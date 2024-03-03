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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1913191419151916
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:47

з дровами до лісу

  Hotab написав: ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?

в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі
flyman
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