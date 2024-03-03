Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1913191419151916> Додано: Нед 03 бер, 2024 20:27 yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

1. Як виїхати М1860?

2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.

3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.



п.с.

упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт? 1. Як виїхати М1860?2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.п.с.упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт? Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 бер, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34127 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 20:30 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А схожий на казкаря, наполеончик. А схожий на казкаря, наполеончик.

Скинув тобі в ПП 2 посилання на профілі LinkedIn щоб знав до чого в ІТ треба прямувати в професійному плані.

Голвне - фахова освіта та постійний професійний саморозвиток. Скинув тобі в ПП 2 посилання на профілі LinkedIn щоб знав до чого в ІТ треба прямувати в професійному плані.Голвне - фахова освіта та постійний професійний саморозвиток. Востаннє редагувалось Denik в Нед 03 бер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 2943 З нами з: 23.02.09 Подякував: 617 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 20:32 yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос? Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос? Hotab Повідомлень: 11161 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2166 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 20:37 Denik написав: BIGor написав: А схожий на казкаря, наполеончик. А схожий на казкаря, наполеончик.

Скинув тобі в ПП 2 посилання на профілі LinkedIn щоб знав до чого в ІТ треба прямувати в професійному плані.

Голвне - фахова освіта та постійний професійний саморозвиток. Скинув тобі в ПП 2 посилання на профілі LinkedIn щоб знав до чого в ІТ треба прямувати в професійному плані.Голвне - фахова освіта та постійний професійний саморозвиток.

Ти дурень чи дебіл? Ти дурень чи дебіл? BIGor

Повідомлень: 8662 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1303 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 20:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А схожий на казкаря, наполеончик.



Добре вчитися чи почати рано працювати в Україні - це взагалі не привід потім зробити кар'єру чи багато заробляти. А схожий на казкаря, наполеончик.Добре вчитися чи почати рано працювати в Україні - це взагалі не привід потім зробити кар'єру чи багато заробляти.

Ти б краще розказав чи були в тебе співбесіди в FAANG.

Бо впевнений, що тут багато хто на форумі, зв'язаний з ІТ, мав досвід співбесід в FAANG.

Отак, наприклад, Варшава з офісу G виглядає ).

Ти б краще розказав чи були в тебе співбесіди в FAANG.Бо впевнений, що тут багато хто на форумі, зв'язаний з ІТ, мав досвід співбесід в FAANG.Отак, наприклад, Варшава з офісу G виглядає ). Востаннє редагувалось Denik в Нед 03 бер, 2024 21:02, всього редагувалось 3 разів. Denik Повідомлень: 2943 З нами з: 23.02.09 Подякував: 617 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 20:45 Denik написав: BIGor написав: А схожий на казкаря, наполеончик.



Добре вчитися чи почати рано працювати в Україні - це взагалі не привід потім зробити кар'єру чи багато заробляти. А схожий на казкаря, наполеончик.Добре вчитися чи почати рано працювати в Україні - це взагалі не привід потім зробити кар'єру чи багато заробляти.

Ти б краще розказав чи були в тебе співбесіди в FAANG. Ти б краще розказав чи були в тебе співбесіди в FAANG.

Сходи до психіатра. Сходи до психіатра. BIGor

Повідомлень: 8662 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1303 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 21:18 flyman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

1. Як виїхати М1860?

2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.

3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.



п.с.

упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт? 1. Як виїхати М1860?2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.п.с.упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Бсу банкувська система України

Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі

М1860 поки що не обговорюємо Бсу банкувська система УкраїниЧому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматіМ1860 поки що не обговорюємо yama Повідомлень: 4689 З нами з: 12.08.17 Подякував: 8958 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 21:18 Hotab написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос? Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос?

yama Повідомлень: 4689 З нами з: 12.08.17 Подякував: 8958 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 21:31 yama написав: Hotab написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос? Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос?



А ви теж фрік, як ще кілька тут персон, яким в Україні ніхто не дає (навіть продавчині на касі АТБ, не дивлячись на модний шарф-труба) , що ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд? А ви теж фрік, як ще кілька тут персон, яким в Україні ніхто не дає (навіть продавчині на касі АТБ, не дивлячись на модний шарф-труба) , що ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд? Hotab Повідомлень: 11161 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2166 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 21:46 Denik написав: ЛАД написав: Так Ви ще й поторгувати встигли?!

І чим, якщо не таємниця? Так Ви ще й поторгувати встигли?!І чим, якщо не таємниця?

Нічим неторгував. Однокласники, які займалися торгівлею, страхованням і т.п. до 2008 заробляли більше після університету. Нічим неторгував. Однокласники, які займалися торгівлею, страхованням і т.п. до 2008 заробляли більше після університету.

Прошу прощения за нескромные вопросы, но если Вы не торговали и "на початку 2000-х IT не було дуже оплачуваною спеціальністю", то что значит "почав рано працювати", откуда в 22 года после окончания универа "заощаджень як середньорічну зарплату" и в "26 купуєш перше житло"? Прошу прощения за нескромные вопросы, но если Вы не торговали и "на початку 2000-х IT не було дуже оплачуваною спеціальністю", то что значит "почав рано працювати", откуда в 22 года после окончания универа "заощаджень як середньорічну зарплату" и в "26 купуєш перше житло"? ЛАД 2 Повідомлень: 28125 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5269 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1913191419151916> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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