижения? А что это? То, чем понтоваться перед безликими никами на форуме, которых никогда в глаза не видел? Мне это пофиг абсолютно. Я вообще не понимаю этого мерила "достижения". Попахивает совком. "Победитель соцсоревнования", грамоты, вымпелы, медальки...кстати, да, медальки - очень смешное достижение. Для меня достижения - моя семья живет в стране, на которую не летят (пока. И, надеюсь, не будут ) бомбы и ракеты. В стране с одной из лучших медицин мира (что-бы не писали, нам, к сожалению, пришлось оценить уровень американской медицины. Спасибо ей и Америке). С образованием, которое обеспечит достойной работой моих детей даже если они решат что-то совсем непрактичное. Напомню, мой старший когда-то хотел быть палеонтологом. Может палеонтолог в Украине прожить на свою зп? ВОт очередное маленькое достижение - младший принес 2 теста по Инглишу. Оба на 100%. Получил от меня двадцатку в свои сбережения. Правда с математикой пошли оценки хуже. Вот такие "достижения" - просто живем, адаптируемся, учимся, работаю, зарабатываем, понемногу создаем источники пассивного дохода, пытаемся разобраться "Как это устроено?".
головне, rjkz, я писав про відношення до досягнень й невдач загалом, не про вас особисто
понтоватися взагалі не бачу сенсу, не лише на форумі - але більшість вважає інакше.
з приводу нематеріальних стимулів - це здається використовується й на Заході, у тих же США, так що не треба так категорично. звісно робити це правильно, а не копіюючи недолуго.
з приводу країни - так багато бажаєте жити у цій країні, що вже соціальна система не витримує. тому життя у США - це досягнення мільйонів латиноамериканців. більш складне досягнення - свою країну зробити взірцем. оце вже завдання - це не купив квиток та поїхав.
з приводу непрактичності спеціальностей - зараз багато що змінюється. на цій гілці не один раз жартували, що Макдак працевлаштує й соціологів, й палеонтологів знає кейс, коли чистий фізик-теоретик думає, а куди йти працювати, бо вакансії фізиків й у США не надто поширені - цікаво, що обрав - треба спитати.
НЕудачи? А что это? Когда "что-то не так"? Я там писал выше про чувака с очень востребованной профессией в СЩА, но который все "ищет себя". Так ищет, что потерял и работу и семью. Потому что "что-то не так". Вот у меня тоже есть "что-то не так". Только это трудности, которые надо или преодолеть или научиться с этим жить. Не все красочно. Я писал, кажется, были у меня серьезные ситуации на работе. 2 раза был на грани того, чтобы уйти. В первый раз меня повысили в среду той недели, когда в пятницу я готовился дать уведомление за 2 недели (такой порядок) об уходе. Второй раз готовился уйти и ситуация разрешилась за 2 недели до того момента, когда я уже должен был дать окончательное решение по сопутствующему увольнению вопросу. Рано или поздно будет ситуация, которая меня вынудит уйти или меня просто уволят (тут это просто делается). Ну вот я написал о своих "достижениях" и "неудачах". Довольны? Или недостаточно жестко? Мало треша? Надо написать как мы голодали? И как инейцы подарили нам индейку и спасли от голодной смерти? Это было с мейфлауэрами. Или как спали в шелтере с нелегалами? Так бывает с теми, кто неподготовленно приехал наавось. Но мы готовились. Или как нас банда одноглазого Джо на Диком Западе на лошадях догоняла? Или как нас гангстеры Капоне в Чикаго чуть не убили? Или как я чуть не утонул в болоте, но вытащил себя за волосы?
"а неудач нет дорогой"
це ви типа намагалися жартувати? так собі. я з вами згоден - заробив 1 млн дол та емігрував в США - нормальний варіант, треба так готуватися. в мене знайомий якраз над цим працює - в поточних умовах має сенс.
