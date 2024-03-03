Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
1. Як виїхати М1860? 2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки. 3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.
п.с. упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 бер, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
1. Як виїхати М1860? 2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки. 3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.
п.с. упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?
Бсу банкувська система України Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі М1860 поки що не обговорюємо
yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
Муха біля фотообоїв записав в підвалі відос?
А ви теж фрік, як ще кілька тут персон, яким в Україні ніхто не дає (навіть продавчині на касі АТБ, не дивлячись на модний шарф-труба) , що ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?
ЛАД написав:Так Ви ще й поторгувати встигли?! І чим, якщо не таємниця?
Нічим неторгував. Однокласники, які займалися торгівлею, страхованням і т.п. до 2008 заробляли більше після університету.
Прошу прощения за нескромные вопросы, но если Вы не торговали и "на початку 2000-х IT не було дуже оплачуваною спеціальністю", то что значит "почав рано працювати", откуда в 22 года после окончания универа "заощаджень як середньорічну зарплату" и в "26 купуєш перше житло"?