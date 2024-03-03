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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1913191419151916>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:27

  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.

п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 бер, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А схожий на казкаря, наполеончик.

Скинув тобі в ПП 2 посилання на профілі LinkedIn щоб знав до чого в ІТ треба прямувати в професійному плані.
Голвне - фахова освіта та постійний професійний саморозвиток.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 03 бер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:32

  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:37

  Denik написав:
  BIGor написав:А схожий на казкаря, наполеончик.

Скинув тобі в ПП 2 посилання на профілі LinkedIn щоб знав до чого в ІТ треба прямувати в професійному плані.
Голвне - фахова освіта та постійний професійний саморозвиток.

Ти дурень чи дебіл?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А схожий на казкаря, наполеончик.

Добре вчитися чи почати рано працювати в Україні - це взагалі не привід потім зробити кар'єру чи багато заробляти.

Ти б краще розказав чи були в тебе співбесіди в FAANG.
Бо впевнений, що тут багато хто на форумі, зв'язаний з ІТ, мав досвід співбесід в FAANG.
Отак, наприклад, Варшава з офісу G виглядає ).
Зображення
Востаннє редагувалось Denik в Нед 03 бер, 2024 21:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:45

  Denik написав:
  BIGor написав:А схожий на казкаря, наполеончик.

Добре вчитися чи почати рано працювати в Україні - це взагалі не привід потім зробити кар'єру чи багато заробляти.

Ти б краще розказав чи були в тебе співбесіди в FAANG.

Сходи до психіатра.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:18

  flyman написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.

п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Бсу банкувська система України :?:
Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі :?:
М1860 поки що не обговорюємо
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:18

  Hotab написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос?

:?: :?: :?:
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:31

  yama написав:
  Hotab написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос?

:?: :?: :?:

А ви теж фрік, як ще кілька тут персон, яким в Україні ніхто не дає (навіть продавчині на касі АТБ, не дивлячись на модний шарф-труба) , що ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:46

  Denik написав:
  ЛАД написав:Так Ви ще й поторгувати встигли?!
І чим, якщо не таємниця?

Нічим неторгував. Однокласники, які займалися торгівлею, страхованням і т.п. до 2008 заробляли більше після університету.

Прошу прощения за нескромные вопросы, но если Вы не торговали и "на початку 2000-х IT не було дуже оплачуваною спеціальністю", то что значит "почав рано працювати", откуда в 22 года после окончания универа "заощаджень як середньорічну зарплату" и в "26 купуєш перше житло"?
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