1. Я пытался пояснить, что не мыслю категориями "достижения и неудачи". Я просто живу и пытаюсь сделать максимум из того что в моих силах для своей семьи. Латиноамериканцы бывают разные, у меня сосед - архитектор. А где-то латиноамериканец перешел границу нелегально, добыл пистолет и выстрелил в полицейского (была тут с месяц назад история). И украинцы бывают разные. 2. В каждой шутке есть доля шутки. Кажется я дал понять, что для меня нет смысла ни пририсовывать "достижения" ни утаивать "неудачи". Повторюсь, тн "неудачи" я воспринимаю как сложности, которые надо преодолеть. "В рабочем порядке". Я тихо молчал на акуртовское "специальность - эколог". Давайте скажу. В НЙ есть такой NYC Department of environmental protection. City Job. Огромная организация с постоянной потребностью кадров. Да, там не платят 500 куе в год. Но большинству (так и хочется добавить "подавляющему" ) программистов в США столько не платят, это какой-то круг общения акурта. Так вот, в зависимости от позиции, думаю, от 60 до 120 куе в год и плюс очень некислые бенефиты и фактически гарантированная защита от увольнения. Что такое 60 куе в год? Это мы вызывали, например, службу из их Департамента проверить или не забит дождевой коллектор, приехал трак с оборудованием, там латиноамериканец по имени Гарсиа (веселый и хитроватый тип), явно без образования эколог бэчлор дигри, под дождем занимался этим. Вот у него минимум 60 куе в год, не может быть меньше. Потом приехал его супервайзер (уже не помню как его зовут (кажется ДЭнис), по словам Гарсиа, он спит все время у себя в кабинете), у него может быть от 65 до 80 куе в год (это от минимально вероятного до максимально вероятного), это тоже не требует бэчлор дигри, скорей всего, начинал как Гарсиа, потом опыт+курсы (сертификат). Потом приехал инспектор, кажется Мэтью, вот у него уже наверняка было образование. С ним приезала бригада разных людей, трак с камерами и тд. Он был довольно молод, лет 35, думаю, в диапазоне 80-90 куе в год зп. И уж его начальник, который его прислал, имеет в районе 100 +/-. Тут надо сделать одно уточнение. ГОрод не платит больших зарплат. Он дает стабильную работу с огромными бенефитами - больничные, отпуска, юнион, отчисления в ПФ, обучение, страховка (пожизненная и на всю семью, для детей до достижения 26 лет) даже когда уволился(если отработал минимум 10 лет). Это работа "не бей лежачего", этот Метью оформил выезд на вызов на служебном авто и возвращаться в офис нет необходимости. Он у нас пробыл около часа и потом скорей всего поехал домой. Это у знакомого друг работает на подобной работе, рассказывал. При этом, если он оформит выезд в конце рабочего дня, то спокойно себе закинет несколько часов овертайма. А, кстати, работа в праздничные дни оплачивается с коэффициентом 1,5, а праздников в НЙ дохрена. Но очень немногим они все оплачиваются, вот Сити джаб платит. К примеру, у меня только 3 таких праздника в году. А вообще их около 20+. Ветеранс дей, Президентс дей, Индепенденс, Мартин ЛЮтер Кинг дей, Кристмас, даже Рамадан, Рош ха шана, (кажется с этого или следующего года еще и НГ по восточному календарю), Тенксгивинг, Лейбор дей и ...я всего не помню. Можно взять выходной (как настаивает мой работодатель) или (что на выбор на Сити джаб) получить Х1,5 зп. Эти "плюшки" в оценочную зп не входят. Повторюсь, город дает много плюшек, но не платит много денег. А теперь...оказывается, в НЙ есть много частных структур, работающих в сфере экологии. Например, у нас контракт с фирмой, которая приезжает раз в месяц проверять качество воды. Есть частные лаборатории, которые собирают образцы и анализируют на содержание асбеста, свинца, плесени и тп. Как правило, в частных структурах бенефиты скромней, но зарплаты выше. При этом все мечтают рабоатать на сити. Это я к тому, что в США и физик и палеонтолог найдут работу и будут оплачиваемы. Вряд-ли палеонтолог будет иметь очень уж большую зп по американским меркам, но если он хочет заниматься тем, что ему интересно, то бедствовать не будет. А вот физик вполне может найти очень высокооплачиваемую работу - вариантов масса. И практическое применение и прикладная наука и исследование. Эти направления финансируются более чем щедро и частным капиталом и государством и грантами. Ну и американские иституты и университеты - очень...очень богатые учреждения.
і чим це відрізняється від "розвинутого соціалізму"